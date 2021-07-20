Из Белоруссии хотят сделать вторую Украину: Идет игра без правил, предупредили в Минске

В белорусском МИД заявили, что из республики хотят сделать вторую Украину. По словам главы дипведомства, если такое произойдёт, то на карте появится новая горячая точка.

В Минске указали, что действия Запада становятся непредсказуемыми и безрассудными. Доходит до террористических угроз, уточнил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Он подчеркнул, что сейчас против страны развязана торгово-экономическая, политическая война. Ситуация накалена до предела, действия Запада в отношении Минска уже выходят за пределы понимания.

"Идёт игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно, - указал он. - Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки".

Макей подчеркнул, что Белоруссия не намерена превращаться во вторую Украину и даст отпор попыткам давления. При этом, подчеркнул дипломат, Минск намерен разрешать проблемные вопросы, несмотря на текущую конфронтацию, путём мирного диалога.

"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнёрам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - подчеркнул министр.