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Из «Искожа» вон: в Нефтекамске предприятие выселяет пожарных из служебного жилья
27 февраля 2020, 01:39 • 18 • В России
Нефтекамское предприятие АО «Искож» выселяет бывших сотрудников пожарного депо из служебного жилья, которое им выдавалось начиная с 1970-х годов. Более 30 человек из 14 семей рискуют оказаться на улице. Большинство из них — пенсионеры, которые не могут взять ипотеку, а другого жилья у них нет. Из-за того что в 2012 году предприятие через суд поменяло статус дома на «нежилой» и «без обременений», бывших пожарных выселяют без компенсаций. Гендиректор предприятия и администрация города утверждают, что из здания выселяются только те семьи, у которых есть другие жилые помещения.
© RT
В городе Нефтекамске Республики Башкортостан предприятие АО «Искож» выселяет бывших сотрудников пожарного депо из служебных квартир. На улице могут оказаться более 30 человек, проживающих в бараке на Янаульской улице. Три семьи уже получили извещения о необходимости покинуть барак, ещё три — в очереди на выселение.
Квартиры от профсоюза
Здание на Янаульской улице было построено для Третьего отряда противопожарной охраны (3-ОППО) в начале 1970-х. Это невзрачное трёхэтажное зелёное строение, стоящее на фоне заводских цехов, дымящихся труб и ЛЭП. Позади дома есть небольшая детская площадка, теплица и участок под огороды. Первый этаж был отведён под нужды пожарного депо, ещё два — под служебное жильё, состоящее из восьми квартир и восьми комнат площадью от 14 до 27 кв. м.
3-ОППО был приписан к открывшемуся в 1970 году в Нефтекамске текстильному предприятию «Искож», так как находился он буквально в сотне метров от завода. В зону ответственности депо входили весь город и ближайшие сёла, а его сотрудники участвовали в тушении крупных пожаров. Всего в отряде работали 60 человек — четыре караула по 15 пожарных в смене. Исполком профсоюза предоставил квартиры нуждающимся в жилье сотрудникам. Договоры соцнайма или ордера на руки им не выдавались.
В 90-е «Искож» был приватизирован, а затем дважды менял форму акционерного общества, сначала став ЗАО, затем АО. 3-ОППО продолжал числиться при предприятии и функционировать. В 2014 году депо закрыли, его основное здание отдали в аренду под склады с овощами, а технику распродали.
В судебных документах указан адрес Янаульская улица, 1в. Табличка с таким же номером сейчас висит на самом здании. В прописке у всех жильцов при этом указан другой адрес — Янаульская, 1. В старых выписках из домовой книги адрес дома также указан без литеры.
Большинство работников депо, которые к этому времени уже вышли на пенсию, остались жить в служебных квартирах, тем более что съезжать из дома никто не требовал. В 2015 году жильцы даже получили от гендиректора «Искожа» Лианы Киршиной письмо о том, что предприятие планирует передать дом на Янаульской в муниципальную собственность.
С вещами на выход
Как рассказали RT жильцы дома, в середине 2019 года приставы внезапно выселили одного из жителей дома Дениса Якупова, предъявив судебный ордер. Якупов несколько лет работал в депо пожарным.
Следующим уведомление от суда получил 45-летний Марат Зарафутдинов, который проработал в пожарной части командиром отделения и начальником караула 17 лет. Фактически Зарафутдинов на Янаульской в последнее время не проживал — его квартира пустовала. Однако расставаться с выделенным много лет назад жильём мужчина не хотел и пытался оспорить решение суда о выселении, но не добился успеха. В «Искоже» Зарафутдинову пояснили, что поскольку у него есть ипотечная квартира, то в бывшем служебном жилье он не нуждается.
«Я на этот завод отработал 17 лет, да и сейчас работаю в пожарной охране, — отмечает в беседе с корреспондентом RT Зарафутдинов. — Квартиру мне дали исполком и работодатель, всё было законно. Ордера и решения профсоюза хранились в сейфе предприятия, а сейчас я не знаю, как их достать. 25 июня 2019 года было решение суда, чтобы я отдал ключи и освободил помещение».
