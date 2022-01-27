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Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе безусловно" - Козак
27 января 2022, 01:00 • 48 • Политика
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах встречи представителей "нормандской группы" во Франции.
Представитель России, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак прокомментировал итоги переговоров в Париже участников "нормандской четвёрки".
Переговоры в Елисейском дворце между представителями России, Украины, Франции и Германии длились более восьми часов.
Независимо от разночтений по Минским соглашениям перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно. С этим, по словам Козака, согласились все участники переговоров.
Разговор участников был непростой, подчеркнул Козак.
"Провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине", - сообщил представитель России.
Козак отметил, что участники в ходе переговоров установили, что "первоочередная задача в "нормандском формате" - выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений...", передаёт ТАСС.
Украину представлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
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