Из Хайфы с приветом. Дудь, Пивоваров и компания получают миллионы за поддержку Навального?

В январе-феврале 2021 года Запад провалил попытку майдана в нашей стране. Однако, как ни крути, на улицы по всей России удалось вывести немалое количество людей. Некоторые эксперты оценивают общую численность принявших участие в протестах в 400 000 человек. Для страны с населением 146 000 000 это не так много, но и не так мало. Стержневую роль в раскачивании внутриполитической ситуации сыграли лидеры общественного мнения из YouTube. И, как показывает новое расследование, проведённое русскими журналистами, ЛОМы агитировали людей приходить на митинги отнюдь не бесплатно.

Русские журналисты издания NewsFront провели расследование по поводу финансирования сети YouTube-каналов, которые нацелены на раскачивание политической ситуации в нашей стране и пропаганду деструктивных общественных явлений. Если вы думали, что Алексея Навального, Юрия Дудя, Николая Соболева, Алексея Пивоварова и компанию ничего не связывает, кроме либеральных взглядов, вы ошибались. Их объединяет организация под названием Yoola Labs Ltd.

Эта структура возникла в 2011 году в израильской Хайфе. Основателями стали четверо выходцев из бывшего СССР: Артём Галлер, Михаил Шапашников, Александр Шапашников и Илан Трояновский. Данные граждане начали заниматься вопросами защиты авторских прав на популярном видеохостинге, а также оптимизацией каналов и их продвижением на всемирно известной платформе.

Примечательно, что генеральным директором Yoola с самого начала был американец еврейского происхождения из Лос-Анджелеса Эяль Баумель. Фирма поддерживала молодых блогеров, главным образом в русскоязычном сегменте сети Интернет, а в 2014 году решила открыть московский офис – на Бауманской.

Миллионы рублей "на раскачку"

Уже несколько лет Yoola Labs Ltd привлекает для "ютуберов" рекламодателей и распространяет видеоконтент в России и странах СНГ. Но расследователи выяснили, что этим бурная деятельность не ограничивается. Со счетов компании через "Беларусбанк" и латвийский Rietimu Bank осуществляются регулярные немотивированные перечисления крупных сумм на счета известных блогеров. Причём все эти персонажи как на подбор продвигают одни и те же тезисы в общественно-политическом дискурсе, а в момент мобилизации действуют как единая сплочённая сеть. Как говорится, "Совпадение? Не думаю".

Итак, кто "спалился" на получении крупных денежных средств? Кумир либеральной молодёжи Юрий Дудь, активный промоутер "берлинского пациента", многочисленных беглых преступников вроде Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина, с 2018 года получил 50 000 000 рублей от мутной американо-израильской структуры. Помимо этого с ноября 2017-го по июль 2020-го от неких ООО "Кэррот" и ООО "Рэббит" Юрию капнуло в сумме 37 000 000 рублей. Соучредителем обеих обществ с ограниченной ответственностью является (кто бы сомневался?) Yoola Labs Ltd.

Бывший энтэвэшник и руководитель RTVi Алексей Пивоваров с 2019 года ежемесячно получал на счёт от 5 000 000 до 8 000 000 рублей, выпуская "громкие журналистские расследования". За короткий срок канал "Редакция" успел попиарить Навального, поддержать попытку госпереворота в Беларуси, кинуть грязью в правоохранительные органы, которые, дескать, слишком ретиво взялись за борьбу с "колумбайнами" (массовыми расстрелами в школьных учреждениях).

Поднявшемуся на "социальных экспериментах" и пранках Николаю Соболеву каждый месяц Yoola пересылала по 800 000 рублей, столько же – Эльдару Джарахову и Виктору Анищенко.

Сеть работает

Когда в начале 2021 года лидер несистемной оппозиции Алексей Навальный попытался устроить в Москве римейк белорусских событий 2020-го, все упомянутые выше господа, словно по команде, ринулись агитировать за освобождение "берлинского пациента" из заключения и стали призывать к участию в несанкционированных акциях протеста на улицах столицы. Дудь назвал арест Навального "беспределом" и участвовал в расшатывании ситуации на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Высказались по теме и Пивоваров, открыто призвал людей на митинг, и Соболев – якобы "из чувства справедливости и обиды" (а также, надо полагать, из чувства благодарности перед компанией Yoola Labs Ltd). Джарахов начал распространять памятку о том, как действовать в случае задержания сотрудниками полиции, Анищенко призвал к "прогулке".

Что с того?

С одной стороны, попытки устроить в Москве майдан провалились. От Навального впоследствии отвернулся даже Запад, ярчайшим подтверждением чему является откровенное "кидалово" с Нобелевской премией мира. Но с другой стороны, стало совершенно очевидно, что отдельные каналы на платформе YouTube превратились в грозное оружие, которое при случае легко обратить против государства.

Так или иначе, в акциях января-февраля 2021 года по всей стране приняли участие более 400 000 человек. Что было бы в случае ситуативного падения рейтинга Владимира Путина (например, из-за резкого ухудшения социально-экономической ситуации в период пандемии)? Ситуацию в теории, увы, можно без труда довести до реального кровопролития. Поэтому правоохранительные органы обязаны заняться вплотную американо-израильскими "друзьями Рунета", а также провести разъяснительные беседы с блогерами, привыкшими зарабатывать деньги на политическом хайпе.