В решении апелляционного суда по иску Зарафутдинова указано, что «использование приспособленного для проживания спорного помещения в нежилом здании не свидетельствует о том, что правоотношения, которые сложились между сторонами, подпадают под характеристики, относящиеся к социальному найму жилого помещения». Также указано, что Зарафутдинов никогда не работал непосредственно на АО «Искож».
Кроме того, комнаты и квартиры были признаны судом неотделимыми от общего нежилого здания.
«Наличие в здании пожарного депо помещений, предназначенных для проживания личного состава пожарной части, с учётом того, что в целом по своему назначению здание нежилое, само по себе не влечёт включение таких помещений в состав жилого фонда», — говорится в решении суда.
По словам мужчины, в суд на него «Искож» пока не подавал, однако предприятие грозится это сделать, если он откажется выехать из квартиры добровольно. Сайранов живёт «на чемоданах» и уже распродал часть мебели. Куда податься после выселения, он пока не знает.
Ещё три семьи рассказали RT, что уже получили от предприятия требование освободить помещения, притом что другого места для проживания у них нет. Остальные жители ждут аналогичных «писем счастья». По мнению жильцов дома, «Искож» намерен выселить их, чтобы использовать квартиры для приезжих работников из Индии.
При этом большинство жильцов — пенсионеры, у которых нет средств даже на первичный взнос по ипотеке, не говоря о покупке нового жилья.
Нежилой дом с жильцами
Несмотря на то что дом признан судом нежилым, за жилищно-коммунальные услуги жильцы вынуждены платить заводу как за «жилое» помещение. И хотя предприятие и берёт с них деньги «на капремонт», ухаживать за зданием жильцам приходится самим.
По словам старшей по дому Раили Исламовой, приходится латать протекающую крышу, красить стены в подъездах.
По словам собеседницы, с началом процесса по выселению бывших пожарных «Искож» отключил во всём доме горячую воду и газ.
«До этого охрана предприятия неоднократно устраивала «рейды» с переписью паспортных данных находящихся в квартирах», — отмечает управдом.
Выселение без обременений
Юрист Джульетта Волковская, которая представляет интересы жильцов в суде, намерена добиться пересмотра решения арбитража 2012 года.
«Почему дом оказался «без обременений», когда там люди уже по 40 лет жили? — отмечает Волковская в разговоре с корреспондентом RT. — Как же им прописку выдавали тогда? Неизвестно и то, куда «Искож» дел все документы: ордера, договоры соцнайма. Почему в арбитраже указан адрес дома как «1в», хотя везде он просто под номером 1».
Киршина отметила, что предприятие выселяет только тех, кто фактически не живёт в доме, даже несмотря на то что все обязательства перед бывшими сотрудниками депо имело другое юридическое лицо.
На другие вопросы RT представитель предприятия не ответила, сославшись на занятость.
В администрации Нефтекамска RT сообщили, что из дома были выселены только те семьи, у которых в собственности есть другие жилые помещения.
«Ранее в судебном порядке были выселены две семьи, имеющие в собственности другие жилые помещения. Занимаемые помещения в здании пожарного депо указанные граждане сдавали в аренду третьим лицам. Оснований для предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений не имеется. По сведениям АО «Искож», выселение граждан из занимаемых помещений не производится», — уверяют чиновники.
При этом в городской администрации отмечают, что на основании обращений жильцов в 2019 году город направлял в «Искож» просьбу рассмотреть возможность безвозмездной передачи здания в муниципальную собственность для последующей передачи в собственность граждан в порядке приватизации.
«Согласно ответу АО «Искож», данное здание является единым, неделимым имущественным комплексом, передача его отдельных нежилых помещений в муниципальную собственность невозможна, как и перевод нежилых помещений в жилые, поскольку здание находится в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия», — говорят в мэрии.
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