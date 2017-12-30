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Иван-царевич и Кощеево царство

30 декабря 2017, 06:24  •  448 • Аналитика
Уходит старый, «революционный», изрядно поднадоевший 2017-й год и приходит ему на смену новый, 2018-й год, – неизвестный, таинственный и непредсказуемый. Каждый новый год, как всякое явление новизны, мы ожидаем с душевным волнением, в котором робкие надежды на лучшее перемешаны с заметной долей опасливых тревог из-за возможных потерь и утрат. А потому хочется поскорее заглянуть за временной горизонт и успокоить сердце и ум какой-то определённостью.



Наш Новый год уже тем не будет походить на другие, что это год предстоящих президентских выборов, которые многое должны и могут решить в жизни россиян. В преддверии грядущих событий, ожидаемых и неожиданных, сейчас множатся прогнозы, предположения, догадки, мифы. Преимущественно позитивного плана, но с нарастающим внутренним напряжением. И, хотя мы – люди достаточно взрослые и хорошо знаем, что в конкретном плане все наши гадания оказываются бесполезными, всё равно чего-то ждём и на что-то надеемся.



В плане прогнозов учёный мир отдаёт предпочтение не гаданиям на кофейной гуще, а структурному анализу, основанному на выявлении общих тенденций развития страны и мира. Но они, эти тенденции, глубоко запрятаны в событийном навале, а потому трудноуловимы даже для самого изощрённого ума.

Наши предки нашли иной подход к прогнозированию реальной действительности, используя для этого подходящие текущему моменту образы.

Следуя этой традиции, я решил отказаться от библейской и древнегреческой образной символики и обратиться к русскому фольклору. Исходя из того, что в современном мире царит культ богатства, а в нашей стране этот культ приобрёл уродливые и губительные формы, я замыслил поставить во главу угла своего прогноза образ Кощея Бессмертного. Этот образ нашёл развёрнутое воплощение в русской сказке с литературной обработкой поэта-романтика Василия Жуковского (1783-1852) и длинным названием – «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери».

Прочтя сказку, я был потрясён даже не тем, что друг-покровитель Пушкина 200 лет назад выбрал именно эту русскую сказку для воспитания царских детей, наставником которых он был. А тем, что русский народ выразил своё бессребреническое духовное кредо задолго до того. И не просто выразил, а как бы провидчески срисовал все сказочные перипетии с наших сегодняшних реалий. При этом в сказке символичны не только сюжетная линия, но и детали, которые придают повествованию дополнительные смысловые акценты.

В сказке говорится, что в некие стародавние времена существовали два царства – царство простеца Берендея и царство волшебника Кощея. Кощей хитростью и волшебством заманил Берендея в ловушку и буквально вырвал у него обещание отдать в услужение только что родившегося сына – Ивана-царевича. По-современному здесь символичны разность миров, их сущностная антиподность, происки сильного и жертвенность слабого. Ныне всё именно так, как и тысячу лет назад. И 2018-й год в этом плане, разумеется, не будет исключением. Нас в нём ожидают и борьба, и нападки, и определённая жертвенность.

Далее по сюжету сказки верный слову Берендей отправляет достигшего совершеннолетия сына Ивана на службу к Кощею. А тот, давая Ивану-царевичу одно поручение сложнее другого, явно ставит цель окончательно его сгубить. То есть Кощею, олицетворяющему в сказке силу и вероломство, вовсе не нужна как таковая служба чужого царевича. У него одно на уме – максимально ослабить намеченное в жертву царство и лишить его будущности. С нами Соединённые Штаты поступают точно так, и надежды на то, что в будущем, 2018 году их политика в отношении России существенно изменится, нет никакой. И нам надо воспринимать это как факт и поступать соответственно – точно, жёстко и вполне определительно.

По сказке Ивану и дочери Кощея Марье пришлось спасаться бегством. Бегство Ивана и Марьи из царства Кощея кому-то может показаться компромиссом со Злом и даже уступкой ему. А кому-то – трагической, роковой ошибкой. Но русскому народу это «бегство», представлялось спасительным и единственно правильным решением. К тому же в сказке бегство было только по форме таковым, а для Ивана-царевича оно означало возвращение в родное царство – царство мира и добра.
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Мы в 2014 году начали это бегство из позолоченного царства лжи и обмана, но всё ещё колеблемся, – правильно ли мы поступили. 2018-й год должен окончательно нас убедить, что другого пути у нас нет и что нам самое время возвратиться к самим себе, в своё родное царство.


