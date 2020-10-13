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Из больницы в суд: На Навального посыпались новые иски за клевету

13 октября 2020, 21:25  •  66 • Политика
Юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести к Навальному, Соболь и Волкову.
На Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова, Любовь Соболь, Владимира Милова и Максима Шевченко начали подавать иски о защите чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену-ресторатору Евгению Пригожину.
Поводом для подачи исков стали многочисленные публичные клеветнические высказывания Навального и его соратников, сделанные в их роликах, трансляциях и псевдорасследованиях. Ранее "борец с режимом" уже проиграл суд о клевете в адрес компании "Московский школьник". Также ещё не завершён суд по иску об оскорблении ветерана.
"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует, что юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации", - гласит сообщение.
Напомним, что Навальный сейчас находится в Берлине. Недавно его выписали из клиники "Шарите", где он менее чем за месяц оправился от "отравления боевым отравляющим веществом "Новичок".

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