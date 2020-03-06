Итоги встречи Путина и Эрдогана. Идлибский узел пока ослаблен • 62 • Аналитика

5 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Турции, целями которой были деэскалация, а в идеале — полное разрешение обострившейся до предела конфликтной ситуации в Сирии. Судя по заявлениям, сделанным по завершении саммита, безрезультатным он не был и сторонам все-таки удалось прийти к определенным договоренностям. Однако вопрос о том, что в результате ожидает Идлиб (длительный мир или шаткое перемирие), пока остается открытым.



Согласно официальной информации, по итогам длившейся шесть часов (три – в «закрытом» режиме «тет-а-тет» и ровно столько же – с участием членов правительственных делегаций) встречи Владимиром Путиным с Реджепом Эрдоганом было подписано совместное коммюнике, в котором обозначены главные пункты договоренностей. Таковыми являются: полное прекращение огня на зафиксированной в настоящий момент линии соприкосновения противоборствующих сторон с 6 марта сего года; создание шестикилометрового коридора безопасности, охватывающего стратегическую трассу М-4 как с юга, так и с севера; начинающееся с 15 марта совместное патрулирование этой автострады с участием российских и турецких военнослужащих.







Заявления, сделанные по окончании переговоров лидерами России и Турции, скажем так, несколько различаются. Реджеп Эрдоган в обычной для него достаточно эмоциональной манере продолжил разговоры о том, что «Идлибской зоне деэскалации необходимо придать новый статус-кво», и рассказы о «большой решимости Анкары в деле реализации сочинских договоренностей». А в конце не удержался от того, чтобы нахмурить брови, предупредив о том, что «оставляет за собой право на ответ в случае новых атак сирийцев». На них (но никак не на Россию) он, кстати, и возложил «ответственность за обострение ситуации».



Все это звучало бы достаточно серьезно и весомо, если бы не последовавшие слова Владимира Путина, с подчеркнутым спокойствием сказавшего о том, что «оценки происходящего в Сирии» у Москвы «не всегда совпадают с «турецкими партнерами», но в данном случае приемлемое решение все-таки достигнуто.



Реальность в том, что в ходе шестичасовой «схватки» верх взяла явно не Турция. Это прекрасно понятно хотя бы из того, что перед поездкой Эрдогана в Москву в Анкаре вовсю раздавались голоса политиков, призывавших его «давить» на Путина, требуя от него «извинений» и даже каких-то «компенсаций» за гибель турецких военных под Идлибом. Соболезнования по этому поводу турецкий президент получил, но не более. Весьма показательно, что заносчивая и воинственная риторика Эрдогана, еще недавно требовавшего от России «убраться с его пути в Сирии» и обещавшего «страшную месть» за авиаудары в Идлибе, в Москве как-то моментально сменилась заверениями в том, что отношения двух стран сейчас «находятся на пике» и основной своей задачей турецкий президент видит исключительно их дальнейшее развитие.



Возможно, причина тут кроется в том, что оба государства подошли к началу переговоров с несколько различными позициями. Россия, по уверениям военных аналитиков, накануне значительно усилила собственное присутствие в Сирии – как переброской боевых кораблей, так и с помощью «воздушного моста». Вдобавок силы САР как раз перед встречей вышибли протурецких боевиков еще из пары-тройки населенных пунктов, а в служивший ареной ожесточенного противостояния Саракиб была введена российская военная полиция. Анкара в это самое время занималась тем, что увлеченно «кошмарила» Евросоюз, открыв границы для новых многочисленных групп стремящихся туда беженцев. И что получила? Упреки из Брюсселя, Парижа и Берлина да туманные обещания «поддержки» от Вашингтона, предварительно четко давшего понять: военной помощи не будет. Несколько неравноценные успехи в подготовке, вы не находите?



Отсюда и результаты. Ни о каком выводе российских войск или «отступлении сил Дамаска на позиции 2018 года» речь уже явно не идет. Равно как и о требованиях установить над Идлибом бесполетную зону для всех, кроме турецких БПЛА. Да и вообще, судя по всему, попытки Анкары методами восточного базара выторговать себе какие-либо еще уступки, кроме тех, что ранее оговаривались в том же Сочи, были пресечены в ходе беседы достаточно решительно. Договариваться пришлось на условиях Москвы.



