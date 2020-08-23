Из больших городов протесты перемещаются в глубинку. А ну как рванёт?

Что-то подгорать начало у нас на местах, и стабильно – вслед за Архангельской областью полыхнул Хабаровский край, а теперь ещё и Башкирия. Раньше как было – то в Питере неспокойно станет, то в Екатеринбурге, где бунтовать ходили, как заявлялось, «креаклы». А нынче на улицы выходит самый что ни на есть «глубинный народ». Больше месяца кипят страсти на Дальнем Востоке и скоро месяц как в Куштау. А на носу – единый день голосования. Не обжечься бы.

История по большей части учит нас тому, что ничему не учит. Казалось бы, федеральный центр не мог не сделать выводов из проигранного всухую противостояния в Шиесе. Палаточный лагерь протестующих против строительства мусорного полигона простоял почти два года. Один многотысячный митинг сменялся другим. В итоге центру пришлось менять губернатора и закрывать скандальную стройку решением суда. Полигон, в общем, так и не построили и уже вряд ли построят. Зато у местных остался осадочек – будь здоров. По замерам Левада-центра, против строительства выступили 95% жителей области. Поразительная сплочённость, вот только против чего – против нежелательного строительства как такового или против оголтелого федерального волюнтаризма? С ходу, наверное, и не ответишь, но неужто не заставляет задуматься сама постановка вопроса?

Не по-людски

Чиновникам, которых мы подразумеваем, говоря «федеральный центр», впору бы проанализировать то, с чем они столкнулись в Архангельской области. Ведь, по сути, им пришлось отыграть назад под напором куда меньшей силы. Поставленной цели при этом они всё равно не добились, а отношение к себе местных изрядно подпортили. Выводы, наверное, могли быть такими – не зная броду, не суйся в воду, семь раз отмерь, а один отрежь – народная мудрость всегда выручит там, где недостанет своей собственной. Но в Хабаровске центр вновь наступает на грабли.

И делает те же ошибки, что и в Шиесе. Казалось бы, чего уж проще, не имеешь возможности обуздать протесты – возглавь их! Как, например, Васильев в Дагестане. Кстати, именно его опыт был бы бесценен в Хабаровске. Помните, с чего он начал? «Республика погрязла в преступности и коррупции, я намерен искоренить и то и другое».

И начал такую «прополку» местной элиты, какой в Дагестане не видывали отродясь. Но никто и не помышлял о протестах, даром что Васильев – «столичный», без всякой опоры на местную знать, а нравы на Кавказе такие, что обиды никто не потерпит. На Ингушетию, если что, оглянитесь, не забыли, как там протестовали совсем недавно?

Хабаровский случай мог бы стать калькой с дагестанских событий. Когда бы федеральный центр, вслед за «прополотым» Фургалом, продолжил «прополку» всего дальневосточного огорода. Идеально – руками нового краевого руководителя, понимающего, что к чему с этой «прополкой». Но послали в Хабаровск не жёсткого управленца, под стать Васильеву, а желторотого хлестателя банным веником одной очень неглупой и хитрой, но неоднозначной спины. В свою очередь, подкузьмил и полпред Трутнев, прикрыв собой немалую часть местных сомнительных всходов, мол, пропалывать их – только через мой труп! И что в итоге видят местные жители? Как вполне подходящего им руководителя (с детства знаем, он наш!), не расщедрившись на внятные объяснения, спихивают с руководящего кресла и увозят в Москву.

И один разговор, если бы вслед за Фургалом последовали другие, как и он сам, преступившие закон. Тогда ситуация развивалась бы скорее всего как в Дагестане, где вслед за популярным в народе мэром Махачкалы заковали в браслеты министров и прочую чиновную знать, невзирая на лица. Тогда народ бы всё понял и не стал бы возражать. Но бандиты, которых, как водится, все местные знают в лицо, продолжали рулить регионом как ни в чём не бывало. Значит, дело-то не в борьбе с преступностью! Значит, дело в Фургале, который по каким-то причинам перестал устраивать федеральный центр? А народ, между прочим, голосовал за Фургала. Открыл ему, можно сказать, кредит доверия, избрав своим представителем во власти. Нельзя так с народом, не по-людски! Обидно, да?

Спичка в стоге

Ровно на те же грабли федеральный центр наступил и в Башкирии. Шиханы – холмы над степью с древними городищами – для местных жителей священны. А для заезжих выжиг они – известняк, из которого делают соду. Про владельцев Башкирской содовой компании (БСК), которые хотели срыть шихан Куштау, пишут, что один из них – бывший сотрудник охраны Ельцина, ещё двое – столичные чиновники, у кого-то – канадское гражданство, но это не главное. Главное то, что, превращая известняковую сопку в содовый карьер, можно извлечь прибыль до 200 млн долларов в год. И утащить их прямиком в Прованс и в Швейцарию.

