IVK: Чехия не может себе позволить намеренно пестовать вражду с Россией

Чешское государство ничего не выиграет от новой холодной войны

«В интересах Чешской Республики, которая должна исходить из своего географического положения и экономических связей, не повторять старые ошибки и не загонять саму себя в угол. Если мы не хотим снова стать протекторатом одной из держав, мы должны проводить разумную и взвешенную политику в отношении всех первостепенных государств. В такой политике нет места истерии, и служит она нашим, а не чужим интересам»,

– пишет чешский информационный ресурс Institut Václava Klause (институт, созданный Вацлавом Клаусом, вторым президентом Чехии). IVK старается вдумчиво проанализировать ситуацию, которая «разрушила чешско-российские отношения на многие годы вперёд» – дело Врбетице, исходя из интересов, прежде всего, самой Чехии, а не её «западных друзей».

Автор публикации – Йиржи Веигл (Jiří Weigl) – с грустью замечает, что многих местных политиков и чешские СМИ в связи с делом Врбетице и его последствиями охватила эйфория, которую трудно понять. «Они радуются целенаправленному уничтожению чешско-российских отношений и их максимальному обострению. Это подтверждает, насколько мало мы просчитываем отношения с Россией, насколько плохо понимаем её роль, значение и возможности, которые она открывает перед чешской внешней политикой и сопряжёнными с ней чешскими национальными интересами», – пишет автор.

Он указывает, что цели Чехии (сохранение суверенитета и национальной идентичности, процветание, демократия, безопасность) и её размеры не позволяют ей «намеренно пестовать вражду» с Россией, первостепенной европейской державой, с XVIII века влияющей на устройство Европы.

Автор Institut Václava Klause предлагает вспомнить историю, в частности, то, как провалились попытки опереться на европейских союзников в надежде спастись от гитлеровской Германии, которая не допускала мысли о существовании независимого чешского государства и планировала извести чехов как народ.

«Говорят, что в центрально-европейском регионе всерьёз заинтересованы только две державы: Германия и Россия. Идея о том, что в случае не глобального, и билатерального конфликта с одной из них нас спасёт и защитит кто-то третий, например, далёкие Великобритания, Франция или США, далека от реальности. Эти державы интересуются нашей страной и регионом только с точки зрения отношений с Германией и Россией»,

– считает Веигл.

Он призывает не забывать, что в нынешних германско-чешских отношениях Чехия – «слабый партнёр», а «гравитационная сила соседней страны огромна».

Нынче, по мнению автора Institut Václava Klause, чехи совершают ту же историческую ошибку, что и в прошлом, только теперь они надеются на то, что в «неравном бою» кто-то третий как-нибудь поможет урегулировать разрушенные отношения с Россией, «которая остаётся на своём месте». Вот и премьер-министр умоляет «европейских друзей» в знак солидарности с Чехией выслать хоть кого-то из российских дипломатов. Конфликт с Российской Федерацией ослабляет международное положение самой Чехии.

«Мы… из-за своей собственной непродуманной политики и неправильно выбранного для неё момента оказались полностью в руках Германии » ,

– констатирует Веигл. Он предупреждает, что с введением в эксплуатацию «Северного потока – 2» «маячит перспектива огромной российско-немецкой стратегической синергии, а отнюдь не антагонизма, на который мы зря делаем ставку».

«Чешское государство ничего не выиграет от новой холодной войны. Учитывая местоположение нашей страны, её историю и экспортную ориентацию, наша экономика нуждается в развитии реального восточного партнёрства со странами на постсоветском пространстве, включая Россию. Только так проект восточного партнёрства обретёт смысл и принесёт свои плоды»,

– заключает автор Institut Václava Klause.