Из дела Навального повалил "дым": Соловьёв очертил проблему в трёх ёмких словах

Представители немецкой стороны выразили сомнения в содействии России по делу "отравления" оппозиционера Алексея Навального. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, в последние недели и месяцы Германия видела в этом деле много "дымовых завес", которые создавались из Москвы.

Сегодня, напомним, Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ещё раз подчеркнул, что Москва готова к расследованию, если будут предоставлены все необходимые материалы.

Маас считает, что у Кремля было много возможностей прояснить обстоятельства событий, произошедших с Навальным в России, и "запустить расследование".

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова Мааса в своём телеграм-канале:

"Что они курят???? Им задают вопросы - они молчат. Просят результаты экспертизы - они придумывают миллион причин для отказа, а завесу создаёт Россия".