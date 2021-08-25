Итоги суда в Германии по "Северному потоку - 2": Эксперт указал на неочевидный момент

Цены на газ сделали "Газпром" главным победителем суда в Германии по "Северному потоку - 2", считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. "Получит те же деньги, только без наращивания поставок", - утверждает специалист.

Немецкий суд 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG о выводе "Северного потока - 2" из-под действия Третьего энергопакета газовой директивы ЕС. Своё мнение по этому поводу высказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Согласно Третьему энергопакету "Северный поток - 2" не может быть загружен "Газпромом" более чем на 50%. Остальную половину согласно документу должны использовать сторонние поставщики.

Решение по "Северному потоку - 2" принял высший земельный суд Дюссельдорфа. Однако в Германии и Евросоюзе ещё много судов более высоких инстанций, куда "Газпром" может обратиться с апелляцией и новой жалобой, прокомментировал ситуацию эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Кроме того, в Германии сейчас рассматривают возможность предоставить Nord Stream 2 AG статус "независимого оператора".

Заявка была подана в июне. Срок рассмотрения согласно законам Германии составляет два месяца, но агентство тянет с рассмотрением пакета документов,

- отметил эксперт.

Он указал, что затягивание процесса играет против Берлина, так как цены на газ в Европе продолжают расти. Марцинкевич напомнил, что котировки голубого топлива на биржах уже достигли отметки в 560 долларов. А с наступлением зимы газ обычно дорожает на 40%.

Может, федеральному агентству нравится такой подход. В таком случае ему можно сказать большое спасибо за посильную помощь "Газпрому",

- цитирует "Экономика.Сегодня" слова эксперта.

По мнению специалиста, ситуация с ценами на газ в Европе, по сути, позволит "Газпрому" получить те же деньги, что он и планировал, только без наращивания поставок голубого топлива на европейский рынок. Таким образом, компания становится главным выгодополучателем в данной ситуации.