|
Итоги выборов в Госдуму утверждены, но у КПРФ "особое мнение"
24 сентября 2021, 15:40 • 111 • Политика
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение".
Выборы в Госдуму 2021 были признаны состоявшимися. Центризбирком России утвердил результаты голосования, которое прошло с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что протокол и сводные таблицы с результатами были подписаны всеми 15 членами ЦИК. По её мнению, итоги голосования объективно отражают предпочтения граждан России.
- говорится в постановлении ЦИК.
Однако член ЦИК и представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение". Он считает, что партия "Единая Россия" имела на выборах в Госдуму "привилегированное" положение.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 15:45
|
19 сентября 2021, 11:00
|
21 сентября 2021, 08:50
|
21 сентября 2021, 07:55
|
18 сентября 2021, 21:15
|
18 сентября 2021, 00:10
|
23 сентября 2021, 23:10