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Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины

13 декабря 2018, 17:54  •  605 • Политика
Как считают в ЛНР, у президента Украины Петра Порошенко есть план бегства, однако в Европе его не примут. Впрочем, США могут занять альтернативную позицию.
Президент Украины Петр Порошенко начал готовиться к возможности бегства из страны. Так считает представитель ЛНР на мирных переговорах в Минске Родион Мирошник.
Он напомнил, что украинские политики и лидеры на регулярной основе покидают страну, в которой полыхает война. Кроме того, в случае поражения Порошенко на грядущих выборах новое руководство Украины может припомнить олигарху все его грехи.
«Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать с Украины», - приводит слова Мирошника издание «Дни.ру».
Впрочем, представители Луганской Народной Республики сомневаются в том, что Петр Порошенко сможет найти убежище в Европе, однако не исключено, что политика возьмут к себе США.
Напомним, в украинских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у президента Украины Петра Порошенко якобы есть недвижимость в Испании.

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