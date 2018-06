Итоги недели. Весь мир — театр, а Украина — цирк • 265 • Аналитика Неубиенный. На всех экранах страны



Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. А потом перед камерами появился и сам «воскреСённый». Уже и заказчик арестован...









Настоящий майданный хэрой... Так героически пролежать в луже разбавленной свиной крови ради разоблачения кровавой гэбни! А уж какое разоблачение, - так теперь только в хрестоматию выдающихся спецопераций, чтобы будущие поколения «эсбэушников» читали и плакали от радости за профессионализм своих предшественников, умудрившихся настроить против майданной Украины даже главных её подпевал и сдать свою же собственную агентуру буквально в прямом эфире. Твёрдая пятёрка.



Комментарии наших читателей:



Stranger03

Мне кто-нибудь может внятно объяснить, на кой хрен спецслужбам РФ организовывать убийство Бабченко? До вчерашнего дня я и знать не знал, что есть какой-то там журналист Бабченко...



Ищите тех, кому это выгодно. РФ-то это зачем?



cariperpaint

Конечно, только из России))) он же свой паспорт на Украине прятал и не показывал никому))) В инете его свежих фото же нету) надо было взять древнюю из паспорта.



Александр романов

Хорошая идея - это инсценировать убийство Порошенко и посмотреть на реакцию общественности, как в России, так и Украине.



Куда прыгнула жаба?



По словам Басурина, попытка приближения к позициям войск ДНР имела место на неделе. При этом украинская диверсионно-разведывательная группа сама себя раскрыла, напоровшись на минное поле.







Как-то сразу на сей раз не задалось у одной из лучших армий континента. Она-то привыкла – скакнуть в серую зону, потусоваться, а затем выставить свои позиции на фронтовой аукцион – кто больше даст. Теперь с аукционом не заладилось, ибо мины... Вдобавок одна из лучших армий континента неудачно вышла на шашлык в лесополосе под Горловкой – несколько шашлычников вместе с мангалами в итоге не досчитались. Но разве ж это как-то отменяет перемогу?..



Комментарии наших читателей:



Корсар0304

Как вариант - больше минировать "серую зону", правильно сделали. Вроде ДНР никуда дальше не собирается, а накидать мин перед своими окопами очень даже неприятно для наступающих и ДРГ.



Неплохой

У ВСУ короткая память, обычно хорошего не помнят, а здесь наоборот. Привыкли шкодничать безнаказанно, да в грудь себя стучать на гражданке по поводу и без повода. Недооценивают они, а как же иначе, если защитников Донбасса представляют недоумками, мародерами, бомжами во всех СМИ и со всех трибун.



Тралл

Командир украинской авиаразведки выкладывает ее результаты в фейсбуке!

Скоро шпионы начнут анонсировать свою заброску в тыл врага в одноклассниках.



Броня крепка?



Три артиллерийских катера из состава Каспийской флотилии переброшены в Азовское море. Катера совершили переход из Астрахани и прибыли в Керчь 23 мая 2018 года. Согласно сообщениям, целью переброски является усиление охраны Керченского моста и увеличение военного давления на Украину в Азовском море. Переброшенные артиллерийские катера - два бронекатера проекта 1204 (шифр Шмель) и один катер проекта 1400М (шифр "Гриф").



Риторика украинских «партнёров» такова, что, хочешь – не хочешь, укреплять керченское направление вместе со всей Азовской акваторией – дело, необходимое по определению. Ведь провокации, тем более после «убийства Бабченко», пусть и самые упоротые, стали нормой для воспевателей славного рытья Чёрного моря.



Комментарии наших читателей:



Андрей К

Сейчас шумеры вопли подымут о воспрепятствовании судоходству.



Rusland

Художественный свист отдыхает, сейчас услышим художественный вой. На подпевках поучаствует западная демократия.



Wedmak

Вот такая "малявка" может очень хорошо прижечь пятки. ))) Они у нас на день ВМФ стреляют каждый раз... я думал, оглохну. Правда, вопрос с мореходностью в сезон штормов как быть?



shark

Очень уважаю всех гостей ВО, но помилуйте.... Пускать слезы умиления, глядя на устаревшие (не на одно поколение) лоханки, кидать шапки в предстоящем экстазе от уничтожения Шмелями флота Украины ,да что там Украины, всех ВМС НАТО (тут про Дунай намекают...) это очень ГЛУПО. Так же как глупо "затаскивать" в Азовское море более серьезные и (что греха таить) почти штучные Буяны и иже с ними. "Шмелями" просто заткнули дырку. Проблема как была- так и осталась. Наше военно-морское присутствие в Азовском море весьма символично. Ну не было такой необходимости. Хотя после щелчка по носу от Украины в истории с островом Тузла - стоило бы и задуматься пораньше. Теперь проблема стала в "полный рост" И Мангустами с Граченками ее не закрыть. И проекта для Азовского моря у нас нет. А вот "Гюрза" очень даже подходящий вариант для Азовского моря. Вот исходя из этого, надо думать... Что мы можем противопоставить Гюрзе и будущим сюрпризам от шумеров. Шутку с Бабчено на Западе как-то не оценили



Оборонка. Холст, масло



Украинский государственный концерн "Укроборонпром" 24 мая 2018 года заявил, что ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А. А. Морозова", входящее в состав ГК "Укроборонпром", проводит работы по созданию боевых машин нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах. Конструкторы и инженеры ХКБМ сейчас сосредоточены на создании БМП-У, новой боевой машины пехоты, которая должна заменить БМП-1 и БМП-2.







Гениальные украинские решения по военной технике – норма дня сегодняшнего. Подставить «нужную» букву и выдать за новейшую разработку – это ещё что. А есть ведь и карандашное супероружие из серии танка «Тирекс» - украинского уничтожителя «Армат». Отдельный разговор о том, что и «Армат» пока столько, что пока лишь для парадных дефиле, но факт остаётся фактом: одни закидывают шапками, другие – карандашами.



Комментарии наших читателей:



НЕКСУС

БМП-У? Убожество? Или Унижение?



svp67

А у нашего "Курганца-25", цифра - это что? Двадцать пять лет ожидания или двадцать пять парадных машин?



