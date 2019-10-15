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Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
15 октября 2019, 04:39 • 93 • В мире
В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. Во время церемонии из гроба донесся стук и послышался голос покойного: "Выпустите меня". Сначала родственники не на шутку испугались, но потом развеселились.
Как пишет Daily Mail, инцидент произошёл в ирландском графстве Килкени. Безутешные родственники собрались хоронить ветерана ВС Ирландии Шея Брэдли, который скончался после продолжительной болезни.
Однако во время похорон неожиданно из гроба донесся стук и послышался голос покойного: "Выпустите меня! Где я? Здесь темно!".
Надо ли рассказывать, как перепугались родственники.
"Я в ящике! Я умер", - заявил голос покойного. А затем он пропел: "Я позвонил, чтобы попрощаться".
Позже его дочь рассказала, что ирландец записал сообщение перед смертью. Запись воспроизвели через колонки. По её словам, отец был бы очень рад, если бы узнал, сколько он рассмешил людей.
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