Как бы то ни было, первые шаги к разрешению практически вышедшего из-под контроля конфликта сделаны. Теперь остается надеяться на то, что московские договоренности между Россией и Турцией по Идлибу не будет ожидать судьба тех деклараций, которые были приняты по тому же поводу в Сочи и еще ранее – в Астане. Хорошо, чтобы озвученными в Кремле благими намерениями была вымощена дорога к миру в Сирии, а не к очередному кругу длящегося в этой стране который год военного ада. 5 марта в Москве состоялась встреча президентов России и Турции, целями которой были деэскалация, а в идеале — полное разрешение обострившейся до предела конфликтной ситуации в Сирии. Судя по заявлениям, сделанным по завершении саммита, безрезультатным он не был и сторонам все-таки удалось прийти к определенным договоренностям. Однако вопрос о том, что в результате ожидает Идлиб (длительный мир или шаткое перемирие), пока остается открытым.Согласно официальной информации, по итогам длившейся шесть часов (три – в «закрытом» режиме «тет-а-тет» и ровно столько же – с участием членов правительственных делегаций) встречи Владимиром Путиным с Реджепом Эрдоганом было подписано совместное коммюнике, в котором обозначены главные пункты договоренностей. Таковыми являются: полное прекращение огня на зафиксированной в настоящий момент линии соприкосновения противоборствующих сторон с 6 марта сего года; создание шестикилометрового коридора безопасности, охватывающего стратегическую трассу М-4 как с юга, так и с севера; начинающееся с 15 марта совместное патрулирование этой автострады с участием российских и турецких военнослужащих.Заявления, сделанные по окончании переговоров лидерами России и Турции, скажем так, несколько различаются. Реджеп Эрдоган в обычной для него достаточно эмоциональной манере продолжил разговоры о том, что «Идлибской зоне деэскалации необходимо придать новый статус-кво», и рассказы о «большой решимости Анкары в деле реализации сочинских договоренностей». А в конце не удержался от того, чтобы нахмурить брови, предупредив о том, что «оставляет за собой право на ответ в случае новых атак сирийцев». На них (но никак не на Россию) он, кстати, и возложил «ответственность за обострение ситуации».Все это звучало бы достаточно серьезно и весомо, если бы не последовавшие слова Владимира Путина, с подчеркнутым спокойствием сказавшего о том, что «оценки происходящего в Сирии» у Москвы «не всегда совпадают с «турецкими партнерами», но в данном случае приемлемое решение все-таки достигнуто.Реальность в том, что в ходе шестичасовой «схватки» верх взяла явно не Турция. Это прекрасно понятно хотя бы из того, что перед поездкой Эрдогана в Москву в Анкаре вовсю раздавались голоса политиков, призывавших его «давить» на Путина, требуя от него «извинений» и даже каких-то «компенсаций» за гибель турецких военных под Идлибом. Соболезнования по этому поводу турецкий президент получил, но не более. Весьма показательно, что заносчивая и воинственная риторика Эрдогана, еще недавно требовавшего от России «убраться с его пути в Сирии» и обещавшего «страшную месть» за авиаудары в Идлибе, в Москве как-то моментально сменилась заверениями в том, что отношения двух стран сейчас «находятся на пике» и основной своей задачей турецкий президент видит исключительно их дальнейшее развитие.Возможно, причина тут кроется в том, что оба государства подошли к началу переговоров с несколько различными позициями. Россия, по уверениям военных аналитиков, накануне значительно усилила собственное присутствие в Сирии – как переброской боевых кораблей, так и с помощью «воздушного моста». Вдобавок силы САР как раз перед встречей вышибли протурецких боевиков еще из пары-тройки населенных пунктов, а в служивший ареной ожесточенного противостояния Саракиб была введена российская военная полиция. Анкара в это самое время занималась тем, что увлеченно «кошмарила» Евросоюз, открыв границы для новых многочисленных групп стремящихся туда беженцев. И что получила? Упреки из Брюсселя, Парижа и Берлина да туманные обещания «поддержки» от Вашингтона, предварительно четко давшего понять: военной помощи не будет. Несколько неравноценные успехи в подготовке, вы не находите?Отсюда и результаты. Ни о каком выводе российских войск или «отступлении сил Дамаска на позиции 2018 года» речь уже явно не идет. Равно как и о требованиях установить над Идлибом бесполетную зону для всех, кроме турецких БПЛА. Да и вообще, судя по всему, попытки Анкары методами восточного базара выторговать себе какие-либо еще уступки, кроме тех, что ранее оговаривались в том же Сочи, были пресечены в ходе беседы достаточно решительно. Договариваться пришлось на условиях Москвы.Как бы то ни было, первые шаги к разрешению практически вышедшего из-под контроля конфликта сделаны. Теперь остается надеяться на то, что московские договоренности между Россией и Турцией по Идлибу не будет ожидать судьба тех деклараций, которые были приняты по тому же поводу в Сочи и еще ранее – в Астане. Хорошо, чтобы озвученными в Кремле благими намерениями была вымощена дорога к миру в Сирии, а не к очередному кругу длящегося в этой стране который год военного ада. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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