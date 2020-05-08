Из Беларуси выслали российского журналиста

Минску не понравились репортажи о ситуации с эпидемией в Беларуси

«Новость из Минска. МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными»,

– сообщает Первый канал на своём сайте.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил эту информацию журналистам белорусского издания TUT.by . По его словам, МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина, его аккредитационная карточка аннулирована 6 мая, и он больше не сможет работать в Белоруссии журналистом.

Причину лишения аккредитации Анатолий Глаз журналистам не назвал, эта причина была озвучена только к вечеру следующего дня. По версии МИД Белоруссии журналиста лишили аккредитации за «распространение сведений, не соответствующих действительности – пункт 15.2 Положения об аккредитации; и такая же статья в Законе 15.2 – распространения сведений, не соответствующих действительности, унижающих честь и достоинство граждан и (или) иных лиц».

«Распространением сведений, не соответствующих действительности» в МИД назвали серию репортажей о ситуации с эпидемией коронавируса в Белоруссии, которые сделал Кручинин с начала эпидемии коронавируса. Последний его репортаж вышел в эфир утром 6 мая, в нём рассказывалось о резко выросшем количестве смертей в городе Столбцы.

«Белоруссия уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия»,

– отмечает в последнем репортаже журналист.

«Никто не знает, что правильно, что нет, время всё расставит по своим местам. Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, говорить о стране нельзя. Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране»,

– прокомментировал ситуацию глава МИД Белоруссии Владимир Макей журналистам интернет-издания TUT.by.

Алексей Кручинин рассказал белорусским журналистам, что ему, как гражданину Российской Федерации, было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая, причём никаких официальных писем или постановлений он не получал. При этом ему не сделали пометок в паспорте о запрете на въезд в Белоруссию, следовательно, он может вернуться в любой момент.

Вместе с Кручининым аккредитации лишили и работавшего вместе с ним оператора Первого канала Сергея Панасюка, который является гражданином Белоруссии.

«В посольстве России в Белоруссии заявили, что прокомментируют ситуацию, когда от властей республики придёт официальный документ», – отметила редакция Первого канала.

Союз журналистов России выступил с официальным заявлением по поводу лишения аккредитации российского журналиста.

«Союз журналистов России всегда и последовательно выступает против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу. Ограничение прав СМИ на полноценную деятельность – это в первую очередь ущемление прав граждан на получение информации. Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что съёмочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии»,

– говорится в заявлении Союза журналистов России.

В Союзе журналистов напоминают, что в Законе о СМИ есть 43-я статья «О праве на опровержение». И если журналист распространяет сведения, не соответствующие действительности, то всегда можно потребовать опровержения в том же средстве массовой информации – именно с помощью такого механизма решаются многие спорные вопросы. Однако белорусская сторона отказалась требовать опровержения.

«Поэтому мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Республики Беларусь с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации наших коллег»,

– отметили в Союзе журналистов.