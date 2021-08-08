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Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
08 августа 2021, 23:20 • 139 • Политика
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Владимир Познер. Он не исключил, что результаты судейства в художественной гимнастике можно объяснить политическими причинами. Но добавил, что предвзятое отношение было бы неудивительным после череды допинговых скандалов: "Ну и что вы хотите?".
Телеведущий, журналист Владимир Познер оценил итоги токийской Олимпиады в беседе с "Матч ТВ".
По его мнению, результаты можно считать вполне удовлетворительными. Если бы не скандальный финал соревнований по художественной гимнастике, наша сборная неофициально заняла бы четвёртую, а не пятую строчку в общем зачёте, добавил он.
Наша спортсменка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам в индивидуальном многоборье, несмотря на то что последняя уронила предмет в ходе выступления.
Познер не исключил, что итоги судейства можно объяснить политическими причинами, но констатировал, что реальных мотивов "мы никогда не узнаем", поскольку сам вид спорта предполагает момент субъективной оценки и не имеет очевидных результатов, как, например, бег.
Предвзятое отношение было бы неудивительным после череды допинговых скандалов, подытожил журналист:
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