Итоги внешнеполитической деятельности России в 2019 году

Автор:

Кучер Егор

2019 год действительно был насыщен событиями политической жизни, в которых так или иначе участвовала Россия. Кроме встреч Владимира Путина с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским прошлый год запомнится окончательным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также новыми поворотами в сирийском ТВД. США впервые вывели свои войска из северо-восточных районов Сирийской Республики, куда вошли силы России и Сирии. Вместе с тем американские военные остались в тех районах, где располагаются нефтяные месторождения.

Параллельно с этим Россия вступила в новый этап взаимоотношений с Турцией. В 2019 году была успешно завершена поставка Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400, обострившая отношения турок с американцами. После выхода части контингента США из Сирии Турция начала силовую операцию против курдов в приграничных районах. При непосредственном участии России операция была приостановлена, учреждены совместные российско-турецкие патрули для сохранения порядка на этой территории. Кроме того, до Турции дотянулись обе ветки газопровода «Турецкий поток».

В октябре в Сочи прошёл саммит «Россия – Африка», на который приехали лидеры более 50 африканских стран. На саммите было объявлено о списании странам Чёрного континента долгов на сумму более 20 млрд долларов и заключении ряда соглашений.

Ближе к концу года состоялся саммит в «нормандском формате» в Париже при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Участники этого саммита договорились о новой встрече, разведении сил в Донбассе и вновь констатировали безальтернативность Минских соглашений. Под занавес года Россия и Украина заключили контракт на транзит газа.

Участники саммита в «нормандском формате» в Париже договорились о новой встрече, разведении сил в Донбассе и вновь констатировали безальтернативность Минских соглашений.Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool / Globallookpress

Царьград в общих чертах вспоминает, как осуществлялись и к чему привели основные шаги России на внешнеполитической арене в 2019 году.

Сирия и Ближний Восток

События в Сирии и в целом на Ближнем Востоке в 2019 году уже назвали на Западе дипломатической победой России. Решение о выводе контингента США из Сирии Дональд Трамп принял ещё в 2018 году, чем навлёк на себя новую волну критики со стороны политических оппонентов. В начале 2019 года, однако, в этом вопросе наметилась некая пауза: Пентагон не называл точных сроков, а в обозначенный Трампом изначально 30-дневный период выхода американцев не произошло.

Тем не менее в начале октября вывод определённой части контингента всё-таки состоялся, чем не замедлил воспользоваться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявивший о начале операции «Источник мира» по зачистке союзных США курдских соединений в приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Демократы обвинили Трампа не только в том, что он бросил союзников, но и в том, что он фактически отдаёт инициативу в этой стране в руки России.

«Более чем символично было то, что американцы, в основном спецназ, которые по приказу главнокомандующего покидали свои позиции (в Сирии. – Прим. Царьграда), столкнулись с русскими, идущими в противоположном направлении. Путин добился того, о чём мечтало большинство генералов на протяжении всей истории: победы без войны», – оценило тогда эту ситуацию немецкое издание Welt.

Путин добился того, о чём мечтало большинство генералов на протяжении всей истории: победы без войны. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Однако ни Россия, ни Сирия не хотели новой волны эскалации конфликта на востоке республики, на этот раз турецко-курдской. Поэтому к ситуации тут же подключился Владимир Путин, который договорился с Эрдоганом о прекращении огня и начале патрулирования приграничной зоны. США со своей стороны дали согласие на отвод курдских подразделений. Параллельно с этим Россия продолжает работы по разминированию в Сирии и оказывает гуманитарную помощь жителям этой страны.

В декабре стало известно, что США вернули часть контингента в Сирию на те базы, откуда вышли перед началом турецкой операции «Источник мира». Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что терроризм в Сирии ещё не побеждён, а сам Дональд Трамп уже написал в Twitter: «Я люблю нефть», комментируя намерение «охранять» от террористов нефтяные месторождения. В середине декабря президент Сирии Башар Асад заявил, что на территории республики всё ещё находится несколько тысяч американских военных.

