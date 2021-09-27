Итоги выборов в Германии: кто будет править и как это отразится на России

Фото: Monika Skolimowska/dpa/www.globallookpress.com

С большой долей вероятности в новую парламентскую коалицию войдут самые ярые противники "Северного потока-2"

Итоги выборов в бундестаг подведены. Ни одна из партий не получила большинства, поэтому для формирования правительства и выбора канцлера им придется объединяться в коалиции. От того, как политики разных взглядов сумеют договориться, будет зависеть курс ФРГ и, в частности, ее отношения с Россией.

Первая новость – в парламенте Германии будет теперь не 709 депутатов, а 735. Об этом объявила Федеральная избирательная комиссия.

Новость вторая – больше всего голосов получили социал-демократы. В итоге у СДПГ будет 206 мест в парламенте, это на 53 человека больше, чем в предыдущем составе.

У христианских демократов – партии Ангелы Меркель – будет 196 мест, это на 50 меньше, чем было.

Значительно прибавили "Зеленые": плюс 51 мандат – 118 кресел в парламенте.

У Свободных демократов в обновленном бундестаге будет 92 депутата. У "Альтернативы для Германии" – 83, у "Левых" – 39 представителей.

Для того, чтобы принимать решения простым большинством, необходимо иметь как минимум 368 голосов. Поэтому партиям придется формировать коалиции.

Вариантов несколько. Проще всего было бы, как сейчас, объединиться СДПГ и ХДС/ХСС – у них получилось бы 402 голоса. Однако лидер социал-демократов Олаф Шольц уже заявил, что не позовет в коалицию прежних союзников, а предпочтет договориться с "Зелеными" и либералами, сообщает "Рейтер".

Второй вариант – так называемый "светофор": СДПГ + желтые либералы + "Зеленые" = 426 голосов.

Третий вероятный вариант в Германии прозвали "Ямайкой" из-за совпадения цвета флага этой страны с цветами указанных немецких партий: тут однопартийцы Меркель ХДС/ХСС могут объединиться с либералами и "Зелеными", получив в сумме 406 мандатов.

Отметим, что и СДПГ, и ХДС/ХСС, и "АдГ" выступают за сотрудничество с Россией, причем не только по вопросам энергетики. "Зеленые" – самые непримиримые из всех немецких сил противники "Северного потока-2", и в целом они считают, что курс Москвы угрожает демократическим ценностям и стабильности в мире. Впрочем, на Украине уже пришли к выводу, что новое правительство в Германии в любом случае будет настроено пророссийски.

Между тем биограф Ангелы Меркель придерживается иной точки зрения: он предрек, что после ее отставки отношения Берлина и Москвы заметно просядут.