Из депутатов - в изолятор: после заседания Верховной Рады Надежду Савченко арестовали

Утром на входе в Верховную Раду (ВР) Украины, наряду с мужчинами, впервые появились женщины-охранники. По всей видимости, для обысков женщин-депутатов, чтобы они не могли пронести в зал заседаний оружие. Впрочем, пищали на рамках только мужчины. Владимира Парасюка, например, хотели раздеть до трусов, но он сумел доказать, что пищал ремень. В парламенте единственной гастролью давали премьеру постановки «Снятие с Героя Украины, народного депутата Надежды Савченко депутатской неприкосновенности, задержание и арест подозреваемой Савченко по обвинению в попытке совершения терактов и государственного переворота». И обычно пустой сессионный зал ВР на этот раз был заполнен почти до отказа. А под стенами Рады одновременно проходили две демонстрации. Одна требовала наказать Савченко по всей строгости, другая скандировала: «Руки прочь от Нади!»

За час до того свое заседание закончил Комитет ВР по регламенту, который единогласно рекомендовал парламенту снять с Савченко неприкосновенность и дать согласие на ее задержание и арест. Тем более, что обещали и если не хоум-, то прокурор-видео – записи встреч Савченко с Рубаном и обсуждения тонкостей нового путча. На том заседании, когда Савченко спросили, проносила ли она в парламент оружие и гранаты, она достала из сумочки два граната, один из которых тут же начала грызть. А также рассказала, почему неудачей закончилась попытка СБУ ее завербовать.

Савченко показала на заседании Рады гранаты, которые носит в своей сумке.

- У него не встал, у меня не взмокло, - с наивно-наигранным простодушием пояснила она.

После того, как Комитет дал свои рекомендации, в Раде разгорелся жаркий спор о том, надо ли пожертвовать обеденным перерывом, чтобы решить вопрос с Савченко побыстрее, или война-войной, а обед все-таки по расписанию. С третьей попытки обедом было решено пожертвовать. Луценко дали 40 минут на выступление, Савченко на ответное – 15 минут. Объявлял регламент Парубий, и кое-кто не удержался от смеха от дефектов дикции спикера ВР.

Верховная Рада разрешила арестовать Надежду СавченкоФото: REUTERS

- Семь дней вся страна слушала позицию Савченко на различных ток-шоу. Семь дней стране промывали мозги, - начал свое выступление Луценко. Савченко, которая покидала ВР после заседания Комитета, к тому времени уже вернулась в зал. Более того, она встала со своего депутатского места подошла к трибуне, за которой стоял Луценко, и встав напротив, фактически не мигая, уперлась в него тяжелым взглядом. Тем временем, первая попытка показать видео провалилась. Оно очень плохого качества, да и вообще, что-то не заладилось. Дали время на вопросы и ответы Луценко, но тут наконец-то видео наладилось, и Верховная Рада обратилась в слух и зрение.

Несколько эпизодов встреч и переговоров. Закадровый металлический дикторский голос зачитывает, где, когда, с кем Савченко встречалась, что обсуждали. Савченко на видео говорит, что несогласна с идеей Рубана про революцию: «То, что предлагает Володя это революция. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически. Надо, чтобы они бежали. Чтобы начался хаос». Рубан против хаоса не возражает. Савченко говорит, что готова сама бросить гранаты, и обещает бросить их не менее 6 штук.

Пулемет «Утес», 8 автоматов Калашникова и два РПК, 2 противотанковых гранатомета РПГ-22, 28 гранат для подствольного гранатомета, крупнокалиберная снайперская винтовка «Топаз», 60 гранат РГД-5, около 6 тысяч патронов разных калибров, несколько ПМ – вот, в принципе, весь арсенал, с которым Савченко сотоварищи якобы собралась захватывать власть, требуя собрать для этого 200-300 самых смелых человек со всей Украины. Есть еще 4 миномета, но мины, полученные этой компанией, не подошли к минометам.

