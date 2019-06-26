Иванишвили «продал» Грузию Саакашвили

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Гасанов Камран

Относительно причин недавних событий в Грузии высказываются различные мнения. Самая прямолинейная и, наверное, примитивная связана с креслом спикера грузинского парламента. Мол, российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на Межпарламентской ассамблее Православия (МАП) сел на его место. И вот народ возмутился этим.

Рука Госдепа?

Вторая версия событий – Запад меняет режим в Грузии. Она разделяется многими политологами в России. Точных подтверждений того, насколько западные спецслужбы замешаны в этой истории, нет. Однако, по словам Гаврилова и его соратников, во время проведения МАП отдельные его участники активно беседовали по телефону на английском языке, словно обсуждали какую-то спецоперацию. Гаврилов возвращения в Москву допустил, что западные спецслужбы «самым непосредственным образом» могли быть замешаны в подготовке протестов.

Это было абсолютно понятно и заметно. Когда мы переместились из парламента в гостиницу, нас сопровождали люди, которые постоянно докладывали и ходили вокруг нас. И всё что мы делали, мгновенно доводили до сведения своих начальников по телефону на английском языке,

- рассказал присутствовавший на том брифинге депутат от «Справедливой России» Анатолий Чепа.

Учитывая, что Грузия после 2008 года буквально напичкана сотрудниками ЦРУ – об этом в одной из статей подробно писал Царьград – исключать их активное участие в антироссийских событиях, произошедших недавно в Тбилиси, как минимум наивно.

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова тоже говорит в пользу этой версии. Беспорядки в Тбилиси он назвал результатом «геополитической инженерии наших западных коллег». Лавров обвинил США за их готовность «закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии» с нашей Россией.

Борьба за власть внутри Грузии

Есть ещё одна версия, о которой тоже говорили отдельные грузинские политологи, в частности бывший вице-мэр Батуми Гела Васадзе. Это борьба за власть в самой Грузии. Оппозиция, включающая и партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», уже давно пытается свергнуть правящую «Грузинскую мечту» миллиардера Бидзины Иванишвили

Грузинская мечта является очень серьёзным раздражителем для политических сил, потому что она находится у власти достаточно давно,

- прокомментировал Васадзе.

Фото: www.globallookpress.com

Протестующие сейчас шаг за шагом приближают отставку правительства. Они уже добились ухода спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Накануне они заставили власть ввести пропорциональную модель и «нулевой барьер» для выборов в парламент. Но на этом протест не заканчивается. Оппозиция всё ещё требует убрать главу МВД Георгия Гахарию, а Михаил Саакашвили призывает не останавливаться на этом. В своём видеообращении он попросил граждан не соглашаться на консультации по пропорциональной избирательной системе и добиться досрочных парламентских выборов. Очередные выборы состоятся в 2020 году.

Никакого нулевого барьера во всем мире не существует. Это пророссийский проект, по которому будут куплены мелкие партии, развалены объединения, а Иванишвили окончательно положит в карман всю Грузию,

- заявил Саакашвили.

Иванишвили и миллиард в швейцарском банке

Требования противников власти понятны. А что думает сама власть?

Бидзина Иванишвили не справляется с должностью, понимая это, он готов отдать этот пост. Но пока не было кандидата. Запад он устраивал не полностью, именно поэтому, несмотря на легализацию наркотиков и гей-парадов, США высказывали недовольство крепнущими политическими движениями, выступающими против "демократизации" страны,

- заявил источник Царьграда в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения.

По его мнению, сторонники Саакашвили устраивают США больше, чем Иванишвили, поэтому их и поддерживает Белый дом. Источник также сообщил, что у лидера правящей партии имеется 1,2 млрд долларов в швейцарских банках, и они сейчас заморожены. Чтобы спасти свои деньги,Иванишвили придётся уступить власть оппозиции, то есть Саакашвили.

Бумеранг вернулся к Иванишвили

Главный редактор Грузинского информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили полагает, что революция произошла при попустительстве Иванишвили. С 2013 года правящая партия начала опасную и бесперспективную игру.

Одной рукой она не мешала набирающим оборот экономическим отношениям с Россией - экспорту грузинской продукции, свободе передвижения, российским инвестициям и притоку российских туристов в Грузию. Но публично перещеголяли Саакашвили в антироссийской риторике, ежедневно заявляя, что Россия - оккупант и враг номер один,

- отметил Хидирбегишвили в беседе с Царьградом.

Бидзина Иванишвили. Фото: www.globallookpress.com

Власть не обращала внимание и не пресекала позорные действия неофашистов Саакашвили, срывающих Георгиевские ленточки с российских туристов, обливающих мотоциклы байкеров краской, оскорбляющих ветеранов, агрессивно реагирующих на русский язык на улице и на советские фильмы, пожаловался эксперт. И бывший президент Маргвелашвили и нынешняя Зурабишвили, премьеры, спикер парламента Кобахидзе и его предшественник Усупашвили - все они «соревновались друг с другом в том, кто «побольнее пнёт Россию».

Такое поведение создало у «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» чувство безнаказанности. Иванишвили в глубине души не хотел этого, но не сопротивлялся. Боялся, что его противники пожалуются в американское посольство. Однако потакание русофобии не возвеличило «Грузинскую мечту» и её лидера, которых по-прежнему клеймили «агентами Путина».

«Сегодня бумеранг вернулся к Иванишвили и больно ударил за все просчёты: за поощряемую с его молчаливого согласия русофобию и за режим кооперации с преступниками Саакашвили, к которой его вынудила прошлая администрация США», - резюмирует политолог.

«Гей-революция» и американская база в Грузии

Говоря о роли США, стоит обратить внимание на два важных аспекта. Во-первых, новая революция в Грузии была задумана изначально как «гей-революция». За три дня до провокации в парламенте в Тбилиси прибыл Майкл Карпентер, старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете. Он приехал по приглашению матери Саакашвили Гиули Аласании с целью освящать реакцию на ожидавшийся разгон гей-парада. Однако большинство жителей столицы на корню блокировали марш ЛГБТ-сообщества. К счастью, зачинщиков госпереворота подвернулся эпизод с Сергеем Гавриловым и протест переключили на Россию.

Фото: azazello photo studio / Shutterstock.com

Второй аспект – экономический. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его уже «отличившийся» на Украине сын Хантер рассчитывают построить в Грузии военно-морскую базу в глубоководном порту Анаклия. Байдены являются лоббистами и дольщиками в проекте. Но на него нужны деньги. Иванишвили строительство порта, на который Грузия потратила 300 млн долларов, притормозил.

Так как Трампа Грузия вообще не интересует, что подтвердил директор Центра Байдена Майкл Карпентер, единственный способ построить порт Анаклия - это вернуть Саакашвили, который прикажет построить его на деньги грузинского госбюджета,

- подчеркнул Хидирбегишвили.

При удачном стечении обстоятельств США тоже могут помочь с финансированием. Саакашвили может предложить использовать порт для вывоза американских грузов из Афганистана.

Чем закончится политический кризис в Грузии, говорить рано. Ясно только одно, действующие власти сами виноваты в его начале, а бенефициарами в нём будут США и их приспешник Михаил Саакашвили. «Грузинская мечта» никогда не была другом Москвы, но те, кто готовятся прийти ей на смену, станут настоящим испытанием для российской политики в Закавказье.