Тем не менее Россия стала главным игроком в Сирии и смогла в 2019 году серьёзно укрепить позиции на Ближнем Востоке в целом. Порт Тартус стал полноценной военной базой, а вместе с авиабазой Хмеймим он составил надёжный военный форпост России в регионе.

Москва в 2019 году продолжила проводить прагматичную политику на Ближнем Востоке, вследствие чего мы не слышали какого-либо негатива в адрес России ни от одной из конфликтующих друг с другом стран региона. Путин продолжил укреплять связи с Ираном, выстраивая одновременно отношения с его противниками – Саудовской Аравией и Израилем.

Турция и С-400

ЗРК С-400. Фото: MOD Russia / Globallookpress

ЗРК С-400. Фото: MOD Russia / Globallookpress

В 2019 году завершились поставки российских ЗРК С-400 в Турцию, начавшиеся в июле. Эта сделка вызвала масштабный кризис в американо-турецких отношениях и серьёзно рассорила двух союзников по НАТО. Вашингтон и по сей день продолжает требовать от Анкары отказаться от использования купленных у России систем ПВО и приобрести взамен американские Patriot. И хотя Турция так и не отказалась от чисто гипотетической покупки Patriot (вопрос в цене, по которой США отказываются продавать ракетные системы), четыре дивизиона С-400, по словам Эрдогана, будут введены в действие уже в апреле 2020 года.

Внешнеполитический шаг России по продаже Турции С-400 не имел прямой цели рассорить Вашингтон и Анкару, однако он показал, каким образом Москва сегодня продаёт разным странам не только эффективные вооружения, но и суверенитет.

«Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на её планы», – говорил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

В наказание за сделку с Москвой Вашингтон пообещал Турции санкции и даже частично их ввёл: 20 декабря Дональд Трамп подписал закон о новом оборонном бюджете США, в котором есть положение о запрете поставок американских истребителей F 35 в Турцию. Анкара до этого не только была участницей данного проекта, но даже производила двигатели для F 35. США также грозят принять более серьёзные меры в отношении Турции в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Трамп и Зеленский, «нормандский формат»

В 2019 году президент России Владимир Путин провёл две важные двусторонние встречи с лидерами других стран. Летом состоялось рандеву с Дональдом Трампом, а ближе к концу года – первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наибольшее внимание было привлечено, конечно, к встрече Путина с Трампом, которая состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Наибольшее внимание было привлечено, конечно, к встрече Путина с Трампом, которая состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Лидеры тогда кратко побеседовали «на ногах», а затем провели двусторонние переговоры, которые продолжалась полтора часа. Среди тем были Иран, Сирия, Украина, а также необходимость установления глобального контроля за вооружениями посредством продления договора СНВ-3.

После встречи сообщалось, что Трамп согласился с Путиным, признал необходимость работать в данном направлении и даже отдал своим чиновникам указание искать точки соприкосновения с Москвой. Главам МИД США и России также было поручено прорабатывать вопрос. Знаковым оказалось также и то, что Трамп после встречи по традиции назвал её «хорошей» и продуктивной.

В декабре на саммите «нормандской четвёрки» Путин впервые встретился с Зеленским. Встреча длилась около 15 минут, и главным её достижением стороны назвали сам факт возобновления контактов по украинскому вопросу.

Переговоры «нормандской четвёрки» после их завершения оценили на Западе как большой политический успех Москвы.

«Вскоре после того, как президент России Владимир Путин завершил переговоры с президентом Владимиром Зеленским на саммите в Париже, русские заявили, что он "удовлетворён". И он действительно может ощущать удовлетворение: по итогам встречи Путин не должен идти ни на какие реальные уступки на востоке Украины», – написала тогда Süddeutsche Zeitung.

Издание отметило, что Путин не согласился с главным требованием Зеленского – выводом и разоружением 35 тысяч «сепаратистов», которых «вооружила Москва». Süddeutsche Zeitung назвала это «победой». Посредники в переговорах – Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – между тем также не требовали от Москвы каких-либо уступок, однако отметили, что Киеву необходимо выполнять Минские соглашения, а это как раз и есть одно из ключевых условий России.

