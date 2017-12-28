Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова • 366 • Аналитика



Формально Россия пока еще ни с кем не воюет. Но это только с точки зрения старого определения войны. По факту война уже идет давно, да и армия России уже реально воюет не первый год. Но все это лишь подготовка к той войне, которую надо всеми силами избежать.



Война 08.08.08 стала для российской армии первой реальной пробой сил. Тогда это была еще далеко не та армия, которая пришла спасать Сирию от терроризма спустя семь лет. По уровню технической оснащенности, по штатной структуре, по уровню боевой и тактической подготовки это были две совершенно разные вооруженные силы. Причем разные во всех смыслах этого слова.





Технологии и вооружение



Пожалуй, нет сегодня в мире ни одной армии, кроме российской, которая бы так интенсивно не перевооружалась по самому последнему слову техники. Если посмотреть на закупки систем вооружений последнего десятилетия и планы закупок на ближайшие годы, то мы увидим, что к 2025 году российские вооруженные силы будут полностью перевооружены современными типами военной техники. Причем некоторые из них будут на голову выше техники любого вероятного и невероятного противника.







Всего один пример. Боевая платформа Т-15 (тяжелая БМП). Она уж сегодня поступает в войска, а между тем мало кто знает, что в США уже давно проводилась техническая проработка такой же машины. Программа разработки GCV (Ground Combat Vehicle, наземная боевая машина) была начата в 2011 году, но, как стало окончательно понятно в 2015-м, американский ВПК не способен даже в обозримой перспективе создать такую машину. Она была либо чересчур тяжелой (70 тонн вместо 60 тонн), либо не обеспечивала необходимого уровня защиты. Уже в 2016 году Пентагон выделил деньги на очередную модернизацию старой БМП М2 «Бредли», а в ноябре того же года на Красную площадь в Москве вышли первые предсерийные российские Т-15, разработанные на платформе танка Т-14 «Армата»…



Это была настоящая пощечина американскому ВПК.



Да, «Арматы» в сирийской войне не отметились, но там были испытаны более 200 единиц другой современной и перспективной российской военной техники. В условиях реальной войны российские инженеры и военные смогли ее обкатать и устранить выявленные недостатки. А это дорогого стоит.



Умение, выучка, опыт



Для современной армии иметь на вооружении передовую боевую технику необходимо, но это условие не является достаточным для гарантированного превосходства над противником. Нужно еще этой техникой умело владеть и правильно ее применять.



Сколько было сломано копий по поводу реформ российской вооруженной силы! В 2000-х и начале 2010-х сухопутные войска претерпели несколько реформ, когда вначале создавались бригады одного типа, а затем другого, но в конце концов армия остановилась на воссоздании дивизионной структуры. Также новый облик будет придан и ВДВ и морской пехоте.







Новая техника позволила реализовать и новые тактические приемы. Например, с вводом в строй семейства боевых машин на базе БМД-4 резко расширяются огневые, а значит, и тактические возможности российских высокомобильных сил. А принятие на вооружение новой платформы «Курганец-25» позволит получить российским мобильным силам машину, сравнимую по возможностям с западными неводоплавающими и недесантируемыми боевыми машинами. Это сразу сделает их равными на поле боя так называемым тяжелым подразделениям НАТО. Или почти равными...



Новая техника позволяет российским военным не только осваивать современную тактику ведения боя, но и придумывать новую. Например, ни у кого в мире в ближайшее время не будет таких бригад-дивизий, которые смогли бы в течение считанных часов (суток) передислоцироваться за тысячи километров и с ходу вступить в бой вдалеке от логистических пунктов развертывания (аэродромов, портов, ж/д станций). Причем вооружены эти части будут самым тяжелым на сегодня вооружением (БМ с танковыми 125 мм пушками и 152-мм самоходные гаубицы).



Итак, есть техника. Есть новые тактические приемы и новые возможности их применения. Но войска должны еще научиться ими пользоваться.



Учения в российской армии в последние годы стали уже обыденным делом, причем их масштабы и задачи постоянно растут. Берем только текущий год.







Учения «Запад-2017», по сути, был отработкой быстрой переброски российской 1-й танковой армии в западную Белоруссию, а также развертывания 11 АК (в Калининградской области), 6 и 20 армий на западном оперативном направлении (в этих учениях также принимала участие значительная часть войск ВДВ).







Боевой поход кораблей Северного флота в район п-ова Таймыр и десантирование в этом районе мотострелковых частей, морской пехоты и опять же ВДВ — это на сегодня беспрецедентная комбинированная десантная операция, проведенная к тому же за Полярным кругом.



