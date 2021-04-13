Иван Советников назначен новым главой Рослесхоза

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоза) Ивана Советникова, ранее занимавшего должность замглавы агентства, сообщается во вторник, 13 апреля, на сайте кабмина.

Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Он займет должность заместителя министра. Распоряжение о его назначении подписано.

Иван Советников с 2020 года был заместителем главы Рослесхоза. При этом он отвечал за выполнение ведомственной программы цифровой трансформации. Кроме того, в его обязанности также входило осуществление и обеспечение использования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Ранее, 14 февраля, стало известно, что правительство РФ утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Предполагается, что вклад данной отрасли в экономику страны к указанному году должен возрасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей. Отмечалось, что достижение такого показателя станет возможным при комплексной работе по ряду направлений, таких как цифровизация отрасли.

Ключевая роль в стратегии, как подчеркивали в кабмине, отведена переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.