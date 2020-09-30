Из финансовой столицы мира - в город-призрак. Местные поставили крест на Нью-Йорке: "Мёртв навсегда"

Издание CGTN выпустило репортаж о жизни в Нью-Йорке после масштабного всплеска коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что сами жители сомневаются в том, что город когда-нибудь сможет восстановиться после тяжёлого удара COVID-19 и кризиса, который он принёс.

В настоящее время всё больше граждан покидают мегаполис, многим бизнесменам грозит банкротство, при этом уровень преступности продолжает расти, подчёркивается в сюжете.

И хотя раньше Нью-Йорку удавалось возродиться после тяжёлых ситуаций, например, терактов 11 сентября и кризиса 2008 года, то сейчас некоторые ньюйоркцы всерьёз сомневаются в возможности возвращения былого успеха города.

Некогда финансовую столицу мира теперь чаще именуют "городом-призраком". Один из собеседников издания, местный житель, и вовсе заявил, что "Нью-Йорк мёртв навсегда".