А тем временем сирийская кампания позволила за два года обкатать в реальной боевой обстановке 48 тысяч солдат и офицеров ВС России. Фактически состав несколько корпусов…



Понимание сути современной войны



Техника есть. Войска обучены на учениях и закалены в боях. Чтобы такая вооруженная сила считалась полностью боеспособной, ей нужна еще и такого же уровня система управления.



Любым, даже очень хорошим инструментом надо еще уметь пользоваться. Никто не обращал внимания, как после каждых больших учений того или иного российского генерала либо начинали двигать вверх по служебной лестнице, либо человек убирался на менее ответственную работу, либо вообще уходил на «заслуженный» отдых.



На самом деле очень интересное занятие сегодня — прослеживать карьеру российских генералов. Очень рекомендую.



Сегодня у них у всех есть реальный боевой опыт. Как на днях заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, все командующие войсками округов вместе со своими штабами побывали в длительных командировках в Сирии.



Мир финансов года уходящего и года грядущего



«Дворников, Картаполов, Суровикин, Зарудницкий, Журавлев... Они прибывали с основным составом своего управленческого аппарата: начальники оперативного управления, разведки, связи, ракетных войск и артиллерии, инженеры…»



Также через Сирию прошли все командующие армиями (со штабами), 90% командиров дивизий, и больше половины командного состава полков и бригад.



Как они себя при этом проявили? Давайте оценивать по результату. По-моему, очень неплохо. А некоторые их операции вообще были за гранью понимания их западных «коллег». А тому, кто организовал и реализовал операцию по наступлению САА от Алеппо до Евфрата, можно вообще поручать любую операцию. Войска с боями, имея перед собой опытного и сильного противника, всего за сорок дней прошли 150-200 км и тем самым предотвратили возможный удар на юг курдских «союзников», после чего сирийскую кампанию можно было со стороны американцев считать проигранной. Именно эти блестяще проведенные в 2017 году операции во многом и решили исход всей кампании.



