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Из дела Навального повалил "дым": Соловьёв очертил проблему в трёх ёмких словах
18 декабря 2020, 01:30 • 88 • Политика
После заявления ФРГ о "дымовых завесах" в деле Навального российский телеведущий Владимир Соловьёв не смог скрыть удивления. Его ироничный вопрос очертил проблему всего в трёх словах.
Представители немецкой стороны выразили сомнения в содействии России по делу "отравления" оппозиционера Алексея Навального. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, в последние недели и месяцы Германия видела в этом деле много "дымовых завес", которые создавались из Москвы.
Сегодня, напомним, Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ещё раз подчеркнул, что Москва готова к расследованию, если будут предоставлены все необходимые материалы.
Маас считает, что у Кремля было много возможностей прояснить обстоятельства событий, произошедших с Навальным в России, и "запустить расследование".
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова Мааса в своём телеграм-канале:
"Что они курят???? Им задают вопросы - они молчат. Просят результаты экспертизы - они придумывают миллион причин для отказа, а завесу создаёт Россия".
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