Sadko88

Да пёс с ними... Чего стебаться над нищей страной пытающейся доказать самой себе собственное величие? Выборы там скоро. Там, что ни создай, проблема останется прежней. Некому воевать, и не будет. Не хотят украинцы воевать. Не видят смысла. Есть, конечно, на передовой подразделения, заточенные самовнушением отбить у "ватников" территории Новороссии, но до первых серьёзных потерь. И этого недостаточно даже для локального успеха. Что до остальных - дураков всё меньше умирать за власть, которую ненавидят как сами, так и их родственники, да и вообще, родня или живёт или работает в России. Стреляющая американская дипломатия



ПАК ДА. Всё-таки летающее крыло?



В отдаленном будущем в небо должен подняться первый опытный самолет, созданный в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). На данный момент этот проект находится на стадии проектных работ и потому большая часть сведений о нем пока не подлежит разглашению. Впрочем, время от времени в отечественной и зарубежной прессе появляются новые сообщения и оценки. За последние месяцы общий объем доступной информации о ПАК ДА заметно увеличился.







Проект ПАК ДА: за завесой секретности



Если верить той информации, которая просачивается по проекту ПАК ДА, то решили, что называется, топить за летающее крыло. Главное, чтобы в конечном итоге, проект не остался в формате красочных рисунков, а всё-таки дошёл до ВКС России. И не просто дошёл, а стал новой опорной точкой развития дальней авиации.



Комментарии наших читателей:



S-Kerrigan

Долгое время твердилось, что:

- концепция "летающее крыло" это "тупик"/"глупое решение"

- стелсы никому не нужны, радары их видят без проблем



Однако практика показывает, что оба утверждения вранье и/или лицемерие - ничем иным не объяснить тот факт, что РФ, пусть и с опозданием на 20-30 лет, но идет тем же путем.



Лично я вполне нормально отношусь к ситуации, когда оказываюсь "в дураках" и понимаю, что надо "копировать" на основе опыта соседей. Ничего зазорного в этом не вижу. Вся история стран этим пропитана. Физика у всех одна и та же.

Меня напрягает, когда поднимается вой в духе кастрюлеголовых "фу-у-у, у них кривые поделки, а вот наше...", а потом оказывается, что эти "кривые поделки" - за этим будущее. ВСУ: войско сумасшедших уголовников



venik

Думается вы, уважаемый чего-то "недопоняли".....

Во-первых никто и не утверждал "что "летающее крыло" - тупиковый путь"!! (Если можете привести КОНКРЕТНЫЕ ССЫЛКИ на конкретные материалы - прошу "в студию"!!).

Во-вторых, никто и не утверждал, что "летающее крыло" БОЛЕЕ заметно, чем машины "традиционной ориентации".

Да! Они менее заметны, хотя радары их ВСЁ РАВНО видят (!). Просто дальность обнаружения снижается!

Кстати, В-2 критиковали (и вполне заслуженно!) за принятую концепцию применения - изначально он предназначался для доставки СВОБОДНО-ПАДАЮЩИХ термоядерных бомб на территорию противника (т.е. должен просачиваться через систему ПВО!!!!!). Когда до амеров "доехало", что "ни фига не выйдет", они и начали приспосабливать его под "Томагавки".... В результате и возникла тема "В-21"...



VeteR_2

Ржать начали, когда "псевдостелс" сбили советским старьем... (не в обиду советской технике).



Киборги вы чи не киборги



Украинские военнослужащие продолжают покидать ряды своих подразделений непосредственно на передовой. При этом одни из них бегут в тыл и пытаются скрываться от украинского правосудия, а другие, понимая, что скрыться в итоге вряд ли удастся, решают перейти на сторону народных республик Донбасса.







Спастись от произвола: военнослужащие 14-й бригады ВСУ перешли на сторону ЛНР

Тенденция говорит об отношении атошников к самим себе и обычных украинских граждан к атошникам. Подавляющее большинство населения не видит в этих обряженных в камуфляж своих защитников. А тут антипиара добавляет ещё и команда Порошенко (к выборам), объявляя, что в среде «ветеранов АТО» буквально яблоку негде упасть от количества «агентов Кремля», которые через одного «получают деньги из фонда Путина». А фонд тот, видимо, настолько секретен, что даже сам Владимир Путин ни сном, ни духом о его существовании. Тарелка супа и стакан компота. Цена бандеровских убеждений

Кстати, а где же знаменитая удаль киборгская?..



Комментарии наших читателей:



лысова

Давно бы многие срулили, если бы не оставшиеся родственники, к которым будут применены неадекватные действия.



К-50

Чем быстрее они скинут с руководства и из жизни укробандеровскую клику, тем больше их в живых останется, да и гражданских меньше пострадает вместе с другим ущербом.



APASUS

Интересно выглядит - все защитники страны как правило в балаклавах!

Чего бояться "герои", зачем лица скрывают? А может они бояться мести и понимают прекрасно что они преступники.



Дайте газ и миллиард!



В Европе начали арестовывать имущество «Газпрома». Швейцарские судебные приставы начали выполнять решение Стокгольмского арбитража, согласно которому наш газовый гигант должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.







Голубая мечта «Нафтогаза», как и украинских властей любой эпохи незалЭжности,- труба с российским газом в Европу, которую можно использовать как здравницу, житницу и кузницу. Труба без газа в интересы Киева, понятное дело, не входит. Но упоротость достигла таких невероятных масштабов, что будут продолжать делать всё, чтобы новая труба пошла через кого угодно, но только не через территорию Украины.



А потому думается, пройдёт несколько лет и прилетит в Сочи или Москву украинский «Румен Раден» и/или «Бойко Борисов» и заявит, что старший и большой всегда должен прощать младшего и маленького, и что газ трубу надо бы всё-таки вести через украинские земли. И Россия, как добрая душа, скажет: Хорошо, брат, так тому и быть. Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 3)



Комментарии наших читателей:



Чёрный

Что бы не проигрывать в евросудах, нужно в топ-менеджеры крупных компаний с госучастием не своих деток и лично преданных холуёв засовывать, а назначать грамотных экономистов и юристов.



Прутков

Как защитить? Разбомбить Швейцарию или Швецию? А если посмотреть, кто является акционерами "Северного потока", то окажется, что там сплошь немецкий бизнес. Так что в данном случае Украина "наступила на мозоль" немецкому бизнесу. Мамочка Меркель скажет Порошенко "большое спасибо" за это. Всё только начинается. Так было и с арестом имущества по иску акционеров ЮКОСА. Украину сталкивают лбом с европейским бизнесом. Последствия таких действий проявляются не сразу. Но когда проявляются, то некоторым будет очень "больно".



