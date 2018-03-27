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Из Америки без «джинсы»: США выделят $35 млн на борьбу с непрофессионализмом журналистов на Украине

27 марта 2018, 14:54  •  41 • Украина
Американские власти выделят $35 млн на реализацию пятилетней программы, которая направлена на повышение профессионализма украинских журналистов. Эксперты Агентства США по международному развитию (USAID) обратили внимание на рост проплачиваемых материалов на украинском медиарынке (в документах их называют jeansa), политизированность и предвзятость журналистов, а также падение доверия населения к украинским СМИ. Ещё одна цель гранта — борьба с «дезинформацией» со стороны России. RT ознакомился с текстом программы.
 
AFP © SERGEI SUPINSKY
 

Соединённые Штаты намерены бороться с низким качеством журналистских материалов на Украине. Для этого Агентство США по международному развитию (USAID) намерено реализовать пятилетнюю программу, выделив на неё $35 млн.

Официальные задачи программы USAID — «усилить социально-активную роль СМИ в демократических процессах на Украине», а также «расширить доступ населения к качественной информации» для противостояния пагубному влиянию «российской пропаганды».

По данным Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), на которые ссылаются в USAID, украинским СМИ не хватает качественных материалов и профессионализма, а доверие аудитории находится на низком уровне.

Согласно итогам опроса, проведённого в рамках проекта USAID U-Media в 2017 году, доверие к национальным СМИ на Украине за два года упало с 61 до 54%. Также отмечается и рост так называемой «джинсы», то есть заказных материалов на украинском медиарынке. В американском документе даже употребляется слово jeansa.

Эксперты USAID указывают, что в подаваемых украинской аудитории новостях зачастую отсутствует баланс: «Журналисты часто не отличают факт от мнения; не проверяют подлинность заявлений; публикуют таргетированный контент за плату, редко предупреждая об этом аудиторию; не проверяя, копируют чужой контент, способствуя распространению информации, не соответствующей действительности; а также часто используют при производстве контента лишь один источник», — говорится в документе о работе украинских СМИ. 

При этом планируется повышать медиаграмотность как среди журналистов, так и среди политиков и обычных граждан — для снижения «враждебного влияния Кремля».

«Информационная программа направлена на противодействие враждебной риторике Кремля в информационном пространстве. Она призвана способствовать разработке и распространению качественного, интересного и релевантного с гражданской точки зрения контента. Особое внимание будет уделяться юго-востоку, а также местным СМИ, находящимся за городской чертой», — сообщается в описании программы.

Отмечается, что проблемы СМИ усугубляются не только «политикой Москвы» и экономическим упадком на Украине, но и ростом политического популизма перед президентскими и парламентскими выборами 2019 года. 

По мнению специалистов Госдепа, Москва использует пропаганду для «подрыва демократических преобразований на Украине» и интеграции с ЕС, сея раздор в украинском обществе. Однако американцы отмечают, что Киев ответил на это собственной контрпропагандой.

«Власти запретили российские продукты теле-, радиовещания и СМИ, в том числе популярные интернет-ресурсы, и ввели новые положения, предусматривающие более широкое использование украинского языка», — отмечают в USAID.

«Самые популярные в стране телеканалы контролируются олигархами и зачастую преувеличивают критическую риторику Кремля, в рамках которой Украина предстаёт как нестабильная и нетолерантная страна; даже независимые источники новостей нередко имеют чрезмерно политизированный уклон», — подчёркивают американские эксперты.

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В рейтинг популярных каналов входят «Украина», «1+1», СТБ и«Интер».

По данным портала ЛIГАБiзнесIнформ на октябрь 2017 года, «1+1» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, СТБ входит в медиагруппу StarLightMedia, которой владеет украинский миллиардер Виктор Пинчук, а «Интер» — в холдинг Inter Media Group, принадлежащий другому миллиардеру — Дмитрию Фирташу. Телеканал «Украина» принадлежит Ринату Ахметову.

  • Игорь Коломойский
  • РИА Новости
  • © Михаил Маркив

«Никто уже не удивляется заголовкам или подтасовке фактов, непрофессионализму в использовании одного источника. Поэтому это норма. Украинские СМИ по большей своей части выполняют единственную функцию — пропаганды и транслируют точку зрения своих владельцев. Поскольку количество владельцев СМИ уменьшается, Порошенко узурпирует их в своих руках и в руках аффилированных с ним лиц», — считает политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, украинское медиапространство — это «поле боя», ведь президент Пётр Порошенко «не самый богатый олигарх», а лишь «первый среди равных».

«Каждый олигарх считает нужным контролировать какие-либо СМИ, телеканалы, перекупает их или захватывает с помощью силы, как это делает Порошенко. Типичным примером подобной войны в украинских СМИ можно считать заголовок «В Кремле подтвердили страшную болезнь Путина», хотя речь идёт о насморке... Поэтому о профессионализме говорить не приходится», — заключил эксперт.

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Низкий профессионализм сотрудников СМИ — не единственная проблема медиарынка на Украине. В декабре 2017 года Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины выступил за расширение своих полномочий, чтобы «регулировать информационное пространство» в условиях «гибридной войны».

В Европе обратили внимание и на ограничения свободы слова в Незалежной. В немецком парламенте фракция «Левые» обратилась к федеральному правительству Германии, подчеркнув, что «СМИ и журналисты находятся под давлением» на Украине. «Левые» напомнили о судебных процессах в отношении украинских журналистов Василия Муравицкого, Евгения Тимонина и Дмитрия Васильца и заблокированное здание украинского телеканала NewsOne в декабре 2017 года.

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