Иванка, «Джарванка» и бывший стратег: американские СМИ «выбирают» нового президента США

В американских СМИ активно обсуждают книгу журналиста Майкла Волфа «Огонь и ярость», которая проливает свет на внутреннюю работу администрации Дональда Трампа. В частности, автор утверждает, что дочь главы Белого дома Иванка не прочь была бы принять участие в следующих президентских выборах. Тем временем бывший ближайший соратник Дональда Трампа Стив Бэннон, на свидетельства которого опирается значительная часть книги, также выразил президентские амбиции. Тандем Иванки Трамп и её мужа Джареда Кушнера он назвал Джарванкой. Сам Трамп уже назвал Бэннона умалишённым. О том, есть ли шансы у Иванки Трамп, если она всё-таки решится баллотироваться, и может ли Бэннон составить конкуренцию Трампу, — в материале RT.

В американских СМИ муссируются сообщения от том, что дочь Дональда Трампа Иванка планирует баллотироваться на следующих президентских выборах в 2020 году. Слух обязан своим появлением книге «Огонь и ярость», в которой журналист Майкл Волф якобы раскрывает внутреннюю кухню администрации 45-го президента США.

По его утверждению, амбиции старшей дочери главы Соединённых Штатов активно поддерживает её супруг Джаред Кушнер. Он же является и старшим советником республиканца.

«Вместе они заключили своеобразный договор: если в будущем предоставится такая возможность, она должна участвовать в президентских выборах. Первой женщиной-президентом, рассуждала Иванка, должна стать не Хиллари Клинтон, а она — Иванка Трамп», — говорится в отрывке из книги Волфа.

Сама Иванка эти заявления никак не комментирует. Но примечательно, что ещё в 2016 году, во время кампании своего отца, она говорила, что не исключает никаких сценариев развития своей политической карьеры.

«(Политика. — RT) — это не то, чем я всегда хотела заниматься, но мне 34, поэтому кто знает? На данный момент я ничего серьёзно не рассматриваю, но это не значит, что я не изменю своих взглядов», — заявляла женщина в интервью порталу Town & Country.

Всё зависит от отца

Эксперты отмечают, что Иванка вполне могла бы попробовать свои силы в руководстве государством. Однако, по их мнению, ей следовало бы начать своё восхождение постепенно — от поста к посту.

«Конечно, Иванка Трамп — девушка амбициозная. То, что она помощник президента, говорит о том, что она действительно играет какую-то роль в формировании внутренней и внешней политики Соединённых Штатов. Но если и есть у неё такие амбиции, то сначала надо их реализовывать на более низком уровне. Конечно, это исключение, когда Трамп, который до этого никогда не занимал никакой административной должности и никакой выборной должности, стал президентом США. На самом деле, конечно, путь в Белый дом значительно более длинен и тернист», — рассказал RT американист, доктор юридических наук Александр Домрин.

Однако, отметил он, политическое будущее Иванки Трамп сейчас как никогда зависит от того, как будет в дальнейшем складываться президентство её отца.

«Сейчас самое главное — не то, какие политические амбиции на будущее у Иванки, а то, какие перспективы на сегодня у её отца. Если он уйдёт с позором, если подставится под импичмент, то политическое будущее Иванки накроется медным тазом», — сказал эксперт.

При этом Домрин допустил, что Майкл Волф говорил о президентских амбициях дочери Трампа, преследуя вполне определённую цель. В частности, эксперт напомнил об аналогичной истории с дочерью Хиллари и Билла Клинтон Челси, которой приписывали намерение баллотироваться в сенат в 2017 году.

«Может, она действительно что-то сказала относительно своей политической перспективы. Если это действительно так и это кто-то услышал из тех, кто давал информацию для книжки Волфа, то это очень яркая деталь. Но вспомним, что когда-то была такая утечка относительного того, что Челси Клинтон собирается баллотироваться в сенат. И эта информация вызвала крайне отрицательную реакцию у многих американцев. В связи с этим я волне допускаю, что Волф, когда он упомянул об амбициях Иванки, хотел в большей степени её подставить», — заявил Домрин.

На страницу галереи

Стив против

Между тем, как пишет Волф в своей книге, дочери президента дал весьма нелестную характеристику бывший ближайший соратник Трампа и стратег Стив Бэннон. Якобы, как говорил сам политик, он «пришёл в ужас», когда узнал об устремлениях Иванки.

