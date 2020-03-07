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Из грязи в князи: украинский премьер Шмыгаль оперативно переобулся в воздухе

07 марта 2020, 21:35  •  141 • Украина


Остается только поражаться тому, как все быстро происходит на Украине. Казалось бы, только вчера не лох Владимир Зеленский возглавил страну, как уже все его окружение – вчерашние нищеброды и КВНщики. Вот уже бывший менеджер продуктовой сети «О’Кей» присоединился к команде Зе и даже отметился высказыванием, вызвавшим самый настоящий шок у бандеровской шушеры.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, начавший свою карьеру с обычного менеджера гипермаркета, успел оперативно отреагировать на шум среди украинцев по поводу его слов о водоснабжении Крыма.

В эфире одного из украинских телеканалов он поддержал инициативу о возобновлении подачи воды в Крым.

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», — сказал Шмыгаль.

Заявление премьера сразу же раскритиковали украинцы. Та кучка отбросов, считающая полуостров оккупированным. В частности, на заявление соратника Зеленского обратил внимание бывший член «Правого сектора» (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), политик-нацист Борислав Берёза.

«Он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?» — возмутился Берёза.

Денис Шмыгаль не растерялся и в привычной для «зеленых» манере переобулся в воздухе. Он заявил, что народ якобы не расслышал тезис о деоккупации. Мол, он имел в виду, что подача воды в Крым должна осуществляться, если полуостров вновь станет частью Украины.

Подобная ситуация продемонстрировала искреннюю позицию украинского премьера. Он очевидно понимает, что перекрытие воды в Крым приближает гуманитарную катастрофу.

С другой стороны, вполне обоснованно, что таким образом новый премьер-министр прощупывает почву. Он пытается понять, как поведет себя общественность, если не лох Зе пойдет на сделку с Россией.

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