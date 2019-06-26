|
Иванишвили «продал» Грузию Саакашвили
26 июня 2019, 00:24 • 59 • В мире
Ради освобождения своих миллиардов из швейцарского банка Бидзина Иванишвили готов уступить власть в Грузии Михаилу Саакашвили.
Автор:
Гасанов Камран
Относительно причин недавних событий в Грузии высказываются различные мнения. Самая прямолинейная и, наверное, примитивная связана с креслом спикера грузинского парламента. Мол, российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на Межпарламентской ассамблее Православия (МАП) сел на его место. И вот народ возмутился этим.
Рука Госдепа?
Вторая версия событий – Запад меняет режим в Грузии. Она разделяется многими политологами в России. Точных подтверждений того, насколько западные спецслужбы замешаны в этой истории, нет. Однако, по словам Гаврилова и его соратников, во время проведения МАП отдельные его участники активно беседовали по телефону на английском языке, словно обсуждали какую-то спецоперацию. Гаврилов возвращения в Москву допустил, что западные спецслужбы «самым непосредственным образом» могли быть замешаны в подготовке протестов.
- рассказал присутствовавший на том брифинге депутат от «Справедливой России» Анатолий Чепа.
Учитывая, что Грузия после 2008 года буквально напичкана сотрудниками ЦРУ – об этом в одной из статей подробно писал Царьград – исключать их активное участие в антироссийских событиях, произошедших недавно в Тбилиси, как минимум наивно.
Заявление главы МИД России Сергея Лаврова тоже говорит в пользу этой версии. Беспорядки в Тбилиси он назвал результатом «геополитической инженерии наших западных коллег». Лавров обвинил США за их готовность «закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии» с нашей Россией.
Борьба за власть внутри Грузии
Есть ещё одна версия, о которой тоже говорили отдельные грузинские политологи, в частности бывший вице-мэр Батуми Гела Васадзе. Это борьба за власть в самой Грузии. Оппозиция, включающая и партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», уже давно пытается свергнуть правящую «Грузинскую мечту» миллиардера Бидзины Иванишвили
- прокомментировал Васадзе.
Фото: www.globallookpress.com
Протестующие сейчас шаг за шагом приближают отставку правительства. Они уже добились ухода спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Накануне они заставили власть ввести пропорциональную модель и «нулевой барьер» для выборов в парламент. Но на этом протест не заканчивается. Оппозиция всё ещё требует убрать главу МВД Георгия Гахарию, а Михаил Саакашвили призывает не останавливаться на этом. В своём видеообращении он попросил граждан не соглашаться на консультации по пропорциональной избирательной системе и добиться досрочных парламентских выборов. Очередные выборы состоятся в 2020 году.
- заявил Саакашвили.
Иванишвили и миллиард в швейцарском банке
Требования противников власти понятны. А что думает сама власть?
- заявил источник Царьграда в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения.
По его мнению, сторонники Саакашвили устраивают США больше, чем Иванишвили, поэтому их и поддерживает Белый дом. Источник также сообщил, что у лидера правящей партии имеется 1,2 млрд долларов в швейцарских банках, и они сейчас заморожены. Чтобы спасти свои деньги,Иванишвили придётся уступить власть оппозиции, то есть Саакашвили.
Бумеранг вернулся к Иванишвили
Главный редактор Грузинского информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили полагает, что революция произошла при попустительстве Иванишвили. С 2013 года правящая партия начала опасную и бесперспективную игру.
- отметил Хидирбегишвили в беседе с Царьградом.
Бидзина Иванишвили. Фото: www.globallookpress.com
Власть не обращала внимание и не пресекала позорные действия неофашистов Саакашвили, срывающих Георгиевские ленточки с российских туристов, обливающих мотоциклы байкеров краской, оскорбляющих ветеранов, агрессивно реагирующих на русский язык на улице и на советские фильмы, пожаловался эксперт. И бывший президент Маргвелашвили и нынешняя Зурабишвили, премьеры, спикер парламента Кобахидзе и его предшественник Усупашвили - все они «соревновались друг с другом в том, кто «побольнее пнёт Россию».
Такое поведение создало у «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» чувство безнаказанности. Иванишвили в глубине души не хотел этого, но не сопротивлялся. Боялся, что его противники пожалуются в американское посольство. Однако потакание русофобии не возвеличило «Грузинскую мечту» и её лидера, которых по-прежнему клеймили «агентами Путина».
«Сегодня бумеранг вернулся к Иванишвили и больно ударил за все просчёты: за поощряемую с его молчаливого согласия русофобию и за режим кооперации с преступниками Саакашвили, к которой его вынудила прошлая администрация США», - резюмирует политолог.
«Гей-революция» и американская база в Грузии
Говоря о роли США, стоит обратить внимание на два важных аспекта. Во-первых, новая революция в Грузии была задумана изначально как «гей-революция». За три дня до провокации в парламенте в Тбилиси прибыл Майкл Карпентер, старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете. Он приехал по приглашению матери Саакашвили Гиули Аласании с целью освящать реакцию на ожидавшийся разгон гей-парада. Однако большинство жителей столицы на корню блокировали марш ЛГБТ-сообщества. К счастью, зачинщиков госпереворота подвернулся эпизод с Сергеем Гавриловым и протест переключили на Россию.
Фото: azazello photo studio / Shutterstock.com
Второй аспект – экономический. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его уже «отличившийся» на Украине сын Хантер рассчитывают построить в Грузии военно-морскую базу в глубоководном порту Анаклия. Байдены являются лоббистами и дольщиками в проекте. Но на него нужны деньги. Иванишвили строительство порта, на который Грузия потратила 300 млн долларов, притормозил.
- подчеркнул Хидирбегишвили.
При удачном стечении обстоятельств США тоже могут помочь с финансированием. Саакашвили может предложить использовать порт для вывоза американских грузов из Афганистана.
Чем закончится политический кризис в Грузии, говорить рано. Ясно только одно, действующие власти сами виноваты в его начале, а бенефициарами в нём будут США и их приспешник Михаил Саакашвили. «Грузинская мечта» никогда не была другом Москвы, но те, кто готовятся прийти ей на смену, станут настоящим испытанием для российской политики в Закавказье.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:54
|
21 июня 2019, 22:39
|
22 июня 2019, 08:39
|
20 июня 2019, 01:09
|
21 июня 2019, 09:54
|
21 июня 2019, 03:24
|
22 июня 2019, 05:24