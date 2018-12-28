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Из дома экс-президента Аргентины 12 часов выносили конфискованные картины
28 декабря 2018, 12:24 • 107 • Политика
Полиция потратила 12 часов на то, чтобы вынести из дома экс-президента Аргентины Кристины де Киршнер картины, конфискованные по делу о взятках. Стоимость произведений искусства составила миллионы долларов.
Аргентинские полицейские потратили более 12 часов для того, чтобы вынести из дома экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер произведения искусства общей стоимостью 4 млн долларов. Всего было конфисковано в общей сложности 33 картины и произведения искусства.
Четыре бригады силовиков прибыли в дом де Киршнер с семью мешками специального оборудования. Согласно ордеру суда, они должны были отыскать в доме экс-президента улики, подтверждающие факт получения взяток.
Дело о коррупции было возбуждено еще в августе, когда СМИ опубликовали дневники водителя, работавшего в правительстве Аргентины. В документах говорилось о миллионных взятках, которые министерство планирования страны получало от строительных и энергетических компаний.
Обыск в доме экс-президента стал возможен после того, как с де Киршнер был снят парламентский иммунитет. Ее адвокат уже назвал конфискацию незаконной — полицейские не позволили ему наблюдать за процедурой и выставили из квартиры.
Силовики искали тайники в стенах, потолках и полах, сообщает издание El Intransigente.
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