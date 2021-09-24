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Итоги выборов в Госдуму утверждены, но у КПРФ "особое мнение"

24 сентября 2021, 15:40  •  111 • Политика
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение".
Выборы в Госдуму 2021 были признаны состоявшимися. Центризбирком России утвердил результаты голосования, которое прошло с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что протокол и сводные таблицы с результатами были подписаны всеми 15 членами ЦИК. По её мнению, итоги голосования объективно отражают предпочтения граждан России.
Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными,
- говорится в постановлении ЦИК.
Однако член ЦИК и представитель партии КПРФ Евгений Колюшин выразил по этому поводу "особое мнение". Он считает, что партия "Единая Россия" имела на выборах в Госдуму "привилегированное" положение.

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