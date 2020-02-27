Из «Искожа» вон: в Нефтекамске предприятие выселяет пожарных из служебного жилья • 18 • В России Нефтекамское предприятие АО «Искож» выселяет бывших сотрудников пожарного депо из служебного жилья, которое им выдавалось начиная с 1970-х годов. Более 30 человек из 14 семей рискуют оказаться на улице. Большинство из них — пенсионеры, которые не могут взять ипотеку, а другого жилья у них нет. Из-за того что в 2012 году предприятие через суд поменяло статус дома на «нежилой» и «без обременений», бывших пожарных выселяют без компенсаций. Гендиректор предприятия и администрация города утверждают, что из здания выселяются только те семьи, у которых есть другие жилые помещения. © RT В городе Нефтекамске Республики Башкортостан предприятие АО «Искож» выселяет бывших сотрудников пожарного депо из служебных квартир. На улице могут оказаться более 30 человек, проживающих в бараке на Янаульской улице. Три семьи уже получили извещения о необходимости покинуть барак, ещё три — в очереди на выселение. Квартиры от профсоюза Здание на Янаульской улице было построено для Третьего отряда противопожарной охраны (3-ОППО) в начале 1970-х. Это невзрачное трёхэтажное зелёное строение, стоящее на фоне заводских цехов, дымящихся труб и ЛЭП. Позади дома есть небольшая детская площадка, теплица и участок под огороды. Первый этаж был отведён под нужды пожарного депо, ещё два — под служебное жильё, состоящее из восьми квартир и восьми комнат площадью от 14 до 27 кв. м. 3-ОППО был приписан к открывшемуся в 1970 году в Нефтекамске текстильному предприятию «Искож», так как находился он буквально в сотне метров от завода. В зону ответственности депо входили весь город и ближайшие сёла, а его сотрудники участвовали в тушении крупных пожаров. Всего в отряде работали 60 человек — четыре караула по 15 пожарных в смене. Исполком профсоюза предоставил квартиры нуждающимся в жилье сотрудникам. Договоры соцнайма или ордера на руки им не выдавались. В 90-е «Искож» был приватизирован, а затем дважды менял форму акционерного общества, сначала став ЗАО, затем АО. 3-ОППО продолжал числиться при предприятии и функционировать. В 2014 году депо закрыли, его основное здание отдали в аренду под склады с овощами, а технику распродали. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился RT, в 2012 году АО «Искож» выиграл арбитражный спор у муниципальных властей: дом пожарного депо отошёл предприятию по «праву пользования», был признан «нежилым» и «без обременений», хотя в нём десятки лет жили люди. В судебных документах указан адрес Янаульская улица, 1в. Табличка с таким же номером сейчас висит на самом здании. В прописке у всех жильцов при этом указан другой адрес — Янаульская, 1. В старых выписках из домовой книги адрес дома также указан без литеры. Большинство работников депо, которые к этому времени уже вышли на пенсию, остались жить в служебных квартирах, тем более что съезжать из дома никто не требовал. В 2015 году жильцы даже получили от гендиректора «Искожа» Лианы Киршиной письмо о том, что предприятие планирует передать дом на Янаульской в муниципальную собственность. С вещами на выход Как рассказали RT жильцы дома, в середине 2019 года приставы внезапно выселили одного из жителей дома Дениса Якупова, предъявив судебный ордер. Якупов несколько лет работал в депо пожарным. Мужчина служит по контракту в Чечне, а в квартире на Янаульской в тот момент жила его бывшая жена с маленьким ребёнком. Вещи семьи выставили на улицу, а женщине с малышом пришлось срочно искать себе крышу над головой. Следующим уведомление от суда получил 45-летний Марат Зарафутдинов, который проработал в пожарной части командиром отделения и начальником караула 17 лет. Фактически Зарафутдинов на Янаульской в последнее время не проживал — его квартира пустовала. Однако расставаться с выделенным много лет назад жильём мужчина не хотел и пытался оспорить решение суда о выселении, но не добился успеха. В «Искоже» Зарафутдинову пояснили, что поскольку у него есть ипотечная квартира, то в бывшем служебном жилье он не нуждается. © RT «Я на этот завод отработал 17 лет, да и сейчас работаю в пожарной охране, — отмечает в беседе с корреспондентом RT Зарафутдинов. — Квартиру мне дали исполком и работодатель, всё было законно. Ордера и решения профсоюза хранились в сейфе предприятия, а сейчас я не знаю, как их достать. 