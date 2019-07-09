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Иванюк победил в прыжках в высоту в Венгрии с лучшим результатом сезона в мире

09 июля 2019, 22:54  •  25 • Украина
Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал золото в прыжках в высоту на турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии.
 
РИА Новости
 

Спортсмен занял первое место с лучшим результатом сезона в мире — 2,33 метра.

Вторым стал украинец Андрей Проценко (2,28 м), замкнул тройку призёров представитель Кении Мэтью Саве (2,28 м).

Ранее легкоатлетка Дарья Клишина победила на турнире в Казахстане.

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