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Итоги выборов в Госдуму 2021: прошли представители 8 партий
21 сентября 2021, 09:45 • 45 • Политика
По итогам полного подсчёта протоколов в ЦИК, в Госдуму проходят представители 8 партий.
Помимо пяти, преодолевших пятипроцентный барьер, в нижней палате парламента России будут и представители ещё трёх партий: от "Родины" Алексей Журавлёв, от "Партии Роста" Оксана Дмитриева, от "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов.
Напомним, по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но представители от некоторых из них всё же пройдут.
Кроме того, как отмечает РИА Новости, в нижнюю палату парламента также прошли и пять самовыдвиженцев, среди которых координатор поисково-спасательного отряда Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, а также актёр Дмитрий Певцов.
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