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Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM

04 марта 2019, 02:09  •  95 • Украина
Удастся ли демократам расшатать ряды Санду и Нэстасе
Центральная Избирательная комиссия Молдовы подвела итоги выборов и 3 марта представила окончательные результаты по количеству мандатов для прошедших в парламент партий, после чего было принято решение о передаче отчёта в Конституционный суд.
Депутатские мандаты распределятся следующим образом:
Партия социалистов – 35 мандатов;
Демократическая партия – 30 мандатов;
Блок ACUM – 26 мандатов;
Партия «Шор» – 7 мандатов;
Независимые кандидаты – 3 мандата.
Теперь у Конституционного суда есть пять дней, чтобы признать соответствие этих выборов закону, после чего выдать удостоверения избранным депутатам. Однако КС не может вынести своё решение, пока не рассмотрит все жалобы на проведение выборов. Если суд признает более 67 мандатов действительными (что составляет две трети парламента), то первое заседание нового состава парламента Молдовы должно состояться не позднее, чем через 30 дней после проведения выборов, то есть до 26 марта.
Представители Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) считают, что все переговоры о создании коалиции в настоящее время – до вынесения решения КС – являются преждевременными.
«Мы, социалисты, оспорили результаты выборов в целом ряде округов. Также в настоящее время мы осуществляем параллельный пересчёт голосов, результаты которого дадут оценку всему избирательному процессу. Только после завершения всех юридических процедур и окончательного решения Конституционного суда об утверждении депутатских мандатов Партия социалистов выступит с чёткой позицией относительно своих дальнейших действий»,
– говорится в заявлении ПСРМ от 1 марта.
Но Демократическая партия Молдовы ждать не считает нужным и пытается склонить лидеров блока ACUM на создание коалиции, несмотря на то, что и Майя Санду, и Андрей Нэстасе отказались вести переговоры с демократами.
Почётный председатель ДПМ Думитру Дьяков уже заявил, что партия не согласится на повторные выборы, поэтому будет делать всё, чтобы уговорить блок ACUM на создание коалиции. Дьяков подчеркнул, что демократы не станут договариваться с социалистами, поскольку у тех «другая программа и другое видение политического курса страны». А для создания прозападной коалиции необходим союз демократов и ACUM. Теперь у ДПМ вся надежда на силу убеждения западных кураторов, которые смогут заставить лидеров ACUM передумать. На письма демократов с настойчивыми предложениями о встречах и консультациях Санду и Нэстасе не отвечают. «Плахотнюк и ДПМ крали, лгали, наполнили страну своей грязью, а сейчас торгуются? Для чего? Чтобы они могли красть и дальше? Мы слишком уважаем граждан, чтобы торговаться с бандитами. Мы рекомендуем им перестать тратить время на письма», – заявила пресс-секретарь PAS Кристина Бужор.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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