Тралл

У армянского радио спрашивают, чем отличается Янукович от Порошенко.



Радио отвечает:

- Янукович по молодости снял с прохожего шапку, а Порошенко в зрелости с половины населения Украины – штаны.



Неужели «КамАЗы» и «Уралы» на пенсию отправят?



В 2018 году в Вооруженные силы России начнут поступать новые автомобили «Торнадо», рассказал в эфире радио Эхо Москвы начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ, генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Комментарии наших читателей:







На смену, понятное дело, нет, а вот в качестве дополнения – то да. Ибо гонять бронированные фуры для перевозки мешков с гречкой от дальнего склада к солдатской столовой – ни есть высший пилотаж в экономике. Да и российская армия без КамАЗов и Уралов – это практически то же самое, что российская армия без «Калаша». Армия Лихтенштейна. Букет одуванчиков с запахом нацизма



Комментарии наших читателей:



Chertt

Естественно, что «Торнадо» и «Тайфун» стоят значительно дороже, поэтому возникает вопрос "Откель такое богатство (с)"



Servisinzhener

Машины конечно хорошие, но вот насколько обоснована полная замена на всех грузовиков на бронированные варианты.



cariperpaint

Скорее надо поправить сразу что КамАЗы и Уралы не исчезнут, а просто станут другими. Ибо Тайфун и Торнадо - это не марка авто.



Су-57 побеждает F-35, потом F-35 побеждает Су-57



Единственное, что может противопоставить «Локхид Мартин» совместно с норвежской «Kongsberg Defence Systems» нашему Су-57, — это окончательную разработку и адаптацию к двум «тесным» внутрифюзеляжным отсекам «Лайтнинга» тактической ракеты JSM c дальностью более 300 км, разрабатываемой на базе всем известной противокорабельной NSM специально для Военно-воздушных сил Норвегии.







Если читать аналитику в западной прессе, то она такова, что сегодня F-35 наголову разбивает эскадрилью Су-57, и американский пилот при этом смотрит «Белоснежку и семь гномов» на экране мультимедийного шлема, а завтра Су-57 вдруг становится настолько великолепен, что ни F-35, ни F-22 ему и подмётки не годятся.



Комментарии наших читателей:



сибиралт

Гордиться "недоделышем" без боевых побед пока рановато. Но в этом уже что-то есть.



Rafale

Ну что вы все до пингвина докопались? Уже выяснили - проект экономический. Чисто с военной точки зрения - универсальная рабочая лошадка, в меру малозаметная, не очень быстрая, при этом совсем не провальная. Единственное, что у амеров не вышло - сделать его недорогим (но об этом уже говорилось). Нельзя его сравнивать с Ф-22 и Су-57. Это не его класса соперники изначально. Блеф японского премьера утомил соотечественников



123456789

Какой из истребителей эффективнее, докажут только реальные воздушные бои.



Четверо погибших



Министерство обороны РФ подтвердило информацию о трагическом инциденте в Сирийской Арабской Республике. Погибли четверо российских военнослужащих.



Артиллерийская батарея сирийской армии, в расположении которой находились несколько российских военных инструкторов, была атакована в ночное время мобильными группами боевиков. События развивались в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики использовали пикапы и открыли огонь по военнослужащим САА и ВС РФ из крупнокалиберного стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов.



Российские и сирийские военнослужащие приняли бой. Огнём артиллерии боевики были отброшены, но предприняли попытку новой атаки. В результате боя двое россиян погибли на месте, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести, в основном осколочные. Боевики тоже понесли потери — не менее 43 убитыми.







Минобороны подтверждает информацию о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии



«Военное обозрение» вместе с семьями и близкими погибших скорбит по героям.



Все российские военнослужащие, участвовавшие в тяжёлом бою, представлены к государственным наградам.



Комментарии наших читателей:



Товарищ Ким

Земля пухом…



Мар.Тира

Недаром США окопались в районе Дейр-Эз-Зор, создавая с помощью курдов анклавы и перенаправляя ИГИЛ (запрещено в России) в нужное место… Точность обстрела позволяет сделать вывод о наведении боевиков ССО США! Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся!



Merold

Это позволяет сделать вывод только о криворукости разведки, охраны объекта и организации обороны. Подпустить боевиков на расстояние миномётного выстрела в чистом поле — это постараться надо.

Кстати, как пример грамотно организованной защиты объекта можно привести нападение вагнеровцев и местных под Дейр-Эз-Зор на американцев. Разведка, мониторинг местности, перехват радиопереговоров и мгновенная поддержка с воздуха наглядно показала, чем такие нападения заканчиваются. Из 40 спецназовцев США, находившихся на объекте, потерь не было.



Мар.Тира

При соответствующей подготовке и оборудовании это возможно. В данном случае просчёт позволил мобильной группе боевиков подойти так близко к батарее и нанести удар. Я продолжаю утверждать, что без технической поддержки сторонних специалистов здесь не обошлось.



Antidote

Обстрел был с пикапов и птуров, не высасывайте из пальца. Охранение из местных, при виде приближающейся пыли тачанок сбежало и оставили пацанов с гаубицами одних.



лаврентий павлович

Вечная память героям. А бармалеев с их западными советниками нужно безжалостно карать, в плен не брать.



Боевиков убивать… нельзя!



Предупреждение от миссис Науэрт весьма любопытное. И показательное. Дело в том, что сирийская армия при содействии российских ВКС как раз закончила освобождать от боевиков пригороды Дамаска, захваченные «оппозиционерами» семь лет назад, в 2011 году.



Похоже, Госдепартаменту очень не нравится быстрое уменьшение площадей, контролируемых вооружённой «демократической оппозицией». И было бы недурно, если бы сирийская армия, а заодно и русские с иранцами прекратили бы освобождать территории от бородатых и послушали бы, что говорят умные тёти и дяди из США.



Заокеанский гегемон словно учит: слушаться надо не голоса разума, а голоса Вашингтона.



