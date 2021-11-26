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Итоги встречи Путина с Пашиняном и Алиевым: о чем удалось договориться

26 ноября 2021, 22:10  •  152 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стороны подписали совместное заявление
Сегодня, 26 ноября, состоялась трехсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Мероприятие прошло в Сочи, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
По итогам переговоров российский главнокомандующий Владимир Путин подчеркнул, что сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах гуманитарного характера. Глава России особо отметил: этот момент является очень "важным и чувствительным", президент поприветствовал конструктивные переговоры по этому поводу.
Также глава России заявил, что Еревану и Баку при посредничестве Москвы удалось договориться о разблокировке транспортных коридоров. Владимир Владимирович пояснил, что речь идет о железнодорожном, а также автомобильном сообщении.
Более того, руководителям Армении и Азербайджана удалось договориться о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации общих рубежей.
В конце встречи, которая длилась около 3 часов, российский главнокомандующий преподнес своим высокопоставленным коллегам по оливковой ветви в знак дальнейшего благополучного и мирного сосуществования двух республик.
К слову, пару недель назад Баку и Ереван разругались на заседании СНГ из-за Нагорного Карабаха.

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