Из Европы в Америку: "Гастроли" Зеленского продолжатся в Белом доме. Но есть заминка

Во время слушаний в Сенате США спецпредставитель Соединённых Штатов по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о том, что в скором времени собирается приехать в Киев. По его словам, этот визит должен пройти в преддверии будущей встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

То есть после своего политического турне по Европе глава Незалежной отправится на заокеанские "гастроли" в Америку. Правда, есть один нюанс - когда именно это случится, не ясно до сих пор. Даты встречи Зеленского и Трампа пока не определены.

Не сказал о них и Волкер:

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро".

Он лишь напомнил о том, что после выборов президента Украины "Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов".

Кроме того, Волкер также добавил, что глава Белого дома направил своему новому украинскому коллеге письменное приглашение посетить Вашингтон.