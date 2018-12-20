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«Из Афгана же не вывели»: Почему Путин может не верить выходу войск США из Сирии

20 декабря 2018, 19:09  •  41 • В мире
Израиль и курды возмущены решением Дональда Трампа вывести американские контингенты из Сирии, а CNN назвал решение президента «подарком» для пяти противников США, включая Владимира Путина. На большой пресс-конференции президент России объяснил, почему не верит заявлению Трампа
Автор:
Гасанов Камран
Дональд Трамп опять шокировал мир громким заявлением. После того как американцы добили последние остатки ИГИЛ на иракской границе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (город Хаджин), глава Белого дома объявил о выводе американских сил из Сирии.
Раз уж «мы победили ИГИЛ в Сирии», больше нет причин для американских спецназовцев находиться в арабской стране, аргументировал Трамп.
В Сирии находятся порядка 2000 американских военных. Большая часть из них размещена на северо-востоке, на территориях под контролем курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), составляющих костяк Сирийских демократических сил (SDF). США пришли в Сирию, чтобы вместе с курдами бороться с ИГИЛ. За счёт американской поддержки курдские ополченцы поставили под свой контроль около 30% сирийской территории, в том числе те земли, на которых не было курдского большинства, например, Ракку – бывшую «столицу» ИГИЛ.
Фото: www.globallookpress.com
На тех территориях, откуда «уходят» американцы, находятся главные нефтяные и водные запасы Сирии. Здесь же нужно отметить, что имеющая присутствие в Сирии Турция считает курдских ополченцев за террористов, которые намерены на территории Сирии и Турции создать Курдистан. Реджеп Тайип Эрдоган угрожает со дня на день очистить от YPG весь северо-восток Сирии.

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