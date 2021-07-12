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Итоги выборов в Молдавии: Для ухода от России и коалиции не понадобится
12 июля 2021, 12:10 • 191 • Политика
По предварительным итогам выборов в парламент Молдавии лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента. Ранее политологи предполагали, что она составит коалицию с "Шор", чтобы уйти от России. Но, судя по количеству голосов, этого не понадобится.
На выборах в парламент Молдавии партия "Действие и солидарность" набрала 52,53% голосов, эта проевропейская партия поддерживает президента страны Майю Санду. О цифрах сообщил ЦИК Молдавии.
Блок коммунистов и социалистов набрал 27,36%.
Партия "Шор" тоже преодолела избирательный порог и набрала 5,79% голосов избирателей. Ранее предполагалось, что "Действие и солидарность" может объединиться с "Шор", но, видимо, для того, чтобы уйти от России, никакая коалиция и не будет нужна.
Официально все бюллетени всё ещё обрабатываются. Прогнозируют, что партия "Действие и солидарность" получит большее количество мандатов.
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