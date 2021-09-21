Итоги выборов в Госдуму 2021: прошли представители 8 партий

По итогам полного подсчёта протоколов в ЦИК, в Госдуму проходят представители 8 партий.

Помимо пяти, преодолевших пятипроцентный барьер, в нижней палате парламента России будут и представители ещё трёх партий: от "Родины" Алексей Журавлёв, от "Партии Роста" Оксана Дмитриева, от "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов.

Напомним, по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но представители от некоторых из них всё же пройдут.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, в нижнюю палату парламента также прошли и пять самовыдвиженцев, среди которых координатор поисково-спасательного отряда Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, а также актёр Дмитрий Певцов.