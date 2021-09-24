Итоги выборов в Госдуму утверждены, но у КПРФ "особое мнение"

ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение".

Выборы в Госдуму 2021 были признаны состоявшимися. Центризбирком России утвердил результаты голосования, которое прошло с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что протокол и сводные таблицы с результатами были подписаны всеми 15 членами ЦИК. По её мнению, итоги голосования объективно отражают предпочтения граждан России.

Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными,

- говорится в постановлении ЦИК.

Однако член ЦИК и представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение". Он считает, что партия "Единая Россия" имела на выборах в Госдуму "привилегированное" положение.