Протесты вокруг Куштау длятся несколько месяцев. За это время уж точно можно было изучить их подоплёку. Заодно поинтересоваться, отчего бывший глава республики Рустэм Хамитов, далеко не бессребреник, не решался дать добро на разработку шиханов (даром что 38% акций БСК принадлежало республике, а своя рука, как известно, владыка). Но вместо этого власти двинули в бой силовиков – 15 августа они разгромили лагерь протестующих. И теперь ситуация из Башкирии выглядит так – федеральный центр двинул в бой с безоружными местными «охранку» с дубинками. Теперь без труда можно подать эту новость так, чтобы те, кто её прочтёт, всё поняли именно так, как следует. «В Куштау собралось от 3 до

5 тыс. человек, – как бы беспристрастно сообщает издание «Голос ислама», – растянувшись в живую цепь людей, держащих огромный флаг Республики Башкортостан». Это что, противопоставление федеральному центру? Российских флагов у протестующих, стало быть, не было, только башкирские? И тут же для непонятливых: «Для мусульманской уммы России наиболее важно то, что сейчас происходит в башкирском Куштау». Подтягивайтесь, единоверцы, не сомневайтесь – так, что ли? Припоминается недавний заголовок «Росбалта» – «Где рванёт вслед за Хабаровском?». И под заголовком – цитата из текста: «Спичка может быть брошена в стог дальневосточного сена практически любым регионом, если федеральный центр наступит там на болевую точку, – полагают эксперты». Пожалуй, и не поспоришь с экспертами – ведь может? Куштау – наглядная иллюстрация их правоты. Может, и ещё как!

Эксцесс социального аутизма

Была у нас, значит, «внутренняя Белоруссия», как выразился Соловей, а теперь она смыкается в одной колонне с Белоруссией всамделишной. А вы отдаёте себе отчёт, куда эта колонна идёт и под чьим началом? (художник: Темур Козаев)

И добро бы хабаровские протесты ограничивались Хабаровском. Но пламя протестов расползается по ДВФО. Биробиджан, Благовещенск – далее везде? А полпред – вот беда! – захворал. Управленческой хворью попахивает. Трутнев явно не в силах справиться с нежданной напастью, во всяком случае, не видать, чтобы он что-то предпринимал. Между тем протестующие в Куштау «активисты выразили поддержку жителям Хабаровска», сообщает башкирская пресса. Чем попахивает – оценили? У нас один враг – федеральный центр? Недалеко до подзабытого перестроечного «хватит кормить Москву!». Полшага каких-то. Тогда откололись союзные республики. А нынче – какие планы?

Если поверить на слово бывшему завкафедрой МГИМО профессору Валерию Соловью, в России – чуть ли не «предреволюционная ситуация» (это его выражение, не наше), а протесты в Хабаровске и Башкирии – «наша внутренняя Белоруссия». С явным намёком на события в Минске после выборов президента. У народа высокий «запрос на справедливость», а стало быть, будет и продолжение. «В июле и августе у людей хорошее настроение, – развивает мысль экономист Михаил Делягин. – Кто-то рыбку ловит, кто-то копается на огороде. Поэтому ситуация в целом будет терпимая. А вот осенью народ может осознать, что ситуация стала неприемлемой. Наше государство страдает социальным аутизмом – не обращает внимания на мнение и поведение людей. Когда людям станет невыносимо и они начнут кричать, государство не будет их слышать и не будет на них реагировать». А осенью, не забывайте, единый день голосования. И у народа появится законная возможность дать понять, что – невыносимо!

А теперь обернёмся, чтобы рассмотреть фон, на котором происходит всё, о чём сказано выше. «Трамп собирается встретиться с Путиным до президентских выборов в США, – описывает ситуацию экономист Михаил Хазин. – Чтобы обсудить ход проходящих в Вене переговоров касательно нового варианта договора СНВ-3. Если такая встреча состоится и Трамп приедет в Вашингтон геополитическим победителем, то вероятность его победы на ноябрьских выборах будет почти стопроцентной. И что в этой ситуации делать его противникам, финансовым глобалистам, всем этим соросам? Нужно любой ценой сорвать встречу Трампа и Путина!» Годится любой предлог – события в Минске, непонятная история с Навальным, но вернее всего было бы ткнуть пальцем в российские протесты регионов. Что, в общем, и будет сделано, если не свести их на нет.

