Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

Иван Советников назначен новым главой Рослесхоза

13 апреля 2021, 14:05  •  72 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоза) Ивана Советникова, ранее занимавшего должность замглавы агентства, сообщается во вторник, 13 апреля, на сайте кабмина.
Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Он займет должность заместителя министра. Распоряжение о его назначении подписано.
Иван Советников с 2020 года был заместителем главы Рослесхоза. При этом он отвечал за выполнение ведомственной программы цифровой трансформации. Кроме того, в его обязанности также входило осуществление и обеспечение использования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.
Ранее, 14 февраля, стало известно, что правительство РФ утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Предполагается, что вклад данной отрасли в экономику страны к указанному году должен возрасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей. Отмечалось, что достижение такого показателя станет возможным при комплексной работе по ряду направлений, таких как цифровизация отрасли.
Ключевая роль в стратегии, как подчеркивали в кабмине, отведена переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.