Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"

Итоги скандальной Олимпиады подвёл Владимир Познер. Он не исключил, что результаты судейства в художественной гимнастике можно объяснить политическими причинами. Но добавил, что предвзятое отношение было бы неудивительным после череды допинговых скандалов: "Ну и что вы хотите?".

Телеведущий, журналист Владимир Познер оценил итоги токийской Олимпиады в беседе с "Матч ТВ".

По его мнению, результаты можно считать вполне удовлетворительными. Если бы не скандальный финал соревнований по художественной гимнастике, наша сборная неофициально заняла бы четвёртую, а не пятую строчку в общем зачёте, добавил он.

Наша спортсменка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам в индивидуальном многоборье, несмотря на то что последняя уронила предмет в ходе выступления.

Познер не исключил, что итоги судейства можно объяснить политическими причинами, но констатировал, что реальных мотивов "мы никогда не узнаем", поскольку сам вид спорта предполагает момент субъективной оценки и не имеет очевидных результатов, как, например, бег.

Предвзятое отношение было бы неудивительным после череды допинговых скандалов, подытожил журналист: