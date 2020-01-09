Из 176 человек - 26 детей: Появился список погибших в крушении украинского Боинга под Тегераном

В трагедии под Тегераном погибли 176 человек, сообщили в "Международных авиалиниях Украины". Компания предоставила официальный список погибших. Среди них - девять членов экипажа и 167 пассажиров. В крушении самолёта не выжил никто. Погибли 11 украинцев - девять членов экипажа и два пассажира. Остальные находившиеся на борту были иностранцами.

Среди пассажиров было 26 детей до 18 лет. В их числе - 13 детей в возрасте до 10 лет. Имена всех погибших опубликовало НТВ.

По предварительным данным, на борту были граждане Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана, Канады и Ирана.

До этого долгое время не было никаких данных о погибших. Портал Nation News со ссылкой на дипломатический источник писал, что "украинская сторона не разглашает данные о пассажирах потерпевшего катастрофу под Тегераном лайнера". По данным собеседника портала, информацию специально "заблокировали" из Киева.

Украинский Боинг 737 упал в Иране 8 января. Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил. Эксперты говорили о двух версиях крушения - теракте или технической неисправности самолёта.

РИА ФАН со ссылкой на ресурс Live Report написал об американском следе в трагедии. По данным источников среди иранских военных, самолёт мог сбить беспилотник США, который спутал гражданский борт с самолетом правительства Ирана. Однако официального подтверждения этой информации нет.