Итак, можно приступать к выводам. Реформа российских вооруженных сил хоть еще и не окончена, но уже достигла многих промежуточных результатов. На сегодня страна имеет боеспособную армию, оснащенную современным вооружением, солдаты, офицеры и высший командный состав которой получили боевой опыт и освоили новейшие методы и тактику ведения боевых действий. И фактор Сирии во всем этом имел далеко не последнее значение. Формально Россия пока еще ни с кем не воюет. Но это только с точки зрения старого определения войны. По факту война уже идет давно, да и армия России уже реально воюет не первый год. Но все это лишь подготовка к той войне, которую надо всеми силами избежать.Война 08.08.08 стала для российской армии первой реальной пробой сил. Тогда это была еще далеко не та армия, которая пришла спасать Сирию от терроризма спустя семь лет. По уровню технической оснащенности, по штатной структуре, по уровню боевой и тактической подготовки это были две совершенно разные вооруженные силы. Причем разные во всех смыслах этого слова.Пожалуй, нет сегодня в мире ни одной армии, кроме российской, которая бы так интенсивно не перевооружалась по самому последнему слову техники. Если посмотреть на закупки систем вооружений последнего десятилетия и планы закупок на ближайшие годы, то мы увидим, что к 2025 году российские вооруженные силы будут полностью перевооружены современными типами военной техники. Причем некоторые из них будут на голову выше техники любого вероятного и невероятного противника.Всего один пример. Боевая платформа Т-15 (тяжелая БМП). Она уж сегодня поступает в войска, а между тем мало кто знает, что в США уже давно проводилась техническая проработка такой же машины. Программа разработки GCV (Ground Combat Vehicle, наземная боевая машина) была начата в 2011 году, но, как стало окончательно понятно в 2015-м, американский ВПК не способен даже в обозримой перспективе создать такую машину. Она была либо чересчур тяжелой (70 тонн вместо 60 тонн), либо не обеспечивала необходимого уровня защиты. Уже в 2016 году Пентагон выделил деньги на очередную модернизацию старой БМП М2 «Бредли», а в ноябре того же года на Красную площадь в Москве вышли первые предсерийные российские Т-15, разработанные на платформе танка Т-14 «Армата»…Да, «Арматы» в сирийской войне не отметились, но там были испытаны более 200 единиц другой современной и перспективной российской военной техники. В условиях реальной войны российские инженеры и военные смогли ее обкатать и устранить выявленные недостатки. А это дорогого стоит.Для современной армии иметь на вооружении передовую боевую технику необходимо, но это условие не является достаточным для гарантированного превосходства над противником. Нужно еще этой техникой умело владеть и правильно ее применять.Сколько было сломано копий по поводу реформ российской вооруженной силы! В 2000-х и начале 2010-х сухопутные войска претерпели несколько реформ, когда вначале создавались бригады одного типа, а затем другого, но в конце концов армия остановилась на воссоздании дивизионной структуры. Также новый облик будет придан и ВДВ и морской пехоте.Новая техника позволила реализовать и новые тактические приемы. Например, с вводом в строй семейства боевых машин на базе БМД-4 резко расширяются огневые, а значит, и тактические возможности российских высокомобильных сил. А принятие на вооружение новой платформы «Курганец-25» позволит получить российским мобильным силам машину, сравнимую по возможностям с западными неводоплавающими и недесантируемыми боевыми машинами. Это сразу сделает их равными на поле боя так называемым тяжелым подразделениям НАТО. Или почти равными...Новая техника позволяет российским военным не только осваивать современную тактику ведения боя, но и придумывать новую. Например, ни у кого в мире в ближайшее время не будет таких бригад-дивизий, которые смогли бы в течение считанных часов (суток) передислоцироваться за тысячи километров и с ходу вступить в бой вдалеке от логистических пунктов развертывания (аэродромов, портов, ж/д станций). Причем вооружены эти части будут самым тяжелым на сегодня вооружением (БМ с танковыми 125 мм пушками и 152-мм самоходные гаубицы).Итак, есть техника. Есть новые тактические приемы и новые возможности их применения. Но войска должны еще научиться ими пользоваться.Учения в российской армии в последние годы стали уже обыденным делом, причем их масштабы и задачи постоянно растут. Берем только текущий год.Учения «Запад-2017», по сути, был отработкой быстрой переброски российской 1-й танковой армии в западную Белоруссию, а также развертывания 11 АК (в Калининградской области), 6 и 20 армий на западном оперативном направлении (в этих учениях также принимала участие значительная часть войск ВДВ).Боевой поход кораблей Северного флота в район п-ова Таймыр и десантирование в этом районе мотострелковых частей, морской пехоты и опять же ВДВ — это на сегодня беспрецедентная комбинированная десантная операция, проведенная к тому же за Полярным кругом.А тем временем сирийская кампания позволила за два года обкатать в реальной боевой обстановке 48 тысяч солдат и офицеров ВС России. Фактически состав несколько корпусов…Техника есть. Войска обучены на учениях и закалены в боях. Чтобы такая вооруженная сила считалась полностью боеспособной, ей нужна еще и такого же уровня система управления.Любым, даже очень хорошим инструментом надо еще уметь пользоваться. Никто не обращал внимания, как после каждых больших учений того или иного российского генерала либо начинали двигать вверх по служебной лестнице, либо человек убирался на менее ответственную работу, либо вообще уходил на «заслуженный» отдых.На самом деле очень интересное занятие сегодня — прослеживать карьеру российских генералов. Очень рекомендую.Сегодня у них у всех есть реальный боевой опыт. Как на днях заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, все командующие войсками округов вместе со своими штабами побывали в длительных командировках в Сирии.Также через Сирию прошли все командующие армиями (со штабами), 90% командиров дивизий, и больше половины командного состава полков и бригад.Как они себя при этом проявили? Давайте оценивать по результату. По-моему, очень неплохо. А некоторые их операции вообще были за гранью понимания их западных «коллег». А тому, кто организовал и реализовал операцию по наступлению САА от Алеппо до Евфрата, можно вообще поручать любую операцию. Войска с боями, имея перед собой опытного и сильного противника, всего за сорок дней прошли 150-200 км и тем самым предотвратили возможный удар на юг курдских «союзников», после чего сирийскую кампанию можно было со стороны американцев считать проигранной. Именно эти блестяще проведенные в 2017 году операции во многом и решили исход всей кампании.Итак, можно приступать к выводам. Реформа российских вооруженных сил хоть еще и не окончена, но уже достигла многих промежуточных результатов. На сегодня страна имеет боеспособную армию, оснащенную современным вооружением, солдаты, офицеры и высший командный состав которой получили боевой опыт и освоили новейшие методы и тактику ведения боевых действий. И фактор Сирии во всем этом имел далеко не последнее значение. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 366 Источник Похожие новости Мир финансов года уходящего и года грядущего Проект «ЗЗ». Дед Мороз не едет к Санта-Клаусу Американцы продолжают войну в Сирии

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