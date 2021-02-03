Из «Града на холме» на Ватикан дуют новые ветры

Католическая церковь идёт по пути «переосмысления сексуальной морали»

Одним первых актов Байдена, подписанных в ходе инаугурации, стал указ «О борьбе с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации». Новому хозяину Белого дома требовалось засвидетельствовать верность «общечеловеческим ценностям».

А из Ватикана пришло поздравление Байдену с пожеланием того, чтобы под руководством нового президента народ США «черпал силу» из «высоких этических и религиозных ценностей, которые вдохновляют это государство». И тут надо сказать о ценностях самого Ватикана.

Ещё в 2014 году Ватиканский синод, впервые прошедший на английском, а не на латыни, призвал с большим уважением относиться к «нетрадиционным парам», ибо: «Гомосексуалисты имеют таланты и достоинства, которые они могут предложить христианскому сообществу: готовы ли мы принять этих людей и гарантировать им место в нашем сообществе? Часто они стремятся в Церковь, желая увидеть в ней гостеприимный дом». По мнению двух сотен католических епископов, принявших участие в заседании, «церковь должна бросить вызов самой себе и предложить для гомосексуалистов братское пространство».

Лебединая поп-песня Европы

2014-й был знаковым годом для некогда христианской Европы. Впервые континентальный конкурс поп-песни выиграл открытый педераст, член католической общины Вены. И вот кардинал Вены Кристорф Шёнборн вполне в духе упомянутого синода заявляет : «Я рад, что Томас Нойвирт имел успех со своим артистическим творением – Кончитой Вюрст, и я буду молиться за него».

Радость по поводу столь яркой и, главное, эффективной пропаганды ЛГБТ-ценностей на общеевропейской телевизионной площадке кардинал описал следующей метафорой: «В Божьем саду – множество цветов: не всякий, кто рождается в мужском поле, чувствует себя мужчиной, то же самое относится и к женщинам». Оказывается, тот факт, что люди за грехи свои были из Божьего сада изгнаны, кардиналу неизвестен. Возможно, ему неизвестно и понятие греха

К тому времени венский епископ успел высказаться в поддержку юридического статуса гражданских партнёрств для гомосексуалов и призвал к переосмыслению церковного учения о браке. «Целый ряд высоких иерархов церкви высказывались на эту тему, недавно намекал на это и Папа Франциск, – писал ещё раньше ЛГБТ-сайт «Квир и духовность». – Это достаточно обсуждаемая сейчас в католичестве тема».

Тема была обсуждаемой и в том смысле, что многие верующие католики пытались противостоять экспансии толерантности. Так, украинский сайт «Католицький оглядач» выражал возмущение тем, что во время своего визита в Уганду папа Франциск предпочёл не упоминать о 22-х святых, которых дала католической церкви эта страна. В 1885 г. они были заживо сожжены за отказ участвовать в гомосексуальных утехах местного королька.

«Сегодня христиане боятся говорить правду об этом мученичестве, – заключает «Католический обозреватель. – Христианские СМИ избегают этой темы. Но когда правда замалчивается, это имеет долгосрочные плохие последствия».

Тогда же «Католический обозреватель» вскрыл многочисленные факты пропаганды педерастии в Украинском католическом университете вплоть до участия преподавательского состава в гей-парадах, что «расцвело» при «патриархе УГКЦ» Шэвчуке.

«Благословления сочетания» двух лесбиянок

Ещё один пример речей, звучащих сегодня от католических иерархов – риторика о легализации однополых «браков» под предлогом «попечения о детях, воспитываемых гомосексуальными партнерами». Вместо открытой борьбы с усыновлением детей такими парами. Так, в 2019 г. епископство Базеля выразило одобрение усилиям политиков по легализации однополых браков: «Для нас важно, чтобы дети, которые растут в однополых партнерских отношениях, получили правовую основу, которая служит наилучшим интересам ребенка». Диоцезия не исключает и благословения таких союзов: «Нет ничего плохого в том, чтобы благословлять людей на их собственном жизненном пути». Ещё в 2015 году базельский епископ Феликс Гмюр предлагал понимать благословение однополых браков «как благословение двух людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на их совместном пути». Лишь форма такого благословения оставалась под вопросом . Однако недолго.