25 июня 2019 года было решение суда, чтобы я отдал ключи и освободил помещение». В решении апелляционного суда по иску Зарафутдинова указано, что «использование приспособленного для проживания спорного помещения в нежилом здании не свидетельствует о том, что правоотношения, которые сложились между сторонами, подпадают под характеристики, относящиеся к социальному найму жилого помещения». Также указано, что Зарафутдинов никогда не работал непосредственно на АО «Искож». Кроме того, комнаты и квартиры были признаны судом неотделимыми от общего нежилого здания. «Наличие в здании пожарного депо помещений, предназначенных для проживания личного состава пожарной части, с учётом того, что в целом по своему назначению здание нежилое, само по себе не влечёт включение таких помещений в состав жилого фонда», — говорится в решении суда. Третьим в списке на выселение в 2019 году стал 59-летний Арсен Сайранов, который живёт вместе с двумя дочерьми и их детьми. Сайранов рассказал RT, что почти 30 лет проработал в депо водителем. По словам мужчины, в суд на него «Искож» пока не подавал, однако предприятие грозится это сделать, если он откажется выехать из квартиры добровольно. Сайранов живёт «на чемоданах» и уже распродал часть мебели. Куда податься после выселения, он пока не знает. © RT Ещё три семьи рассказали RT, что уже получили от предприятия требование освободить помещения, притом что другого места для проживания у них нет. Остальные жители ждут аналогичных «писем счастья». По мнению жильцов дома, «Искож» намерен выселить их, чтобы использовать квартиры для приезжих работников из Индии. При этом большинство жильцов — пенсионеры, у которых нет средств даже на первичный взнос по ипотеке, не говоря о покупке нового жилья. Нежилой дом с жильцами Несмотря на то что дом признан судом нежилым, за жилищно-коммунальные услуги жильцы вынуждены платить заводу как за «жилое» помещение. И хотя предприятие и берёт с них деньги «на капремонт», ухаживать за зданием жильцам приходится самим. По словам старшей по дому Раили Исламовой, приходится латать протекающую крышу, красить стены в подъездах. «Дом у нас старый, кирпичи наполовину выпавшие, стены продувает. Мой муж каждый год крышу сам чистит после снегопадов и чинит её. Батареи еле-еле греют, поэтому дома ходим в одежде. «Искож» при этом деньги на ремонт собирает», — говорит RT Исламова. По словам собеседницы, с началом процесса по выселению бывших пожарных «Искож» отключил во всём доме горячую воду и газ. «До этого охрана предприятия неоднократно устраивала «рейды» с переписью паспортных данных находящихся в квартирах», — отмечает управдом. Выселение без обременений Возрождение легенды: как под Петербургом готовят танки Т-34 к параду Победы на Красной площади Юрист Джульетта Волковская, которая представляет интересы жильцов в суде, намерена добиться пересмотра решения арбитража 2012 года. «Почему дом оказался «без обременений», когда там люди уже по 40 лет жили? — отмечает Волковская в разговоре с корреспондентом RT. — Как же им прописку выдавали тогда? Неизвестно и то, куда «Искож» дел все документы: ордера, договоры соцнайма. Почему в арбитраже указан адрес дома как «1в», хотя везде он просто под номером 1». В свою очередь, гендиректор «Искожа» Лиана Киршина заявила RT, что дом на Янаульской всегда находился в санитарной зоне завода и электроподстанции, поэтому здание с самого начала было нежилым. Киршина отметила, что предприятие выселяет только тех, кто фактически не живёт в доме, даже несмотря на то что все обязательства перед бывшими сотрудниками депо имело другое юридическое лицо. На другие вопросы RT представитель предприятия не ответила, сославшись на занятость. В администрации Нефтекамска RT сообщили, что из дома были выселены только те семьи, у которых в собственности есть другие жилые помещения. «Ранее в судебном порядке были выселены две семьи, имеющие в собственности другие жилые помещения. Занимаемые помещения в здании пожарного депо указанные граждане сдавали в аренду третьим лицам. Оснований для предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений не имеется. По сведениям АО «Искож», выселение граждан из занимаемых помещений не производится», — уверяют чиновники. При этом в городской администрации отмечают, что на основании обращений жильцов в 2019 году город направлял в «Искож» просьбу рассмотреть возможность безвозмездной передачи здания в муниципальную собственность для последующей передачи в собственность граждан в порядке приватизации. «Согласно ответу АО «Искож», данное здание является единым, неделимым имущественным комплексом, передача его отдельных нежилых помещений в муниципальную собственность невозможна, как и перевод нежилых помещений в жилые, поскольку здание находится в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия», — говорят в мэрии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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