«Наше государство страдает социальным аутизмом – не обращает внимания на мнение и поведение людей. Когда людям станет невыносимо и они начнут кричать, государство не будет их слышать и не будет на них реагировать» (фото: Вадим Брайдов/ТАСС)

От невнятных требований – к политическим лозунгам

А как их свести на нет? Силовым подавлением? Других методов, судя по Шиесу и Куштау, в арсенале чиновников не имеется. Но там они не сработали. Кстати, упускать Минск из виду не следовало бы – минские события, хотим мы того или нет, уже привязаны к нашим протестам. Не случайно хабаровчане на демонстрации 15 августа прихватили с собой не только затасканные уже транспаранты «за Фургала», но и новёхонькие – «поддерживаем выступления в Белоруссии за отставку Александра Лукашенко!». Это уже, как ни крути, политические требования. Совсем другой коленкор, нежели поддержка высокопоставленного уголовника. Была у нас, значит, «внутренняя Белоруссия», как выразился Соловей, а теперь она смыкается в одной колонне с Белоруссией всамделишной. А вы отдаёте себе отчёт, куда эта колонна идёт и под чьим началом? Протестные акции в Хабаровске начались 11 июля – как локальный эксцесс под сомнительным лозунгом «верните, как было». А уже к 15 августа протест разросся и окреп настолько, что выдвигает политические лозунги. Стоит задуматься – 18 августа, на 39-й день протестов, – координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин призвал протестующих «перейти к остановке крупных предприятий», и это предложение поддержал (как сообщило агентство «ДВ-Новости») депутат законодательного собрания края от КПРФ Максим Кукушкин! Политические требования, призывы к стачке, да ещё и в союзе с федеральной парламентской оппозицией, – густой запах варёной бульбы должен насквозь прошибать! А федеральным чиновникам – хоть бы хны. Ох, не пришлось бы горько жалеть в сентябре…

Между тем коммунисты, похоже, уже готовы разыграть протестную карту в своих узкопартийных интересах. «Дальний Восток – предтеча лавины волнений по всей стране, – указала руководитель аппарата фракции КПРФ в Думе Нина Останина. – Победа Кремля на голосовании по поправкам в Конституцию грозит обернуться протестами на региональных выборах. Доверие электората подорвано!»

Прогноз

По оценкам экспертов, до 13 сентября ситуация в стране скорее всего будет оставаться стабильной. А вот дальше возможны волнения. Вот возможный список неспокойных регионов. Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия Иркутская область. Социальные проблемы и высокий уровень недовольства федеральным центром. Архангельск. Непопулярный губернатор плюс голосование о присоединении к Ненецкому автономному округу. Якутия. Массовые акции то возобновляются, то затухают, причём по любым поводам. Омск. В мае там уже бунтовали рабочие с Чаяндинского месторождения. Накал не спадает.

Чего ждём?

Чего ждут чиновники, отчасти смог разъяснить политолог Павел Салин. «Пока на улицы выходят тысячи или десятки тысяч человек, считается, что жёсткий разгон может спровоцировать ещё больший протест. А вот если людей станет меньше, если протест начнёт сдуваться, можно предпринять жёсткий разгон. Продемонстрировав тем самым глубинке, что с федеральным центром нельзя торговаться, а можно лишь выполнять поступающие сверху распоряжения». Таким образом, чиновники ждут подходящего момента. А он всё не наступает. Между тем протесты добрались уже и до Владивостока.

Кстати, говоря о протестах в Башкирии, Павел Салин обмолвился: мол, «в отличие от Хабаровского края» власти республики «тестируют иную концепцию взаимодействия с обществом, которая предусматривает разговор на равных». И что же мы видим? Неделю назад в Уфе должна была пройти встреча Хабирова с «активистами». Но она сорвалась – протестующие привели с собой на встречу неоднозначных персонажей, среди которых мелькали даже знакомые по делу о «Кук-буре» лица! Разумеется, Хабиров не мог договариваться с «активистами» такого пошиба. Вот вам и концепция взаимодействия с обществом – не всегда протестующие склонны к переговорам с властями, хотя и делают вид, что компромисс – их второе имя. В Белоруссии – всё то же самое. И вот – новый поворот в конфликте вокруг шиханов. «Народ недоволен! – открыто грозится адвокат защитников Куштау, профессор Башкирского государственного аграрного университета Гарифулла Япаров. – Обещанная Хабировым встреча с защитниками шихана не состоялась. Начали выставлять требования по составу переговорщиков, кого включать, кого не включать. А народ конкретно сказал: если власти не идут на переговоры и не выполняют договорённости, люди продолжат выражать своё мнение». Но о чём в таком случае договариваться? И с кем? Когда этот материал верстался, пришло сообщение из Уфы – Радий Хабиров пообещал «активистам», что шихан Куштау станет охраняемой территорией. Хабирову то поверить на слово можно, а «активистам»? Они и не думают сворачивать лагерь – во всяком случае, до начала сентября.

Так что пока не похоже, чтобы башкирский конфликт стремился к своему разрешению – как, впрочем, и хабаровский. Вот и директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий соглашается: «Возможно расползание хабаровского протеста по другим регионам Сибири и Дальнего Востока и вообще по России. Отношение к власти и сложившейся социальной обстановке везде примерно одинаковое. В Хабаровске просто прорвало. А объективные условия созрели повсюду».