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Из финансовой столицы мира - в город-призрак. Местные поставили крест на Нью-Йорке: "Мёртв навсегда"
30 сентября 2020, 14:25 • 42 • В мире
Нью-Йорк после масштабного всплеска коронавирусной инфекции из финансовой столицы мира превратился в город-призрак. На нём уже ставят крест даже местные жители: "Мёртв навсегда". Всё больше граждан покидают мегаполис, многим бизнесменам грозит банкротство, при этом уровень преступности продолжает расти.
Издание CGTN выпустило репортаж о жизни в Нью-Йорке после масштабного всплеска коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что сами жители сомневаются в том, что город когда-нибудь сможет восстановиться после тяжёлого удара COVID-19 и кризиса, который он принёс.
В настоящее время всё больше граждан покидают мегаполис, многим бизнесменам грозит банкротство, при этом уровень преступности продолжает расти, подчёркивается в сюжете.
И хотя раньше Нью-Йорку удавалось возродиться после тяжёлых ситуаций, например, терактов 11 сентября и кризиса 2008 года, то сейчас некоторые ньюйоркцы всерьёз сомневаются в возможности возвращения былого успеха города.
Некогда финансовую столицу мира теперь чаще именуют "городом-призраком". Один из собеседников издания, местный житель, и вовсе заявил, что "Нью-Йорк мёртв навсегда".
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