Ускользнуть от Кощеевой погони Ивану и Марье удаётся, по сказке, только с помощью церкви. Тема церкви возникла у сказителя для обозначения пограничья между двумя царствами. Сказав Ивану, что именно у церкви проходит граница Кощеева царства, Марья превратила себя в церковь, а Ивана сделала монахом. Думается, церковь была взята сказителем не только в религиозном плане. Символика Церкви у русского народа всегда была более широкой и имела проекцию в светскую сферу, обозначая крепость веры, высокую одухотворённость и предельную чистоту помыслов. Именно вера, духовность и незамутнённый разум должны в 2018 году выйти у россиян на первое место, позволив им обрести твёрдую почву под ногами.

Но отрыв героев от Кощеевой погони не был концом их приключений. Где-то в середине пути от границы до царского терема сказочник обозначил тему забвения. Марья строго наказала Ивану не целовать чужих младенцев, но он поддался красоте ребёнка и нарушил табу. За что и был наказан полной потерей памяти. Смысл этой репризы состоит, по-видимому, в том, что при всех своих реальных или мнимых достижениях в предстоящем 2018 году мы не должны благодушествовать и забывать жестокие уроки, полученные в предыдущие годы. Пока на Земле царствует Кощей, мечты о сказочной жизни неуместны и губительны.
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В целом смысл сказки состоит в напоминании о Добре и Зле, их антиподном вечном сосуществовании, непрерывном взаимовлиянии и бескомпромиссной борьбе. На одном полюсе здесь – царство Берендея, олицетворяющее простоту, естественность, честность, порядочность, верность долгу. На другом – царство Кощея, где всё построено на лжи и обмане, показном великолепии, коварстве и жестокосердии. Кощей, как сегодня США, почти всесилен, но, тем не менее, его тревожит независимость «соседа» – России. Не рискуя с ним воевать, он подлавливает Берендея на неутолимой жажде – на нашей с вами вечной жажде мира, добра и материального благополучия.

Противостояние России с миром соблазнов насчитывает уже не менее тысячи лет. Предвидя неизбежную решающую схватку между Добром и Злом, русский народ продумывал разные варианты борьбы с олицетворяющим Зло Кощеем. У Александра Пушкина, восторженного почитателя русских сказок, в прологе к поэме «Руслан и Людмила» царь Кощей «над златом чахнет». По Пушкину выходит, что от избытка золота у Кощея должна развиться болезнь – «чахотка». Так в те времена именовался туберкулёз. Болезнь эта считалась неизлечимой, а потому предполагалось, что Кощей умрёт сам, без чьей-либо помощи.

Бытовала у нашего народа и идея насильственного искоренения Зла в мире. Так, в другой русской сказке, желая погубить Кощея, Иван-царевич гонялся за ним, а тот перевоплощался то в зайца, то в утку, то в яйцо. В конце концов, Иван настиг Кощея, разбил яйцо и сломал иголку, в которой пряталась его кривая, обманная душонка. Эта идея казалась русским людям очень заманчивой. И мы с октября 1917 года в течение 70 лет пытались её реализовать. Но оказалось, что Зло, как и Добро, обладает способностью возрождаться. Надеяться на самоубийство Кощея или его естественную смерть в 2018 году не приходится. Ведь не случайно народ дал Кощею прозвище – Бессмертный.

Если перейти от старой-престарой русской сказки к новой-преновой сегодняшней действительности, то следует сказать следующее. Да, мы недавно оторвались от современного Кощея, побывав у него более двух десятков лет в услужении и вволю «поползав» перед ним для задабривания и для смеха «на карачках» (слова из сказки).
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Понуждаемые к «бегству» мы новую границу с царством Зла обозначили Крымом и Новороссией. Более того, мы даже преподали урок нынешнему Кощею в Сирии. Но, погрязнув сами душой и телом в богатстве, мы вовсе не возвратились к себе домой. Сейчас мы находимся где-то в полосе забвения.

Есть надежда на пробуждение от забвения после 18 марта 2018 года, но надежда эта зыбкая, а главное – она не находит реального подтверждения в практической жизни. Зло сегодня очень сильно, причём именно своим безграничным богатством. К тому же и Кощей пока не одинок. По сказке, кроме Марьи, при нём находились, в полной зависимости от него, ещё 29 дочерей. А мы пока не смогли по-настоящему «оторвать» от США хотя бы одну из союзных им стран. Нет у нас и «своей» Марьи-царевны. В годину безвременья мы всех своих верных друзей-союзников растеряли: одни предали нас, других мы сами оттолкнули.

