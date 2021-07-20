Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная / Политика

Из Белоруссии хотят сделать вторую Украину: Идет игра без правил, предупредили в Минске

20 июля 2021, 19:10  •  138 • Политика
В белорусском МИД заявили, что из республики хотят сделать вторую Украину. По словам главы дипведомства, если такое произойдёт, то на карте появится новая горячая точка.
В Минске указали, что действия Запада становятся непредсказуемыми и безрассудными. Доходит до террористических угроз, уточнил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Он подчеркнул, что сейчас против страны развязана торгово-экономическая, политическая война. Ситуация накалена до предела, действия Запада в отношении Минска уже выходят за пределы понимания.
"Идёт игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно, - указал он. - Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки".
Макей подчеркнул, что Белоруссия не намерена превращаться во вторую Украину и даст отпор попыткам давления. При этом, подчеркнул дипломат, Минск намерен разрешать проблемные вопросы, несмотря на текущую конфронтацию, путём мирного диалога.
"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнёрам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






138
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
20 июля 2021, 04:30
Экс-депутат Рады: Транзит русского газа через Украину закроют немцы
20 июля 2021, 06:20
Порошенко дал опрометчивое обещание: "Вернём Крым домой"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
13 июля 2021, 23:55
Володин направил судей ЕСПЧ после требования по однополым бракам: "В отставку!"
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.