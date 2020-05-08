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Из бюджета России спасаем завод в США! Это как? Депутат заявил о беде "блатной экономики"
08 мая 2020, 18:10 • 130 • Политика
Депутат Николай Арефьев заявил о беде "блатной экономики", где в списки системообразующих предприятий, рассчитывающих на помощь государства, попадают компании, работающие на США. И им мы помогаем за счёт бюджета России. Это как?
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев критически отозвался о расширении списка системообразующих предприятий, которые могут получить государственную поддержку. В своём комментарии он напомнил о термине академика РАН Сергея Глазьева - "блатной экономике".
"Недавно Сергей Глазьев сказал, что у нас создали блатную экономику. Так вот эту блатную экономику мы и наблюдаем, в частности, на примере такого списка", - подчеркнул депутат.
Арефьев призывает сосредоточиться на помощи своим предприятиям. Однако в список, как добавил депутат, попал тот же "Русал", который на деле принадлежит США.
"На выручку "Русала", т. е. фактически на наши деньги, они строят в Детройте алюминиевый завод, - подчеркнул Арефьев. - А мы теперь должны из своего бюджета давать им деньги, чтобы спасти их предприятия!"
Другими словами, свою роль продолжает играть некий формальный подход, приводящий к "блатной экономике", и его депутат призывает ликвидировать.
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