Пример показала соседняя Австрия. Церемония «благословления сочетания» двух лесбиянок была проведена в церкви Святой Маргариты в Вольфсберге (Австрия).

Как пояснили в епархии Граца, «духовный наставник новой семьи», показал, что гомосексуалисты могут чувствовать себя в церкви как дома».

Через пару месяцев и зальцбургская епархия выпустила пособие «Благословение однополых партнерств». Выход книги поясняется тем, что архиепископ Зальцбурга не одинок в своем стремлении к «более инклюзивной церкви» и утверждает, что «значительное число епископов ждут изменения взглядов на оценку однополых партнерств в церковном учении о сексуальной морали». А член Совета кардиналов при папе кардинал Рейнхард Маркс еще в 2018 г. заявил, что в отдельных случаях можно давать благословение однополым парам.

Все пути ведут в…

Католическая мысль тем временем «идёт вперёд». По «Синодальному пути». Так называется «программа по переосмыслению учения католической церкви сексуальной морали». Уже подготовлен рабочий документ первой ассамблеи программы. В нём идёт речь о защите использования контрацепции, практики мастурбации и «активного гомосексуального образ жизни». Участников обсуждения призывают в этих вопросах более полагаться на социологию, антропологию и психологию, нежели на догмы христианства, «которое видит сексуальную активность только в браке и все еще сильно направлена на продолжение рода».

Активный участник программы архиепископ Берлина и глава Комиссии по делам семьи Хайнер Кох считает, что «гомосексуальная ориентация… принадлежит к нормальным формам сексуальных предрасположенности, которые не могут или не должны изменяться при помощи какой-то особой социализации».

«Гомосексуализм более не следует рассматривать как внутренне злой», – считает соавтор документа глава конференции католических епископов Германии Георг Батсинг, призывая изменить учение церкви о гомосексуализме. «Иначе мы просто превратимся в секту», – соглашается с ним епископ Ахена Хельмут Дизер.

В своем Пасхальном интервью Батсинг, отвечая на вопрос, находятся ли однополые отношения благословением Бога, выразил надежду, что «во время Синодального пути мы сможем прийти к этому утверждению». Это в свою очередь стало бы признаком того, что «общественность видит мостик между Церковью и обществом».

Символом «Синодального пути» стал подготовленный епархией Штутгарта Рождественский ролик 2020 года, где Евангельскую весть читают известный трансвестит, ярый сторонник абортов, католический пастор и другие представители современного бомонда.

Мисс Вомми Вандер (некогда Михаэль Панцер) читает Евангельские строки

Да, не все епископы поддерживают такой «Синодальный путь». Некоторые в знак протеста даже заявили о неучастии в заседаниях по этой программе. Не остаются равнодушными к экспансии «общечеловеческих ценностей» и простые католики. Как тот польский мальчик, что в мае 2019 г. в одиночку преграждал путь гей-параду.

Тогда же с протестом против празднования «Международного день борьбы с гомофобией, трансфобией и зоофобией» вышли и аспиранты «Католического института последипломного образования» (Вандея, Франция). За что были… отчислены или подвергнуты другим «строгим дисциплинарным мерам». Лишь через год учебное заведение заставил отменить решение… гражданский (!) суд. Тем не менее, президент института заявил, что «студенты будут нести ответственность не только перед судами, но и перед институтом за насилие».

«Насилие» заключалось в том, что протестующие опрокинули стенд с пропагандой гомосексуализма, прихлопнули несколько воздушных шариков и – о, ужас! – захватили флаг гей-сообщества.

В те же дни в старейшем католическом университете Пенсильвании (США) кафедра богословия (!) подвергла порицанию аспирантку Мелани Дидиоти, которая позволила себе в Твиттере не согласиться с публичной поддержкой факультетом ЛГБТ-движения.

Что уж говорить о начальной школе. Например, Ливерпульская архиепархия одобрила учебную программу, содержащую пропаганду ЛГБТ. Автор программы, открытый гомосексуалист, во введении к своему учебнику поясняет, что дети должны знать: «быть геем, лесбиянкой, трансгендером или бисексуалом нормально, приемлемо и хорошо». Учебный год 2019-2020 более десятка католических школ начало по гомосексуальной программе.