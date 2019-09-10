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Итоги выборов депутатов в муниципалитет в Санкт-Петербурге могут признать недействительными

10 сентября 2019, 17:24  •  108 • В России

Минувшие выборы в Санкт-Петербурге, которые состоялись 8 сентября 2019 года, на грани срыва. Избирательная комиссия Северной столицы во вторник, 10 сентября, заявила о том, что председатель Виктор Миненко собирается настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании ИКМО, нарушивших избирательные права граждан.

- Имеющаяся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов, - сообщили в избиркоме.

На данный момент законность определения итогов голосования на муниципальных выборах находится под жестким контролем избиркома.

- Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет сама комиссия, - говорится в сообщении.

Также избирком планирует обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав петербуржцев, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными.

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