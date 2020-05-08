Из бюджета России спасаем завод в США! Это как? Депутат заявил о беде "блатной экономики"

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев критически отозвался о расширении списка системообразующих предприятий, которые могут получить государственную поддержку. В своём комментарии он напомнил о термине академика РАН Сергея Глазьева - "блатной экономике".

"Недавно Сергей Глазьев сказал, что у нас создали блатную экономику. Так вот эту блатную экономику мы и наблюдаем, в частности, на примере такого списка", - подчеркнул депутат.

Арефьев призывает сосредоточиться на помощи своим предприятиям. Однако в список, как добавил депутат, попал тот же "Русал", который на деле принадлежит США.

"На выручку "Русала", т. е. фактически на наши деньги, они строят в Детройте алюминиевый завод, - подчеркнул Арефьев. - А мы теперь должны из своего бюджета давать им деньги, чтобы спасти их предприятия!"

Другими словами, свою роль продолжает играть некий формальный подход, приводящий к "блатной экономике", и его депутат призывает ликвидировать.