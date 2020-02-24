Итоги первых ста дней нового правительства Молдовы

«Правительство имеет достижения, не эпохальные, конечно...»

Унионисты в парламенте Молдовы сорвали выступление премьер-министра Иона Кику с отчётом о первых ста днях работы правительства. Однако премьер отчёт всё же представил – на пресс-конференции перед журналистами.

Глава правительства назвал необоснованными заявления оппозиции о якобы существующей «огромной дыре в бюджете, которая продолжает расти».

«Это спекуляции. Мы закончили год с лучшими показателями, чем те, что были согласованы с Международным валютным фондом. И это несмотря на парламентские и местные выборы и три правительства»,

– рассказал Кику журналистам.

По его мнению, «Молдова успешно справляется со своими обязанностями при минимальном внешнем финансировании», об этом говорят цифры – дефицит бюджета в два раза меньше того, который был запланирован, а госдолг сегодня равен 25,2% от ВВП при том, что утверждён был 27,1%. Доля же грантов в бюджетных расходах уменьшилась до 2,4%.

Напомнил премьер и о том, что европейская помощь – почти €70 млн, которые были получены при правительстве Майи Санду, к самой Майе Санду не имеют никакого отношения, эти деньги были выделены Молдове «по итогам достижений страны за 2013-2018 годы». Однако экс-премьер постоянно говорит, что эти миллионы – её личная заслуга. В чём личная заслуга правительства Санду, так это в повышении в два раза (с 10% до 20%) НДС для сектора HoReCa по требованию МВФ, отметил глава правительства.

«Я считаю, что данный налог не стоило повышать до 20%. Но после марта у правительства не будет никаких обязательств перед МВФ, поскольку к тому времени уже завершится действующая с фондом трёхлетняя программа, и можно будет думать о снижении этого налога»,

– отметил Кику.

Премьер-министр уверен, что в ближайшее время Молдавия получит кредит от России и эти деньги будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов в стране. Сумма кредита пока точно не известна, речь идёт о 250 – 500 миллионах долларов.

Напомним, Ион Кику стал первым за последние семь лет премьер-министром Молдовы, посетившим Москву.

Премьер-министр заверил, что правительство Молдовы «остаётся приверженной переговорному процессу в урегулировании приднестровского конфликта в формате «5+2», несмотря на все спекуляции вокруг этой темы».

По поводу критики президентом Молдовы работы некоторых министров, Кику отметил, что это не повод для их увольнения.

«Правительство занимается оперативной деятельностью. Конечно, у одних министров дела идут лучше, у других – хуже. Парламент может выдвинуть вотум недоверия, так как каждый по-своему оценивает работу министров. Президенту может не нравиться какой-то министр, также как и вам может кто-то не нравиться или парламенту. Но решение о перестановках принимаются на основании веских доказательств, а не на простых заявлениях. Сейчас у меня нет оснований для увольнения кого-либо»,

– заявил Кику.

Полностью отчёт о работе правительства за первые сто дней опубликован на сайте правительства Молдовы.

В отчёте особо подчёркнуто «проведение комплекса мер по пресечению роста уровня серьёзных и особо тяжких преступлений в стране и углубление стратегических отношений с Турцией».

Также отмечены такие достижения правительства как «продвижение сбалансированной внешней политики, продолжение выполнения положений Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и Соглашения о свободной торговле (DCFTA), а также процесс восстановления отношений с Российской Федерацией».

По мнению политолога Романа Михаеша, нежелание оппозиции слушать отчёт премьера вполне понятен.

«В ACUM понимают, что г-н Кику всё-таки имеет какие-то достижения, не эпохальные, конечно. Но кабинет работает. Мне нравится, что у премьера есть характер, он не молчит. Он даже в социальных сетях отвечает журналистам, комментаторам. Это необычно для Молдовы. К тому же он далеко не слабая фигура. И оппозиции не удалось бы его раскритиковать и облить грязью, поэтому они и сорвали его выступление»,

– заявил политолог в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Фёдоровой на НТВ.