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Из четверых трое - граждане России: Нидерланды определились с обвинением по делу о сбитом МН17

04 февраля 2020, 13:54  •  95 • В мире
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о сбитом над территорией Украины малайзийском боинге. Предсказуемо из четырёх фигурантов дела трое оказались гражданами России. До этого их уже официально называли основными подозреваемыми. В марте 2020 года должен начаться процесс над Игорем Гиркиным, Олегом Пулатовым, Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко.
Правоохранительные органы Нидерландов предъявили обвинения по делу о сбитом боинге. Среди обвиняемых те же люди, которых до этого называли основными подозреваемыми по делу. Фигурантами дела стали трое граждан России и один гражданин Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из них Елену Кутьину.
"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырёх подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - заявила она ТАСС.
Адвокат выразила надежду, что рассмотрение дела будет "независимым и объективным". Судебные слушания должны начаться уже в марте 2020 года.
Суть обвинений, которые выдвинули эти эксперты, работающие под началом генпрокуратуры Нидерландов, сводится к тому, что Boeing был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук", который приписан к 53-й ракетной бригаде Вооружённых сил России из Курска. Именно поэтому под подозрение силовиков Нидерландов попали трое граждан России.
Все эти обвинения были выдвинуты, несмотря на отказ российской стороне в участии в расследовании. При этом Россия передала Амстердаму данные российских радаров и документацию о том, что поразившая самолёт ракета принадлежала Украине. Следствие проигнорировало эти улики.
В конце 2019 года появилась новая порция деталей расследования. Независимый эксперт Юрий Антипов раскритиковал их и поставил под сомнение слова свидетелей, которые заявили, что буквально через несколько секунд после взрыва на землю посыпались обломки. Эксперт привёл расчёты, которые доказывают, что обломки самолёта должны были лететь дольше. Против свидетельских показаний - "элементарная физика", заявлял Антипов. Эксперт также напомнил, что в кабине пилотов боинга была только одна дыра сбоку.
"Если бы на восходящей траектории штурмовик бил ракетой по кабине, то пробой был бы с нижней части фюзеляжа. А этого нет", - заявил эксперт.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.

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