Из Афганистана - в тюрьму: На Украине предложили размещать беженцев в колониях

Из-за нехватки мест в депортационных центрах на Украине предложили размещать беженцев из Афганистана в закрытых тюрьмах.

На Украине предложили размещать афганских беженцев в тюрьмах. Такой вариант предложил глава МВД Украины Денис Монастырский в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Предлагается под эту цель использовать несколько недавно закрытых колоний. Об этом сообщает издание "Dетектив-Info".

Ранее МВД Украины сообщало, что ожидается прибытие 5 тысяч беженцев. Но в пунктах временного размещения не хватит мест - они рассчитаны на 500. Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры смогут принять ещё 400 человек.

Палаточный городок даст 300 мест.

Всех остальных планируют размещать в бывших тюрьмах, но предварительно там необходимо сделать ремонт.