Комментарии наших читателей:



Охотовед 2

Есть хоть кто-то, кому США не угрожают? Глупые людишки… Угрожалку поберегите, а то болеть будет сильно! Надоели эти говорящие головы!!! Ладно, эта хоть не радикально страшненькая…



НЕКСУС

Хм… Уже не стыдясь и не стесняясь обозначают на весь мир, на чьей стороне США воюют.



krops777

Врать в интересах СГА — это её прямая обязанность, за это ей платят деньги.



kventinasd

И что? Власти Сирии в своей стране и имеют полное право уничтожать бандитов и американцев, кстати, тоже, поскольку в Сирии они заняты обыкновенным бандитизмом. А Госдеп по этому поводу должен просто заткнуться. Не его это дело. Час "Х" уже близок. Скоро им придется убираться домой с поджатым хвостом, как это уже было во Вьетнаме.



Ошибка Абдаллаха



Министерство обороны России резко высказалось по поводу публикации в ливанских и израильских изданиях информации о том, что самолёты Су-34 ВКС РФ осуществили перехват израильских F-16. Напомним, первоначально такого рода информация появилась на ливанском информационном портале AMN и нескольких порталах Израиля, причём было отмечено, что нет точных данных, был ли это перехват Су-34 самолётов F-16, «или же наоборот».



В российском оборонном ведомстве такого рода публикацию назвали «дилетантской глупостью»: «Информация, распространённая одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость». Отмечено, что Су-34 хоть и имеют функции не только бомбардировщика, но и истребителя, но не используются в ВКС РФ для перехватов каких-либо самолётов.



Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует



Первоисточником «информации» о «перехватах», по-видимому, являются видеокадры в Интернете. Их опубликовал пользователь Абдаллах Самра. Именно на них основывали свои публикации ливанские и израильские ресурсы. Абдаллах утверждал, что над Ливаном замечен российский Су-34, сопровождавший израильские военные самолёты («или наоборот»). На кадрах, однако, был всего один самолёт! В израильских же СМИ предположили, что (если кадры действительно ливанские) речь могла идти об «учениях ВКС РФ в районе границы Сирии и Ливана».



При таком аналитическом подходе любой самолёт в небе может стать источником десятков конспирологических гипотез. Да с таким-то пристрастием недолго и НЛО в небе над Ливаном разглядеть! Специально для восточных экспертов «ВО» сообщает: инопланетяне тоже помогают русским.



А теперь чуть-чуть самой обыкновенной правды: российские Су-34 задач в воздушном пространстве Ливана не выполняют.



Комментарии наших читателей:



Chertt

То, что новость, мягко говоря, предельно дурная, было понятно сразу. Фронтовые бомбардировщики РФ, перехватывают лёгкий маневренный истребитель, да ещё в небе чужого суверенного государства. Что непонятно, так это количество комментариев от не самых глупых (как казалось) людей.



ДРЕВНЕЙШИЙ

Хоть наше МО отреагировало! А ведь все так надеялись, что, может, быть даже наши хвалёные Ф-35 в небе Ливана тапками гоняли!!!А тут такой облом!!!



лысова

Израильские СМИ предположили (если кадры действительно ливанские), что речь могла идти об «учениях ВКС РФ в районе границы Сирии и Ливана». Что-то и у них с думалкой не так. Надо же ляпнули: учения в р-не боевых действий!



Неочевидная ответственность



Министр иностранных дел Нидерландов сделал заявление по поводу катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года. После высказываний министра транспорта Малайзии о том, что он считает заявления голландской прокуратуры о вине России бездоказательными, глава голландского МИД Стеф Блок заявил, что Нидерланды не исключают и того, что в конечном итоге вина может быть возложена на украинскую сторону. В частности, речь зашла о том, что официальный Киев нарушил международные нормы, не позаботившись о том, чтобы закрыть воздушное пространство страны во время боевых действий на её территории. Правда, Блок отметил, что пока нет достаточных оснований утверждать, что ответственность Украины очевидна.







Это что же получается? Основания тыкать пальцем в Россию (именно так это действие назвал министр транспорта Малайзии) у Нидерландов имеются, несмотря на отсутствие доказательств, а вот основания для разбирательства по поводу очевидных фактов вины Украины… неочевидны?



С другой стороны, Нидерландам, ранее заявлявшим о вине России, придётся всё же ответить на вопросы о том, какие действия не предприняла, а какие, наоборот, предприняла Украина в тот страшный для гражданской авиации день. Придётся Украине отвечать: ведь она не только не закрыла воздушное пространство, но и повела самолёт над эпицентром боёв. Также известно, что Киев после катастрофы «спрятал» днепропетровских диспетчеров и до сих пор не раскрыл данные об их переговорах с членами экипажа борта MH17.



Неочевидная ответственность, говорите?



Комментарии наших читателей:



Чёрный

Ежу понятно, что достоверные результаты Западу не нужны. Все заявления Нидерланды делают исходя из политической конъюнктуры, что лишний раз доказывает продажность и лживость западных политиков…



Диванный эксперт

Вот как предоставят черные ящики, диспетчеров и записи переговоров, тогда и надо начинать переговоры, иначе никак…



rotmistr60

Слишком заигрались голландские "специалисты" в вину России. Четыре года переливая из пустого в порожнее, сами создали ситуацию, в результате которой даже на Западе растёт число сомневающихся в объективности расследования. Лучше поздно, чем никогда.



Армия есть, оружия и патронов нет



Немецкая пресса публикует материалы о недоработках Урсулы фон дер Ляйен на посту министра обороны ФРГ. Оказывается, специальные комиссии, включая Счётную комиссию бюджетного комитета парламента, выявили факты «липовых» отчётов по поставленной на вооружение бундесвера военной технике. Многие системы оружия, которые министерство обозначило как «готовые к действию», на самом деле таковыми не являлись. Например, корветы, официально классифицированные как «боеготовые», или не имели вооружения при сдаче в войска, или это вооружение не отвечало заявленному функционалу. Выявлены даже не готовые к использованию управляемые ракеты!







На что же годятся корабли и подводные лодки, которые не оснащены вооружением? На что способен военный флот, коли у нет нет ракет? И неужели такой флот «боеготов»? Вопросы риторические. Нехорошо, Урсула! Приписками занимаетесь! А ведь времена тяжёлые, «русская угроза» на пороге!



Напомним, такого рода проблемы у немецкой армии озвучиваются в прессе не впервые.



