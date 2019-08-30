Итоги визита Болтона в Кишинёв: новый план партнёрства Молдова-НАТО

Додон и Санду уверяли гостя в необходимости поддержки США

Рано утром 29 августа Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл с официальным визитом в Молдову, где его встречала премьер-министр Майя Санду. И уже в 8 часов утра состоялась первые переговоры Болтона на молдавской земле – с премьер-министром. По итогам переговоров Болтон и Санду дали пресс-конференцию, на которой озвучили главную тему встречи – обсуждение вопросов «укрепления сектора безопасности и обороны, что имеет ключевое значение для обеспечения независимости и территориальной целостности страны».

«Этот визит стал подтверждением того, что США являются стратегическим партнёром Молдовы», – заявила премьер.

По её словам в этом году власти Молдовы обсудят новый Индивидуальный план действий партнёрства Молдова-НАТО, при этом помощь Соединённых Штатов очень важна для Молдавии.

«Сегодняшняя помощь США в модернизации сектора безопасности и обороны достигает примерно 15 миллионов долларов в год. В этом году мы обсудим новый план действий между Молдовой и НАТО, а также перейдём ко второму этапу укрепления обороноспособности Республики Молдова. В связи с этим поддержка США важна для нас», – отметила Майя Санду.

Со своей стороны Джон Болтон высоко оценил военное сотрудничество с Молдовой и особо подчеркнул, что точно так же строятся взаимоотношения НАТО с Украиной и Грузией.

«Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества в области обороны и экономики, в том числе по вопросам обеспечения кибер-безопасности, энергетики. Повестка отношений очень богата и обладает потенциалами для развития. Я думаю, что посещение Вашингтона даст вам возможность узнать больше в этой сфере», – заявил Джон Болтон на пресс-конференции, толерантно добавив, что «каждая страна сама решает, с кем ей вести военное сотрудничество».

После окончания пресс-конференции Джон Болтон отправился в Администрацию президента Молдовы для встречи с Игорем Додоном.

«Провёл встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который находится с визитом в Республике Молдова. Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня с.г. В этом контексте пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса и продолжения внешней поддержки парламентского большинства и Правительства Республики Молдова», – написал президент Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook.

Игорь Додон отметил, что он положительно оценил «повышенный интерес руководства США к построению более интенсивных контактов с Молдавией, напомнил о визитах высокопоставленных представителей Государственного департамента и Международного агентства по развитию (USAID)». По мнению президента, всё это свидетельствует о том, что между Молдовой и США начался принципиально новый этап развития стратегического партнёрства».

Также президент Молдовы «выразил признательность американскому руководству за постоянную многостороннюю поддержку его страны».

Игорь Додон также напомнил, что Молдова будет и дальше «проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнёрских отношений со странами Запада и Востока». И отметил необходимость «мирного урегулирования приднестровского конфликта при соблюдении территориальной целостности Республики Молдова».

Что касается визита президента Молдовы в Соединённые Штаты, который запланирован на конец сентября и связан с выступлением на Генеральной Ассамблее ООН, Додон подчеркнул, что «Администрация Президента Республики Молдова рассчитывает на проведение двусторонней встречи с представителями американского руководства в Вашингтоне или Нью-Йорке».

Из Кишинёва Джон Болтон отправился дальше – в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко.

Накануне поездки Болтона по странам Восточной Европы, разведывательно-информационный центр Stratfor (США) опубликовал на своём сайте статью, в которой проанализировал причины «турне» по границам России.

По мнению Stratfor, визит в Молдову вызван необходимостью поддержать прозападную часть парламентской коалиции, которая очень нестабильна, а взгляды партнёров по коалиции на внешнюю политику диаметрально разные.

«Ключевым фактором станет любая поддержка от Болтона, направленная на укрепление или сохранение западной ориентации правительства» – уверены в Stratfor.