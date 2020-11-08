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Итоги выборов в США подменили? "Десятки тысяч голосов были получены незаконно…"

08 ноября 2020, 01:45  •  92 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что итоги выборов президента США в Пенсильвании и ряде других штатов фактически подменили: "Десятки тысяч голосов были получены незаконно…".
Американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о нарушении в ходе голосования за президента в штате Пенсильвания.
По его словам, итоги были нелегально скорректированы в пользу его главного противника - кандидата от Демпартии США Джо Байдена.
Так, несколько десятков тысяч голосов незаконным образом поступили после 20 часов 3 ноября, уверяет республиканец. В результате картина полностью изменилась, показав небольшой разрыв между Трампом и его основным конкурентом.
Глава Белого дома утверждает, что аналогичная ситуация имела место и в ряде других штатов. По мнению Трампа, его лидерство там сошло на нет по причине отказа наблюдателям в допуске на избирательные участки.
Представители руководства Пенсильвании, в свою очередь, подчеркнули, что серьёзных нарушений в ходе выборов в штате зарегистрировано не было.

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