В прошлом году, к примеру, выяснилось, что у немецкой армии самым серьёзным образом истощён запас боеприпасов.



В 2015 г. проходила информация, что на учениях немцы воюют вместо пулемётов черенками от лопат (или, по плохо проверенным слухам, от мётел), имитируя ртами звуки стрельбы. «Та-та-та… Та-та-та!»



Комментарии наших читателей:



Chertt

Придется фрау фон дер Ляйен возвращаться к своей специальности — гинекологии. Отвыкла небось, от зрелища «объектов специализации».



cniza

Предки немцев в гробу вьюном вертятся от того, во что превратилась немецкая нация, а вернее, куда её засунули США.



kit88

Так чего им вертеться. Эти же предки во всем сами и виноваты. А кто их просил на Русь двигаться? Сидели бы у себя в "тысячелетнем рейхе" и на восток даже не думали смотреть. А так "даже французы" их победили. Вот теперь их потомки сидят под каблуком Дяди Сэма и пикнуть боятся.



Не перспектива, но реальность



Американский специалист по аэрокосмическим технологиям Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Томас Джулиано высказался по поводу процесса создания в России уникального вида оружия – комплекса «Авангард» с гиперзвуковым ракетным блоком. По словам Джулиано, России удалось сделать то, что пока ещё не удавалось сделать никому: создать силовую установку, которая обеспечивает скорость движения выше 10 скоростей звука (10 Махов). При этом американский эксперт отмечает, что Россия решила задачу весьма эффективно.







Американский эксперт: "Авангард" — это настоящий технологический прорыв русских



И аргументы у эксперта имеются.



Не только Россия, но и США и Китай тоже пытались тестировать свои варианты гиперзвукового оружия. Однако ни изделие HTV (США), ни DF-ZF (Китай) в ходе испытаний себя должным образом не проявили. Таким образом, заокеанский эксперт даёт понять, что заявления русского президента Путина о разработке перспективного гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» нужно воспринимать со всей серьёзностью.



Комментарии наших читателей:



Дед-Макар

Если бы США окружили и санкциями давили, они бы тоже что-то аналогичное создали… Жить захочешь — и не то выдумаешь! Мы же русские…



oleg-gr

Американцы привыкли бюджеты пилить. Для РФ выбор небольшой: что-то придумать или сдаться. Вот и получается: голь на выдумки хитра.



rocket757

Мы не есть голь, не надо наших предков обижать! Они нам наследство оставили на многие годы вперёд! Будем достойны наших великих предков!



Китайцы хвалят китайское



Китайский портал Sina.com выпустил материал, в котором утверждается, что три ведущих страны Латинской Америки, Аргентина, Бразилия и Чили, перестали закупать российское вооружение, отдав предпочтение китайскому. Издание пишет, что Россия ранее поставляла вооружение в вышеперечисленные страны (в 2013 году — на 928 млн. долларов), но к 2017 году поставки приблизились к нулю.



Китайский портал называет две проблемы российского ВПК. Первая проблема — конкурентоспособность, которая якобы основывается на западных разработках и компонентах. Под санкциями Россия не сможет покупать западные компоненты. Вторая проблема российского ВПК — очень низкий уровень инвестиций в новые технологии и разработку программного обеспечения в России.







Вывод китайских аналитиков, надо полагать, тоже имеет две составляющие. Во-первых, российское оружие неконкурентоспособно, а потому русские скоро потеряют мировой рынок вооружений. Во-вторых, то, что потеряют русские, займут китайцы: уж они-то выпускают действительно качественную технику, основанную на отечественных компонентах. Откуда появились такие компоненты, аналитики стыдливо умалчивают.



Комментарии наших читателей:



Злой 55

Есть в этом и своя правда… Но основа всё-таки лежит в обученности солдат и командиров… Нет смысла доверять макаке пульт управления огнём ПУ-12…



Татьяна

Дело даже не в рынке! А именно. Наличие отечественных компонентов для производства военной техники как таковой играет принципиально колоссальную роль во время войны и подготовки к войне!

На носу война НАТО с Россией, причём, по планам Пентагона, на российской территории! Нельзя на это закрывать глаза! В стратегическом плане России уже не до рынка.

И если ВПК РФ не сделает стремительное замещение импорта комплектующих изделий как можно быстрее, то Россия может эту войну по большому счёту и проиграть — и проиграет её обязательно!

Об этом правительству РФ, ВС РФ и ВПК РФ нужно было думать ещё года 2 назад!

И сейчас России необходимо как можно быстрее выйти из этого положения.



maxim947

Эксплуатация всё равно покажет и расставит всё по местам, особенно в части качества. Но то, что отстаём, это факт, и мы его не скрываем, так что наверстаем всем на радость.))



Откиньтесь на спинки кресел



Пол Крейг Робертс — известный экономист, аналитик, доктор наук. Мистера Робертса не пригласили на экономический форум в Санкт-Петербург, но если бы он там присутствовал, то выступил бы с речью, посвящённой разграблению России и ошибочной политике Путина, направленной на интеграцию с Западом.



Экономист старой закалки Робертс советует России развиваться без Запада и даже без долларов, которыми так любит оперировать ЦБ РФ и в которых, в точности по финансовой политике Кудрина, хранятся валютные сбережения государства, обожающего кубышки. Мистер Робертс, склонный в последние годы к художественной конспирологии (по меньшей мере, к гиперболизации), забывает, однако, что Россия продаёт нефть за доллары, и правила рыночной игры здесь устанавливает не она. Забывает он и о том, насколько сильно федеральный бюджет РФ зависит от нефтедолларов. Существует также острый вопрос западных технологий.







Что касается Путина, который часто упоминается в материале Робертса, то с его воззрениями касательно США всё просто и понятно. Тут двух мнений быть не может.



Два года тому назад, как раз на Петербургском экономическом форуме, президент России назвал США единственной супердержавой. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — заявил Путин. Также он отметил, что Россия хочет и готова работать с Соединёнными Штатами: «Миру нужна такая мощная страна, как США. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения».



Россия же — не сверхдержава, да ей это и не нужно. Ранее, в январе 2016 г., В. Путин сказал, что Россия не претендует на роль супердержавы: «…это дорого и ни к чему».