Посредники в переговорах – Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – не требовали от Москвы каких-либо уступок, однако отметили, что Киеву необходимо выполнять Минские соглашения, а это как раз и есть одно из ключевых условий России. Фото: Gao Jing / Globallookpress

Россия и Африка

23–24 октября в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи прошёл ключевой саммит «Россия – Африка». В Россию съехались лидеры и представители более чем 50 африканских стран. Это событие стало беспрецедентным в современной российской истории и фактически ознаменовало глобальный политический и экономический поворот России к Африке и Африки к России.

Представители стран Чёрного континента отметили серьёзные проблемы с финансовым суверенитетом всей Африки, которая сейчас сильно зависит от западных инвесторов и финансовых институтов. В этих условиях Россия, по словам Владимира Путина, ставит перед собой задачу не просто укрепления сотрудничества, но и увеличения взаимной выгоды от него для обеих сторон. И хотя Путин напрямую не упрекал Запад в создании трудных условий для Африки, он отметил колоссальную недофинансированность этих стран, которую можно обернуть на пользу африканским государствам.

«Восстановив Россию в качестве ключевой силы на Ближнем Востоке, президент Владимир Путин переключает своё внимание на Африку, чтобы повысить авторитет Москвы в борьбе за геополитическое влияние», – такими словами оценило саммит агентство Bloomberg.

Восстановив Россию в качестве ключевой силы на Ближнем Востоке, президент Владимир Путин переключает своё внимание на Африку. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

США и западные страны не хотят лишних упоминаний о том, что в корне экономической битвы за Африку лежит зависимое и кабальное положение континента из-за действий МВФ и других институтов. Россия же предлагает иную повестку, которая основывается на отказе от этой зависимости и обретении странами Африки финансового суверенитета через расширение сотрудничества.

На саммите было озвучено ключевое решение – о списании африканским странам долгов в размере более чем 20 млрд долларов. Путин заявил, что Россия и Африка договорились о реализации совместных программ, в рамках которых для финансирования проектов экономического роста Чёрного континента будут применяться долговые средства. Россия продолжит наращивать сотрудничество с компаниями из Африки, опираясь на подготовку кадров – сферу, в которой сейчас взаимодействие идёт наиболее активно.

Подводя итог, отметим, что этим списком все шаги России на международной арене вовсе не ограничиваются. Под конец года, когда США ввели санкции против газопровода «Северный поток – 2», а точнее компаний-подрядчиков, Москва заявила о намерении закончить строительство своими силами, чтобы помочь Германии получить те объёмы газа, которые она планирует.

России ставили в вину то, что «Северный поток – 2» лишит Украину статуса транзитёра голубого топлива, однако к концу декабря соглашение о транзите было достигнуто, а Берлин вновь потребовал от США не санкцинировать «Северный поток – 2», так как это уже нецелесообразно. Таким образом, Россия пошла навстречу Украине и продолжает строить газопровод, в котором Германия заинтересована не меньше.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в конце года, что Москва даже готова показать американским представителям современную ракету «Сармат» – часть грозного ядерного оружия России, а также включить её в новый договор СНВ, если Вашингтон будет готов его подписать. Это новое и ответственное решение России на внешнеполитической арене пока остаётся без ответа.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в конце года, что Москва даже готова показать американским представителям современную ракету «Сармат». Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

2019 год был непростым для России, но наша страна в целом укрепила своё влияние и продолжает делать шаги в сторону международной стабильности в условиях мира, который всё больше становится многополярным. В 2020 году Россия всё ещё остаётся под санкциями со стороны Запада и с перспективой их усиления Вашингтоном. Наша страна пытается принести мир в Донбасс, где благодаря усилиям Москвы удаётся снизить градус напряжённости, а значит, спасти человеческие жизни. В США пройдут выборы президента, поэтому наступивший год готовит для Москвы новые внешнеполитические вызовы.