Иван Тюленев: полный Георгиевский кавалер – Герой Советского Союза

Тюленев Иван Владимирович (1892‒1978): генерал армии, герой Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста. Герой битвы за Кавказ.

© РИА Новости / Свердлов Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия

Об Иване Владимировиче Тюленеве можно рассказывать много. Из солдатской семьи, сын ветерана русско-турецкой войны 1877-1878 годов за освобождение Балкан от османского ига. Он одним из первых в РККА получил звание генерала армии. В Великую Отечественную войну – командующий Закавказским фронтом, герой битвы за Кавказ. Он не дал фашистам прорваться к столь желанным нефтяным месторождениям. Герой Советской Союза. 65 лет на службе Отечеству. Герой Первой мировой войны. Однополчанин по 5-му драгунскому Каргопольскому полку писал о Тюленеве: "Среднего роста, необычайно крепко сбитый и отличавшийся правильным телосложением, Иван Владимирович в седле превращался в настоящего кентавра, будто срастаясь с конем". И, наконец, Тюленев – полный кавалер Георгиевского креста Российской Империи…

Седьмого декабря 1769 года императрицей Екатериной II был учрежден Военный орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы исключительно за личное отличие в сражениях. А в 1807 году учредили Знак отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов, который неофициально называли "солдатским Георгием". Он имел тоже 4 класса. Кстати, среди первых награжденных – рядовой улан Александр Александров. Позднее выяснится, что награждена была Надежда Дурова, женщина, принявшая мужское имя, но которой было не занимать мужества…

Русская писательница Надежда Андреевна Дурова (1783 - 1866 г. г.) - первая женщина-офицер, принимавшая участие в Отечественной войне 1812 года. Гравюра с портрета работы Карла Брюллова.

Как мы знаем из романа Шолохова "Тихий Дон", Григорий Мелехов имел полный бант Георгиевского креста. Но он – литературный персонаж. А из советских военачальников полным кавалером, кроме Ивана Тюленева, был Семен Михайлович Буденный. Причем он получал кресты пять раз вместо четырех. А все из-за своей любви к мордобою. Первой своей награды, Георгиевского креста IV степени, он был лишен по суду за рукоприкладство к старшему по званию. Но потом он не только получил награду повторно, но своей отвагой заслужил еще три креста. Полными георгиевскими кавалерами были советские генералы Василий Книга, Тимофей Кругляков, Кузьма Трубников. Василий Чапаев и Семен Тимошенко имели по три креста. Георгиевскими крестами также были награждены рядовой Родион Малиновский, унтер-офицеры Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Павел Батов.

© РИА Новости / Илья Питалев Медаль "Георгиевский крест" Первой, Второй, Третьей и Четвертой степеней

В Первую мировую войну, или, как ее тогда называли – Вторую Отечественную, Рокоссовский был однополчанином Тюленева. Во время учебы на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава он говорил: "Чего толковать обо мне. В нашем Каргопольском были настоящие герои, такие как Иван Тюленев, который за бесстрашную удаль и необыкновенную воинскую предприимчивость получил полный бант Георгиевского кавалера – четыре креста".

И все-таки Тюленев, несмотря на свои очевидные успехи в битве за Кавказ, был оттеснен на вторые роли. Почему? Говорят, что из-за конфликтов с Л.П. Берией, который как представитель Государственного Комитета Обороны вмешивался в командование Закавказским фронтом. По воспоминаниям, часто в штабе были слышны разговоры на повышенных тонах всемогущего Лаврентия Павловича и принципиального Тюленева. Генерал армии, в частности, просил передать в его подчинение войска НКВД для укрепления фронта. А Берия в ответ сказал нечто непечатное. Вот и поговорили…

© РИА Новости / РИА Новости Лаврентий Берия (1899-1953), первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938 по 1945 год

И.В. Тюленев позднее напишет: "Берия ставил себе в заслугу то, что якобы благодаря принятым им мерам немцы были остановлены на перевалах Главного Кавказского хребта. На деле же оказывалось совсем обратное… Из 121 тысячи войск НКВД, которые в большинстве своем бездействовали, Берия согласился передать в распоряжение Закавказского фронта всего лишь 5-7 тысяч и то по настоянию И.В. Сталина".

Иван Владимирович так и не стал маршалом, да и звезду Героя получил только в брежневские времена. В послевоенное время отважный кавалерист и умелый командир был назначен начальником управления вневойсковой подготовки Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. Кто понимает, эта должность – неформальная отставка, списание в запас.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik