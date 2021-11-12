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Из Белоруссии в Польшу прорвалась группа мигрантов - видео

12 ноября 2021, 14:30  •  143 • Политика
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
ЧП произошло на КПП "Брузги"
У граждан азиатских стран, уже несколько дней ожидающих своей участи на границе Белоруссии и Польши, кажется, заканчивается терпение. Миграционный кризис усугубляется тем, что периодически жители палаточного лагеря периодически предпринимают попытки прорыва линии разграничения двух государств. В пятницу, 12 ноября, им все-таки удалось попасть на территорию Евросоюза.
ЧП произошло сегодня утром на КПП "Брузги". Мигранты прорвали оцепление и перешли на территорию Польши. Видео этого инцидента в своем телеграм-канале публикует издание "Спутник Беларусь". На кадрах изображена группа беженцев, идущих вдоль польского пограничного заграждения.
Также сообщается, что нелегалы повредили колючую проволоку на пропускном пункте "Брузги". Не исключено, что Польша начнет срочно закрывать пограничные переходы.
Напомним, что 10 ноября сразу двум группам мигрантов удалось прорваться с территории Белоруссии в Польшу. Однако пограничники смогли оперативно оттеснить часть нелегалов на линию разграничения двух государств. 
К слову, в Минске не исключают, что эскалация миграционного кризиса может быть выгодна Варшаве и Вильнюсу. Постпред РБ при ООН уверен, что эти страны добиваются дополнительного финансирования от Евросоюза.

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