Девушку он назвал «тупой, как кирпич», а её «дуэт» с мужем издевательски прозвал Джарванкой. Эта супружеская чета раздражала Бэннона с самого начала. Он обвиняет супругов в том, что они были «на острие всех принятых этой администрацией скверных решений» — ведь Иванка и Джаред представляли прямую угрозу популистской стратегии Бэннона, которая помогла Дональду Трампу стать президентом.

Стив Бэннон в Овальном кабинете с Дональдом Трампом

Facebook

Между тем, как утверждается в книге, Стив Бэннон сам собирается заявить себя на пост президента. Для этого он якобы уже сформировал костяк своей собственной предвыборной кампании на 2020 год. Кроме того, политик распространяет информацию о том, что основные спонсоры кампании Трампа 2016 года — миллиардеры Шелдон Адельсон, Берни Маркус и Питер Тиль — готовы поддержать его собственные президентские амбиции.

Как заявил Бэннон, самому Трампу осталось недолго сидеть в президентском кресле. Будучи в недалёком прошлом одним из ближайших советников Трампа, а также руководителем его предвыборной кампании, Бэннон отвернулся от своего патрона и заявил, что именно его радикальная платформа принесла нью-йоркскому миллиардеру успех на выборах.

По словам Бэннона, Трампу светит импичмент, добровольная отставка или «хромое президентство» до конца срока, который станет для него единственным.

«Ничего у него не получится. Он потерял свою привлекательность», — цитирует Бэннона журналист Майкл Волф.

Сделали выбор

Несмотря на самоуверенные заявления Стива Бэннона о том, что он может составить конкуренцию Дональду Трампу, не все его сторонники продолжают оказывать ему поддержку. В частности, надежды на финансовую поддержку его платформы развеяла дочь американского мультимиллионера Роберта Мерсера Ребека. Её отец был главным спонсором избирательной кампании Трампа в 2016 году и благоволил Бэннону. Однако после выпадов последнего семья Мерсеров решила пересмотреть свои с ним отношения и сделала выбор в пользу 45-го президента.

«Я поддерживают Дональда Трампа и ту политическую платформу, благодаря он был избран. Моя семья и я не общались со Стивом Бэнноном уже многие месяцы и не оказываем финансовой поддержки его политической программе, а также не поддерживаем его недавние действия и высказывания», — говорится в заявлении Ребеки Мерсер.

Между тем ранее Мерсеры покровительствовали информационному порталу Breitbart, которым руководит Беннон, а также выделяли средства на его проекты.

Помимо Мерсеров от политика отвернулся и миллиардер, владелец казино в Лас-Вегасе Шелдон Адельсон, сообщает портал Politico. Представители окружения Бэннона признают, что столь яростное наступление на семью Трамп было большой ошибкой.

«Полагают, он думает, что за ним стоит крепкая армия единомышленников. Однако я уверен, что реальность на самом деле более прозаична», — заявил один из крупных спонсоров Республиканской партии Дэн Эберхарт.

«Полно лжи»

Оценивая ситуацию в целом, доктор юридических наук Александр Домрин подверг сомнению достоверность ряда фактов, указанных в книге.

«Есть большие подозрения, что эта книжка может быть основана на недостоверных источниках информации. Собственно, в том числе и из-за этого она вызвала к себе такой интерес ещё до того, как она появилась. Неологизм «фейк-ньюз», который Трамп ввёл в прошлом году, вполне может к этой книжке относиться», — пояснил он RT.

Наибольшее же негодование книга журналиста вызвала у Дональда Трампа. Ведь львиная доля внимания в ней досталось именно ему. В частности, в ней утверждается, что республиканец до конца думал, что проиграет. Или что он предпочитает питаться едой из Макдонадса, так как боится быть отравленным. Или что Трамп был весьма удивлён обрушившейся на него критику из-за увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми.

© instagram / realdonaldtrump

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. Она полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал американский президент в своём Twitter.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Прошёлся он и по Бэннону, заявив, что тот, потеряв должность в Белом доме, «потерял и рассудок». Помимо этого адвокаты американского лидера направили Бэннону письмо с требованием прекратить общение с журналистом Майклом Волфом, а также проинформировал его о «неизбежном судебном разбирательстве», сообщал телеканал ABC News.

«Здесь действует простое правило. Если ты не преследуешь Трампа, то и он не обращает на тебя внимания. Начнёшь за ним бегать, оскорблять его или критиковать, и он вцепится в тебя мёртвой хваткой», — прокомментировал в беседе с RT действия президента американский медиакритик Лайонел.