Если вернуться к тезисам Робертса, то, по-видимому, следует заключить: американским неоконсерваторам и впрямь пора откинуться на спинки кресел и расслабиться.



Комментарии наших читателей:



Vard

Где-то я с ним согласен, где-то не совсем… Но основная мысль соответствует действительности. Нас губят дети гнезда Гайдарова…



виктор н

Пока мы вместо огорода и сбора грибов будем сидеть у своих компов, экономике будет светить только кирдык! И даже 16 президентов ничего не смогут сделать!

Я долго живу, но ни разу манная каша на меня не капнула, за кого ни голосуй.

Персональная экономическая программа: обеспечивать себя лично, работая и подрабатывая, рассматривая пенсию как подарок судьбы (на масло).



Владивосток1969

Если экономика страны будет зависеть от сбора грибов, то это уже даже и не Габон.



mari.inet

Не могу назвать современную экономическую политику России неолиберальной. Она уже давно стала неким государственным капитализмом. Вроде и крупная частная собственность приветствуется, и в то же время государство принимает самое активное участие в серьёзных отраслях промышленности, особенно в оборонной.

То, что "объясняет" гражданам России Пол Крейг Робертс — это ползучая провокация, неплохая попытка настроить народ против своего же правительства и против Путина конкретно. Но Путин не равняется на Запад и на США. ВВП учитывает все их ошибки, стараясь избегать таковых в российских реалиях. Вот уж где слово "гибридный" становится уместно: можно сказать, что в России гибридный экономический курс. С развитием малых частных предприятий, крупной частной собственности, серьёзного частного бизнеса с государственным контрольным пакетом акций и чисто государственных предприятий.

Не надо доверчиво вестись на "аналитику" Робертса, как и на любую другую аналитику от западных "специалистов". Все они исподволь пытаются вползти в душу и сознание российского человека, чтобы затем поднять народ против умной российской власти. А власть у нас сейчас умная. По западному курсу не дрейфует. Идёт своим путём, независимым, в то же время не устраняясь от западных инвестиций и взаимодействуя с западным капиталом. И это правильно. Самоизоляция России нам ни к чему.



Ингвар 72

А государственный капитализм действительно государственный? По-моему, у нас просто государство олигархическое и используется в своих целях кучкой олигархов.



народник

Совершенно верно. Небольшое уточнение.

