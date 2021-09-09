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Из Афганистана - в тюрьму: На Украине предложили размещать беженцев в колониях
09 сентября 2021, 11:45 • 133 • Политика
Из-за нехватки мест в депортационных центрах на Украине предложили размещать беженцев из Афганистана в закрытых тюрьмах.
На Украине предложили размещать афганских беженцев в тюрьмах. Такой вариант предложил глава МВД Украины Денис Монастырский в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Предлагается под эту цель использовать несколько недавно закрытых колоний. Об этом сообщает издание "Dетектив-Info".
Ранее МВД Украины сообщало, что ожидается прибытие 5 тысяч беженцев. Но в пунктах временного размещения не хватит мест - они рассчитаны на 500. Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры смогут принять ещё 400 человек.
Палаточный городок даст 300 мест.
Всех остальных планируют размещать в бывших тюрьмах, но предварительно там необходимо сделать ремонт.
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