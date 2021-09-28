Итоги выборов в Германии стали сигналом для всего ЕС - глава Европарламента

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Победители подтвердили политические устремления Берлина, считает чиновник

Недавние выборы в ФРГ позволили обрести успех политическим силам, поднявшим в своих программах "реальные проблемы людей" и подтвердившим силу демократии в Германии и ее курс с проевропейским уклоном. Соответствующее заявление сделал председатель Европарламента Давид Сассоли.

Текущее положение ФРГ в Европейском союзе, считает глава ЕП, вряд ли будет подвергнуто радикальным изменениям, даже если вслед за остальными соседями страна столкнется с крупными экономическими и общественными преобразованиями. Дискуссия вокруг обновления Пакта стабильности и роста актуальна для всего ЕС.

Сассоли также сообщил, что ожидал увидеть победителями выборов в Германии социал-демократов с хорошим процентом у "Зеленых" из-за актуальности "проблем человека", которые экологи подняли во время предвыборной кампании. Результат, уверен политик, стал следствием.

"В самый разгар эпохального преобразования в политике и геполитике голосование в Германии посылает Европе прогрессивный сигнал и свидетельство о стабилизации", – считает Сассоли.



Ультраправые настроения, полагает политик, потерпели тяжелое поражение. Постковидный кризис преодолим с помощью тех, кто способен сплотить вокруг себя людей и добиться солидарности.

"Именно по этому пути Европа пошла во время коронавируса. И нам не следует с него сходить", – заключил глава Европарламента.

Ранее в партии "Альтернатива для Германии" сообщили, что намерены оказывать давление на бундестаг для защиты и запуска "Северного потока – 2". Проект, указали представители фракции, имеет важнейшее значение для обеспечения энергетической безопасности ФРГ.