У нас в России периферийный компрадорский олигархо-бюрократический капитализм с авторитарной формой правления. Вот такая общественно-политическая формация с двумя господствующими классами — бюрократами и олигархами. Такой строй не способен обеспечить для России необходимый уровень развития. Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. А потом перед камерами появился и сам «воскреСённый». Уже и заказчик арестован...Настоящий майданный хэрой... Так героически пролежать в луже разбавленной свиной крови ради разоблачения кровавой гэбни! А уж какое разоблачение, - так теперь только в хрестоматию выдающихся спецопераций, чтобы будущие поколения «эсбэушников» читали и плакали от радости за профессионализм своих предшественников, умудрившихся настроить против майданной Украины даже главных её подпевал и сдать свою же собственную агентуру буквально в прямом эфире. Твёрдая пятёрка.По словам Басурина, попытка приближения к позициям войск ДНР имела место на неделе. При этом украинская диверсионно-разведывательная группа сама себя раскрыла, напоровшись на минное поле.Как-то сразу на сей раз не задалось у одной из лучших армий континента. Она-то привыкла – скакнуть в серую зону, потусоваться, а затем выставить свои позиции на фронтовой аукцион – кто больше даст. Теперь с аукционом не заладилось, ибо мины... Вдобавок одна из лучших армий континента неудачно вышла на шашлык в лесополосе под Горловкой – несколько шашлычников вместе с мангалами в итоге не досчитались. Но разве ж это как-то отменяет перемогу?..Три артиллерийских катера из состава Каспийской флотилии переброшены в Азовское море. Катера совершили переход из Астрахани и прибыли в Керчь 23 мая 2018 года. Согласно сообщениям, целью переброски является усиление охраны Керченского моста и увеличение военного давления на Украину в Азовском море. Переброшенные артиллерийские катера - два бронекатера проекта 1204 (шифр Шмель) и один катер проекта 1400М (шифр "Гриф").Риторика украинских «партнёров» такова, что, хочешь – не хочешь, укреплять керченское направление вместе со всей Азовской акваторией – дело, необходимое по определению. Ведь провокации, тем более после «убийства Бабченко», пусть и самые упоротые, стали нормой для воспевателей славного рытья Чёрного моря.Украинский государственный концерн "Укроборонпром" 24 мая 2018 года заявил, что ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А. А. Морозова", входящее в состав ГК "Укроборонпром", проводит работы по созданию боевых машин нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах. Конструкторы и инженеры ХКБМ сейчас сосредоточены на создании БМП-У, новой боевой машины пехоты, которая должна заменить БМП-1 и БМП-2.Гениальные украинские решения по военной технике – норма дня сегодняшнего. Подставить «нужную» букву и выдать за новейшую разработку – это ещё что. А есть ведь и карандашное супероружие из серии танка «Тирекс» - украинского уничтожителя «Армат». Отдельный разговор о том, что и «Армат» пока столько, что пока лишь для парадных дефиле, но факт остаётся фактом: одни закидывают шапками, другие – карандашами.В отдаленном будущем в небо должен подняться первый опытный самолет, созданный в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). На данный момент этот проект находится на стадии проектных работ и потому большая часть сведений о нем пока не подлежит разглашению. Впрочем, время от времени в отечественной и зарубежной прессе появляются новые сообщения и оценки. За последние месяцы общий объем доступной информации о ПАК ДА заметно увеличился.Если верить той информации, которая просачивается по проекту ПАК ДА, то решили, что называется, топить за летающее крыло. Главное, чтобы в конечном итоге, проект не остался в формате красочных рисунков, а всё-таки дошёл до ВКС России. И не просто дошёл, а стал новой опорной точкой развития дальней авиации.Украинские военнослужащие продолжают покидать ряды своих подразделений непосредственно на передовой. При этом одни из них бегут в тыл и пытаются скрываться от украинского правосудия, а другие, понимая, что скрыться в итоге вряд ли удастся, решают перейти на сторону народных республик Донбасса.Тенденция говорит об отношении атошников к самим себе и обычных украинских граждан к атошникам. Подавляющее большинство населения не видит в этих обряженных в камуфляж своих защитников. А тут антипиара добавляет ещё и команда Порошенко (к выборам), объявляя, что в среде «ветеранов АТО» буквально яблоку негде упасть от количества «агентов Кремля», которые через одного «получают деньги из фонда Путина». А фонд тот, видимо, настолько секретен, что даже сам Владимир Путин ни сном, ни духом о его существовании.Кстати, а где же знаменитая удаль киборгская?..В Европе начали арестовывать имущество «Газпрома». Швейцарские судебные приставы начали выполнять решение Стокгольмского арбитража, согласно которому наш газовый гигант должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.Голубая мечта «Нафтогаза», как и украинских властей любой эпохи незалЭжности,- труба с российским газом в Европу, которую можно использовать как здравницу, житницу и кузницу. Труба без газа в интересы Киева, понятное дело, не входит. Но упоротость достигла таких невероятных масштабов, что будут продолжать делать всё, чтобы новая труба пошла через кого угодно, но только не через территорию Украины.А потому думается, пройдёт несколько лет и прилетит в Сочи или Москву украинский «Румен Раден» и/или «Бойко Борисов» и заявит, что старший и большой всегда должен прощать младшего и маленького, и что газ трубу надо бы всё-таки вести через украинские земли. И Россия, как добрая душа, скажет: Хорошо, брат, так тому и быть.В 2018 году в Вооруженные силы России начнут поступать новые автомобили «Торнадо», рассказал в эфире радио Эхо Москвы начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ, генерал-лейтенант Александр Шевченко.Комментарии наших читателей:На смену, понятное дело, нет, а вот в качестве дополнения – то да. Ибо гонять бронированные фуры для перевозки мешков с гречкой от дальнего склада к солдатской столовой – ни есть высший пилотаж в экономике. Да и российская армия без КамАЗов и Уралов – это практически то же самое, что российская армия без «Калаша».Единственное, что может противопоставить «Локхид Мартин» совместно с норвежской «Kongsberg Defence Systems» нашему Су-57, — это окончательную разработку и адаптацию к двум «тесным» внутрифюзеляжным отсекам «Лайтнинга» тактической ракеты JSM c дальностью более 300 км, разрабатываемой на базе всем известной противокорабельной NSM специально для Военно-воздушных сил Норвегии.Если читать аналитику в западной прессе, то она такова, что сегодня F-35 наголову разбивает эскадрилью Су-57, и американский пилот при этом смотрит «Белоснежку и семь гномов» на экране мультимедийного шлема, а завтра Су-57 вдруг становится настолько великолепен, что ни F-35, ни F-22 ему и подмётки не годятся.Министерство обороны РФ подтвердило информацию о трагическом инциденте в Сирийской Арабской Республике. Погибли четверо российских военнослужащих.Артиллерийская батарея сирийской армии, в расположении которой находились несколько российских военных инструкторов, была атакована в ночное время мобильными группами боевиков. События развивались в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики использовали пикапы и открыли огонь по военнослужащим САА и ВС РФ из крупнокалиберного стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов.Российские и сирийские военнослужащие приняли бой. Огнём артиллерии боевики были отброшены, но предприняли попытку новой атаки. В результате боя двое россиян погибли на месте, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести, в основном осколочные. Боевики тоже понесли потери — не менее 43 убитыми.«Военное обозрение» вместе с семьями и близкими погибших скорбит по героям.Все российские военнослужащие, участвовавшие в тяжёлом бою, представлены к государственным наградам.США предупредили сирийское правительство о недопустимости боевых действий в отношении боевиков на юго-западе страны. Глава пресс-службы Госдепа Х. Науэрт заявила, что, если сирийская армия начнёт операцию в зоне деэскалации, то США предпримут «решительные надлежащие меры». Также представительница Госдепа заявила, что США остаются приверженными обеспечению стабильности в зоне деэскалации, а «режим Асада» при поддержке России и Ирана постоянно нарушает режим прекращения огня и продолжает конфликт.Предупреждение от миссис Науэрт весьма любопытное. И показательное. Дело в том, что сирийская армия при содействии российских ВКС как раз закончила освобождать от боевиков пригороды Дамаска, захваченные «оппозиционерами» семь лет назад, в 2011 году.