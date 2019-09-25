Итоги выборов 8 сентября аннулировали на 15 избирательных участках

Итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

«Это республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области и город Санкт-Петербург», — рассказала она в ходе заседания ЦИК.

По словам Памфиловой, правоохранительные органы уже возбудили 12 уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе прошедших избирательных кампаний, но их, по информации главы ЦИК, на самом деле больше. «Думаю, что к следующему заседанию у нас будет полная информация и, может быть, часть уголовных дел уже завершится», — пояснила Памфилова.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.