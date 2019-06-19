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Из Европы в Америку: "Гастроли" Зеленского продолжатся в Белом доме. Но есть заминка

19 июня 2019, 12:24  •  196 • Политика
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о том, что нового президента Украины Владимира Зеленского ждут переговоры в Белом доме с его американским коллегой Дональдом Трампом. Таким образом, турне главы Незалежной продолжилось бы из Европу в Америку, если бы не одна заминка - даты заокеанских "гастролей" пока не определены.
Во время слушаний в Сенате США спецпредставитель Соединённых Штатов по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о том, что в скором времени собирается приехать в Киев. По его словам, этот визит должен пройти в преддверии будущей встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
То есть после своего политического турне по Европе глава Незалежной отправится на заокеанские "гастроли" в Америку. Правда, есть один нюанс - когда именно это случится, не ясно до сих пор. Даты встречи Зеленского и Трампа пока не определены.
Не сказал о них и Волкер:
"Мы надеемся, это произойдет уже скоро".
Он лишь напомнил о том, что после выборов президента Украины "Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов".
Кроме того, Волкер также добавил, что глава Белого дома направил своему новому украинскому коллеге письменное приглашение посетить Вашингтон.

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