Похоже, Госдепартаменту очень не нравится быстрое уменьшение площадей, контролируемых вооружённой «демократической оппозицией». И было бы недурно, если бы сирийская армия, а заодно и русские с иранцами прекратили бы освобождать территории от бородатых и послушали бы, что говорят умные тёти и дяди из США.Заокеанский гегемон словно учит: слушаться надо не голоса разума, а голоса Вашингтона.Министерство обороны России резко высказалось по поводу публикации в ливанских и израильских изданиях информации о том, что самолёты Су-34 ВКС РФ осуществили перехват израильских F-16. Напомним, первоначально такого рода информация появилась на ливанском информационном портале AMN и нескольких порталах Израиля, причём было отмечено, что нет точных данных, был ли это перехват Су-34 самолётов F-16, «или же наоборот».В российском оборонном ведомстве такого рода публикацию назвали «дилетантской глупостью»: «Информация, распространённая одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость». Отмечено, что Су-34 хоть и имеют функции не только бомбардировщика, но и истребителя, но не используются в ВКС РФ для перехватов каких-либо самолётов.Первоисточником «информации» о «перехватах», по-видимому, являются видеокадры в Интернете. Их опубликовал пользователь Абдаллах Самра. Именно на них основывали свои публикации ливанские и израильские ресурсы. Абдаллах утверждал, что над Ливаном замечен российский Су-34, сопровождавший израильские военные самолёты («или наоборот»). На кадрах, однако, был всего один самолёт! В израильских же СМИ предположили, что (если кадры действительно ливанские) речь могла идти об «учениях ВКС РФ в районе границы Сирии и Ливана».При таком аналитическом подходе любой самолёт в небе может стать источником десятков конспирологических гипотез. Да с таким-то пристрастием недолго и НЛО в небе над Ливаном разглядеть! Специально для восточных экспертов «ВО» сообщает: инопланетяне тоже помогают русским.А теперь чуть-чуть самой обыкновенной правды: российские Су-34 задач в воздушном пространстве Ливана не выполняют.Министр иностранных дел Нидерландов сделал заявление по поводу катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года. После высказываний министра транспорта Малайзии о том, что он считает заявления голландской прокуратуры о вине России бездоказательными, глава голландского МИД Стеф Блок заявил, что Нидерланды не исключают и того, что в конечном итоге вина может быть возложена на украинскую сторону. В частности, речь зашла о том, что официальный Киев нарушил международные нормы, не позаботившись о том, чтобы закрыть воздушное пространство страны во время боевых действий на её территории. Правда, Блок отметил, что пока нет достаточных оснований утверждать, что ответственность Украины очевидна.Это что же получается? Основания тыкать пальцем в Россию (именно так это действие назвал министр транспорта Малайзии) у Нидерландов имеются, несмотря на отсутствие доказательств, а вот основания для разбирательства по поводу очевидных фактов вины Украины… неочевидны?С другой стороны, Нидерландам, ранее заявлявшим о вине России, придётся всё же ответить на вопросы о том, какие действия не предприняла, а какие, наоборот, предприняла Украина в тот страшный для гражданской авиации день. Придётся Украине отвечать: ведь она не только не закрыла воздушное пространство, но и повела самолёт над эпицентром боёв. Также известно, что Киев после катастрофы «спрятал» днепропетровских диспетчеров и до сих пор не раскрыл данные об их переговорах с членами экипажа борта MH17.Неочевидная ответственность, говорите?Немецкая пресса публикует материалы о недоработках Урсулы фон дер Ляйен на посту министра обороны ФРГ. Оказывается, специальные комиссии, включая Счётную комиссию бюджетного комитета парламента, выявили факты «липовых» отчётов по поставленной на вооружение бундесвера военной технике. Многие системы оружия, которые министерство обозначило как «готовые к действию», на самом деле таковыми не являлись. Например, корветы, официально классифицированные как «боеготовые», или не имели вооружения при сдаче в войска, или это вооружение не отвечало заявленному функционалу. Выявлены даже не готовые к использованию управляемые ракеты!На что же годятся корабли и подводные лодки, которые не оснащены вооружением? На что способен военный флот, коли у нет нет ракет? И неужели такой флот «боеготов»? Вопросы риторические. Нехорошо, Урсула! Приписками занимаетесь! А ведь времена тяжёлые, «русская угроза» на пороге!Напомним, такого рода проблемы у немецкой армии озвучиваются в прессе не впервые.В прошлом году, к примеру, выяснилось, что у немецкой армии самым серьёзным образом истощён запас боеприпасов.В 2015 г. проходила информация, что на учениях немцы воюют вместо пулемётов черенками от лопат (или, по плохо проверенным слухам, от мётел), имитируя ртами звуки стрельбы. «Та-та-та… Та-та-та!»Американский специалист по аэрокосмическим технологиям Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Томас Джулиано высказался по поводу процесса создания в России уникального вида оружия – комплекса «Авангард» с гиперзвуковым ракетным блоком. По словам Джулиано, России удалось сделать то, что пока ещё не удавалось сделать никому: создать силовую установку, которая обеспечивает скорость движения выше 10 скоростей звука (10 Махов). При этом американский эксперт отмечает, что Россия решила задачу весьма эффективно.И аргументы у эксперта имеются.Не только Россия, но и США и Китай тоже пытались тестировать свои варианты гиперзвукового оружия. Однако ни изделие HTV (США), ни DF-ZF (Китай) в ходе испытаний себя должным образом не проявили. Таким образом, заокеанский эксперт даёт понять, что заявления русского президента Путина о разработке перспективного гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» нужно воспринимать со всей серьёзностью.Китайский портал Sina.com выпустил материал, в котором утверждается, что три ведущих страны Латинской Америки, Аргентина, Бразилия и Чили, перестали закупать российское вооружение, отдав предпочтение китайскому. Издание пишет, что Россия ранее поставляла вооружение в вышеперечисленные страны (в 2013 году — на 928 млн. долларов), но к 2017 году поставки приблизились к нулю.Китайский портал называет две проблемы российского ВПК. Первая проблема — конкурентоспособность, которая якобы основывается на западных разработках и компонентах. Под санкциями Россия не сможет покупать западные компоненты. Вторая проблема российского ВПК — очень низкий уровень инвестиций в новые технологии и разработку программного обеспечения в России.Вывод китайских аналитиков, надо полагать, тоже имеет две составляющие. Во-первых, российское оружие неконкурентоспособно, а потому русские скоро потеряют мировой рынок вооружений. Во-вторых, то, что потеряют русские, займут китайцы: уж они-то выпускают действительно качественную технику, основанную на отечественных компонентах. Откуда появились такие компоненты, аналитики стыдливо умалчивают.Пол Крейг Робертс — известный экономист, аналитик, доктор наук. Мистера Робертса не пригласили на экономический форум в Санкт-Петербург, но если бы он там присутствовал, то выступил бы с речью, посвящённой разграблению России и ошибочной политике Путина, направленной на интеграцию с Западом.Экономист старой закалки Робертс советует России развиваться без Запада и даже без долларов, которыми так любит оперировать ЦБ РФ и в которых, в точности по финансовой политике Кудрина, хранятся валютные сбережения государства, обожающего кубышки. Мистер Робертс, склонный в последние годы к художественной конспирологии (по меньшей мере, к гиперболизации), забывает, однако, что Россия продаёт нефть за доллары, и правила рыночной игры здесь устанавливает не она. Забывает он и о том, насколько сильно федеральный бюджет РФ зависит от нефтедолларов. Существует также острый вопрос западных технологий.Что касается Путина, который часто упоминается в материале Робертса, то с его воззрениями касательно США всё просто и понятно. Тут двух мнений быть не может.Два года тому назад, как раз на Петербургском экономическом форуме, президент России назвал США единственной супердержавой. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — заявил Путин. Также он отметил, что Россия хочет и готова работать с Соединёнными Штатами: «Миру нужна такая мощная страна, как США. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения».Россия же — не сверхдержава, да ей это и не нужно. Ранее, в январе 2016 г., В. Путин сказал, что Россия не претендует на роль супердержавы: «…это дорого и ни к чему».Если вернуться к тезисам Робертса, то, по-видимому, следует заключить: американским неоконсерваторам и впрямь пора откинуться на спинки кресел и расслабиться. Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

