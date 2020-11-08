Итоги выборов в США подменили? "Десятки тысяч голосов были получены незаконно…"

Американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о нарушении в ходе голосования за президента в штате Пенсильвания.

По его словам, итоги были нелегально скорректированы в пользу его главного противника - кандидата от Демпартии США Джо Байдена.

Так, несколько десятков тысяч голосов незаконным образом поступили после 20 часов 3 ноября, уверяет республиканец. В результате картина полностью изменилась, показав небольшой разрыв между Трампом и его основным конкурентом.

Глава Белого дома утверждает, что аналогичная ситуация имела место и в ряде других штатов. По мнению Трампа, его лидерство там сошло на нет по причине отказа наблюдателям в допуске на избирательные участки.

Представители руководства Пенсильвании, в свою очередь, подчеркнули, что серьёзных нарушений в ходе выборов в штате зарегистрировано не было.