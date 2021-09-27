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Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"

27 сентября 2021, 06:55  •  218 • Политика
По итогам подсчета голосов в 100% округов блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС проиграл. Всего же по спискам в бундестаг проходят пять партий.
Выборы в Германии принесли сразу несколько сюрпризов. После подсчёта голосов в 100% округов блок канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проиграл и идёт вторым. Кроме того, впервые за 16 лет по спискам в бундестаг проходят пять партий.
Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" иронично заметил, что это - "просто кубик Рубика, а не итоги выборов".
"Целых пять коалиций можно накрутить по итогам! Наиболее реальна - третья под названием "светофор", - пришёл к выводу эксперт. - Если принять во внимание итоги выборов по землям, то ясно виден крутой сдвиг влево".
Он также отметил, что "резкий уход влево с агрессивной зелёной философией приведёт к внутреннему конфликту внутри страны, росту неонацистских настроений".
"Популисты с популистами - вот смысл такой коалиции. Потратят госказну на псевдопомощь, уничтожат автомобильную индустрию, откроют границы миллионам беженцев. - предсказал политолог. - Это явно не немецкий путь".
Если брать более полно итоги выборов в Германии по данным ЦИК, то выигрывает их социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС отстаёт от лидера буквально на один процент, набрав самое низкое для себя за всю историю количество голосов избирателей (24,1%). Третье место за "Зелёными". У них 14,8% голосов избирателей. На четвёртом месте с результатом 11,5% расположилась Свободная демократическая партия. Пятой место у "Альтернативы для Германии". За неё немецкие избиратели отдали 10,3% голосов.
Судя по раскладу, который напророчил Сосновский, Германия сильно рискует сбиться с курса Меркель, в том числе и в отношениях с Россией. И для немцев это может иметь "катастрофические последствия". Для Москвы же возникает риск усиления русофобской риторики со стороны Берлина. Остаётся открытым вопрос по совместным с Германией крупным проектам. Например, по "Северному потоку - 2".

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