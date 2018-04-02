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Из Астрахани в Дагестан: почему Каспийская флотилия меняет прописку

02 апреля 2018, 20:24  •  130 • В России
Основным пунктом базирования Краснознамённой Каспийской флотилии станет расположенный в Дагестане город Каспийск. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в настоящее время военные ведут строительство береговой инфраструктуры и жилья. После распада СССР большая часть подразделений флотилии была дислоцирована в Астраханской области. Как отмечают эксперты, переезд значительно увеличит возможности этого оперативного объединения ВМФ. О причинах передислокации — в материале RT.
 
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии РИА Новости © Денис Абрамов
 

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о грядущем переводе Краснознамённой Каспийской флотилии (КФл) из Астрахани в Каспийск. Глава ведомства рассказал, что на территории будущего пункта базирования идёт строительство объектов береговой инфраструктуры и жилья.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — рассказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

База ударных сил

Решение о совершенствовании инфраструктуры Каспийской флотилии было принято в августе 2017 года на коллегии Минобороны. Спустя месяц с визитом в Каспийск прибыл первый заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов.

Замминистра обороны заслушал доклады командования Южного военного округа о планах строительства причального фронта и наземных сооружений КФл. Также Цаликов осмотрел территории, предназначенные для проведения строительных работ, и объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Согласно планам Минобороны, первый этап строительства мест базирования кораблей завершится в 2019 году. В течение ближайших двух лет в Каспийске проведут работы по углублению дна, возведению причального фронта (линии причала судов, бассейны и пирсы) и ряда объектов наземной инфраструктуры.

  • Пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ России в Каспийске
  • © Fred Schaerli/Wikimedia Commons

В 2020 году в Каспийске появятся госпиталь, хранилища для боеприпасов, казармы для солдат и жильё для офицеров. В результате в дагестанском порту будет создана полноценная портовая инфраструктура. Пункт базирования будет защищён от стихийных бедствий и возможного нападения неприятеля.

Каспийск является базой ударных сил КФл. В городе расположены пять подразделений КФл: 106-я бригада кораблей охраны водного района, 250-й гвардейский дивизион надводных кораблей, 242-й дивизион десантных кораблей, 414-й отдельный батальон морской пехоты, отдельный радиотехнический центр.

В Махачкале дислоцированы 137-й отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) и подразделение гидрографической службы.

В советские годы основным пунктом базирования флотилии был Баку. В 1992 году штаб и значительная часть подразделений КФл были перенесены в Астрахань — менее выгодную со стратегической точки зрения географическую локацию. Сейчас в городе находятся 293-й аварийно-спасательный отряд, база материально-технического обеспечения, группа гидрографических судов и отряд связи.

На причалах Астраханской области дислоцированы 198-й дивизион тральщиков (Николо-Комаровка), 727-й отдельный батальон морской пехоты (Новолесное), центр материально-технического обеспечения (Трудфронт), 73-я бригада кораблей охраны водного района (Золотой Затон) и 327-й дивизион ракетных катеров (Золотой Затон).

Южный форпост

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В общей сложности Каспийская флотилия состоит из 17 подразделений. Надводный компонент включает 28 боевых кораблей и катеров: два сторожевых корабля, три малых ракетных корабля, четыре малых артиллерийских корабля, пять артиллерийских катеров, один ракетный катер, шесть десантных кораблей и семь тральщиков.

В задачи КФл входят содействие силам Южного военного округа, охрана торговых путей и нефтяных месторождений, проведение антитеррористических мероприятий и осуществление совместных миссий с партнёрами по региону.

  • Корабельные группировки Каспийской флотилии в составе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базового тральщика «М. Гаджиев» и двух рейдовых тральщиков завершили проведение тактических учений в море и вернулись в пункты базирования — порты Махачкала и Астрахань
  • © Минобороны России

Каспийская флотилия — самое малочисленное объединение ВМФ, однако её роль стала гораздо более значительной после начала сирийской операции. Боевое крещение флотилия получила 7 октября 2015 года. Корабли «Дагестан», «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» выпустили 26 крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов. 

Дагестанские СМИ пишут, что Каспийск гораздо лучше подходит на роль основного места базирования КФл. В городе существует развитая транспортная инфраструктура, достаточная территория для строительства военных объектов и отсутствуют господствующие высоты.

Более южное географическое положение будущего пункта дислокации позволит решить ряд проблем. Каспийская флотилия будет в меньшей степени зависеть от ледохода и сможет в любое время года более оперативно развёртывать силы в регионе.

  • В пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии в Астрахани и Махачкале экипажи кораблей и судов обеспечения завершили проведение специальных работ по их техническому обслуживанию и подготовке к эксплуатации и стоянке в зимний период обучения
  • © Минобороны России
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В интервью «Красной звезде» вице-адмирал, командующий КФл в 1991—1996 годах Борис Зинин рассказал, что идея создания в Каспийске военного порта появилась в 2011 году. Новый пункт базирования должен стать удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей.

По мнению Зинина, выход в море из Астраханской базы затруднён из-за малых глубин и замерзающего зимой волжского фарватера. При этом Каспийский пункт базирования сегодня представляет собой узкую береговую полосу длиной в 150 м. Кораблям зачастую приходится швартоваться не бортом к причалу, а менее безопасным контактным способом (бок о бок друг к другу).

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что перевод подразделений КФл из Астраханской области в Каспийск значительно увеличит возможности этого оперативного объединения ВМФ. Россия сможет раскрыть ракетный зонтик над Закавказьем и обширной территорией Ближнего Востока.

«С вводом в строй новой базы корабли Каспийской флотилии будут более оперативно перебрасываться в районы боевого дежурства. Зона поражения Каспийской флотилии благодаря комплексам «Калибр» чрезвычайно велика. Россия сможет надёжно прикрыть своих союзников в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке», — отметил Леонков.

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