За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

Удивительно, что инкриминируя Савченко намерение захватить административные здания, Луценко отметил, что это было в Донецке, Крыму и Луганске, но у него совершенно отшибло память о событиях в Киеве, когда майдановцы выносили двери не только столичной мэрии, захватывая ее, но и министерств и прочих ведомств.

Восточная Гута: мирные жители восстали против террористов Под стенами Рады одновременно проходили две демонстрации. Одна требовала наказать Савченко по всей строгости, другая скандировала: «Руки прочь от Нади!»Фото: REUTERS

Савченко прошла к трибуне уверенной мужицкой походкой и с трибуны обрушилась с обвинениями в адрес присутствующих, обвинив их, что ВР вместе с Москвой являются главными врагами Украины и украинцев. Она патетично достала мандат депутата и звезду Героя Украины и спросила, может, они надеются, что она сдаст их? А вот им дуля на такие ожидания.

- Вам расписали разлет осколков гранат. Страшно? Тысячи людей ощущают это каждый день. Украинцы хотят мира и с той, и с этой стороны, - заявила Савченко с трибуны. Депутаты возмущенно зароптали, когда их сравнили с Россией.

Савченко пригрозила депутатам и нынешней украинской власти грядущим судом за убийства народа. Закончив свою лаконичную речь, она продолжала стоять на трибуне молча. И Парубий решил идти дальше по регламенту.

- Пан спикер, - обратилась к нему Савченко, - у меня есть 15 минут, прошу их оставить мне. Это пауза.

- Тут Верховная рада, и мы не будем еще 10 минут слушать ваше молчание, - парировал Парубий, согнав ее с трибуны.

В прениях депутаты сетовали на обманутые надежды, кляли москалей, что во всем виноваты, сожалели об отсутствии Тимошенко, которая предусмотрительно не пришла на заседание, потому что хотели бы спросить, кто ее надоумил вводить Савченко в парламент.

Из общего ряда выделялся только депутат от «Самопомощи» Березюк, который сказал, что сегодняшняя проповедь генпрокурора, как и большая часть работы спецслужб и правоохранительным органов вызывают гнев и смех, потому что вместо своей работы занимаются дискредитацией мирного протеста. Звучали речи, что кто не проголосует сегодня, станет врагом украинского народа, что «москали, если бы сегодня зашли в Киев, перебили бы тут всех патриотов». Депутат Черновол (которая со справкой от психиатра) объяснила, что сейчас страны ЕС и НАТО прячутся за спиной Украины от агрессии кровожадной империи, а потому надо удовлетворить прокурора Луценко с его запросом.

В своем заключительном слове Савченко еще раз прошлась по ситуации на Украине, обвинила депутатов в том, что они каждый раз обманывают народ. и призвала поменять политическую систему в стране, созвать Конституционный Конвент для изменения поправок в основной закон страны.

Голосование не заняло много времени. Недоторканность (неприкосновенность) с Надежды Савченко Верховная Рада сняла 291 голосом против 8, задержание санкционировала 277 голосами, а на арест дали согласие 268 депутатов.

У Савченко впереди теперь тюрьма, следствие, суд. Который, еще вопрос, осудит ли ее. Ведь даже из речи Луценко было ясно, что имела место провокация СБУ, которая запрещена украинским законодательством. И не дай Бог для Луценко, Парубия и остальных, если Савченко выпустит из тюрьмы новый майдан. Она их достанет не только на Украине.

P.S. Из Верховной Рады Надежда Савченко вышла совершенно свободно, подошла к группе своих сторонников, среди которых находилась и ее сестра, и в сопровождении их и массы репортеров она подошла к маме, с которой пообщалась минут пять. Сторонники в это время кричали нелестные эпитеты в адрес Порошенко и Луценко, а телевизионщики пихались, чтобы отвоевать для себя хороший ракурс.

Поговорив с матерью, Савченко снова вернулась в Верховную раду, где Парубий тщетно просил депутатов не расходиться, и там, прямо в зале, следователи СБУ вручили ей повестку и объявили о задержании. Так же, пешком, в сопровождении журналистов Савченко вместе со следователями отправилась в изолятор СБУ, расположенный неподалеку от ВР. Удобно они там все как расположили.