А потому главной задачей в 2018 году для нас становится завоевание веры и полного союзнического доверия со стороны хотя бы одной из крупных стран мира. Таковыми могли бы стать Китай, Индия, Германия, Япония, наконец. А лучше всего – заручиться поддержкой всех четырёх стран одновременно. Надо серьёзно работать в Новом году в этом направлении. Время уступок Кощею кончилось. Ибо в союзники идут только к твёрдому и надёжному партнёру. Отныне на любую пакость Кощея-США мы должны отвечать твёрдо и решительно. Только так мы сможем убедить других в своей надёжности и приобрести верных союзников.

Но сила Зла не только в нём самом и не в его «дочерях»: она в нашей слабости.

За тридцать лет нашего безвременья Кощей сумел подлой змеёй пролезть во все наши помыслы и в наши души. Он отравил наш ум, сделав его спекулятивным, и совратил наши души, сделав их вялыми и дряблыми.

А потому наиглавнейшей задачей для нас в 2018 году и в ближайшие годы становится собственное очищение от Зла и духовное возвращение к самим себе. Причём очищение предстоит глубокое и всестороннее. И приступить к нему в 2018 году необходимо именно с самого начала – с нашей границы, обозначенной в сказке Церковью.
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За 30 лет не только мы сами, но и наша Церковь претерпели серьёзные изменения. Кощеевы соблазны и искушения и на ней оставили свой след. Эти метаморфозы, может быть, незаметные смиренной пастве, бросаются в глаза стороннему взгляду, особенно тем, кто озабочен общим падением нравов в нашей стране. Даже от самих церковных иерархов сегодня можно услышать слова о «либерализации» элитной части нашего церковного организма. Всё это говорит о том, что наша церковь сейчас, может быть, как никогда раньше остро нуждается в Савле, который преобразился бы в апостола Павла – духовный стержень Русской православной церкви.

Вслед за Церковью требуют внутреннего очищения наша богемная культура, безынициативное общество, коррумпированная политическая система, поражённая либерализмом элита и каждый из нас, лихорадочно мечущийся между соблазном богатства и угрозой нищеты. По лунному календарю наступающий 2018-й год будет проходить под знаком собаки. По общему признанию, собака символизирует такие качества, как верность, честность и благородство. Эти качества всегда импонировали не только русским людям, но и всем гражданам нашей страны. В силу этого мы можем считать 2018-й год нашим годом – годом России.

Предстоящий год по всем признакам должен стать Годом политической развязки затяжных конфликтов в Сирии и на Украине. Не исключено, что он может обернуться Годом моральной победы России в южнокорейском Пхёнчхане.

Нет сомнения и в том, что он станет Годом оплаты Россией всех долгов Советского Союза и собственных обязательств. После 2018 года мы уже никому и ничего не будем должны. Наоборот, многие будут обязаны нам, и в первую очередь Соединённые Штаты Америки, серьёзно задолжавшие нам многое и во многом.
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Что касается президентских выборов, то их интрига состоит не в имени будущего главы российского государства, а в наличии у него зрелой, зрячей воли и в выборе вектора державной политики. Если не произойдёт каких-то катаклизмов (а они не исключены!), то президентом вновь станет Владимир Путин. Власть ему достанется без особых усилий. Усилия понадобятся уже после выборов…

Символ года – Собаку отличают не только внутренняя качественность, но и бескомпромиссность по отношению к врагам. А таковыми следует считать как досаждающих нам внешних недругов, так и собственных «супостатов». К ним мы должны отнести вероломство, подлость и низость. Думается, что олицетворяющему Россию сказочному Ивану-царевичу наступает самое время выйти из своего оцепенелого забвения и возвратиться в царство своего отца Берендея – царство чести, достоинства, доброты и справедливости.

Что касается Кощея, то, несмотря на все его каверзы, пусть он пока поживёт в своём золотом царстве. Если же сам не «зачахнет» и не прекратит свои злобные безумные нападки, то можно будет, в конце концов, всем миром подумать и о его злосчастной судьбе.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!
Автор: Александр Афанасьев

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