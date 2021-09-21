Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная / Политика

Итоги выборов в Госдуму 2021: прошли представители 8 партий

21 сентября 2021, 09:45  •  45 • Политика
По итогам полного подсчёта протоколов в ЦИК, в Госдуму проходят представители 8 партий.
Помимо пяти, преодолевших пятипроцентный барьер, в нижней палате парламента России будут и представители ещё трёх партий: от "Родины" Алексей Журавлёв, от "Партии Роста" Оксана Дмитриева, от "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов.
Напомним, по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но представители от некоторых из них всё же пройдут.
Кроме того, как отмечает РИА Новости, в нижнюю палату парламента также прошли и пять самовыдвиженцев, среди которых координатор поисково-спасательного отряда Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, а также актёр Дмитрий Певцов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





45
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 00:35
Турция поддержала обладателей "патента на демократию". Камнем преткновения стал Крым
21 сентября 2021, 04:15
Цель кибератак на ЦИК России установлена. США призвали к ответу за взломы
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" –...
21 сентября 2021, 00:35
Турция поддержала обладателей "патента на демократию". Камнем преткновения ...
21 сентября 2021, 04:15
Цель кибератак на ЦИК России установлена. США призвали к ответу за взломы
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.